Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Η Ουκρανία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Νικαράγουα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Νικαράγουα, την οποία κατηγορεί ότι αναγνώρισε τη ρωσική «κυριαρχία» σε πέντε ουκρανικές περιφέρειες που έχει καταλάβει η Μόσχα.

«Η Ουκρανία διέκοψε επισήμως τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Δημοκρατία της Νικαράγουας», ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα μέσω του X.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στην αναγνώριση από τη Νικαράγουα της λεγόμενης ‘κυριαρχίας’ της Ρωσίας επί των προσωρινά κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα και Κριμαία», εξήγησε.

Η Νικαράγουα, κύριος σύμμαχος της Ρωσίας και της Κίνας στην κεντρική Αμερική, υπέγραψε το Σεπτέμβριο εμπορικές συμφωνίες με αυτές τις πέντε κατεχόμενες περιφέρειες.

Οι συμφωνίες αυτές, που προβλέπουν εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στις περιφέρειες αυτές, υπογράφηκαν στη Μόσχα από τον Λαουρεάνο Ορτέγκα Μουρίγιο, γιο των συμπροέδρων της Νικαράγουας Ντανιέλ Ορτέγκα και Ροσάριο Μουρίγιο, συμμάχων του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Σίμπιχα στο X, η απόφαση της Νικαράγουας αποτελεί «εσκεμμένη απόπειρα να πληγεί η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας κατήγγειλε εξάλλου μια «σοβαρή παρβίαση του ουκρανικού Συντάγματος, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου».

«Η Νικαράγουα κατέστη συνεργός του εγκλήματος της επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Σίμπιχα.

 

