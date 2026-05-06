menu
21.4 C
Chania
Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Η ωραία µας πόλη

Αρετή Καμπίτση
Αρετή Καμπίτση
0

Πέρασα προχθές από τη 1866. Το δέντρο τελικά φυτεύτηκε στην είσοδο του καταστήµατος. Ολάνθιστο! Τρυφερό και φουντωτό! Η τέντα µισοκατεβασµένη. Τα µηχανάκια εξαφανίστηκαν από την πλατεία. ∆ύο τρία ταξί πιο πέρα χάζευαν την περασάδα. Κοµπλέ! Όλα κοµπλέ!
Περνάω τα φανάρια, βγαίνω απέναντι και το σκηνικό αλλάζει. Στη Χάληδων, εκατοντάδες τουρίστες να περιφέρονται σαν την άδικη κατάρα. Βλέµµατα χαµένα, σακούλες, φωτογραφίες, µια φασαρία χωρίς λόγο. Ο καιρός βαρύς. Συννεφιασµένος. Έτοιµος να σκάσει. Όταν έγραφα ότι στα Χανιά ο καιρός δεν είναι στα καλά του, γελούσατε. Πάρτε τα τώρα. Μέχρι και χιόνι έριξε, Μάη µήνα.
Προσπαθώ να περάσω ανάµεσά τους να φτάσω στο καφέ που συχνάζω. Στρίβω στη Μητρόπολη, χώνoµαι στο στενάκι, τίγκα το µαγαζάκι. Όνοµα δεν λέω. Και για να µην κάνω διαφήµιση και για να µην ξέρετε πού συχνάζω. Χαιρετάω την αλαφιασµένη σερβιτόρα και συνεχίζω προς το λιµάνι. Ο ουρανός έχει κατέβει χαµηλά. Τα σύννεφα κρέµονται πάνω από τα κεφάλια µας. Ανεβαίνω κάτι σκαλοπάτια -πάλι δεν λέω πού- και παραγγέλνω έναν καφέ. Ο Θεός να τον κάνει.
Μπροστά, κάτι τουρίστες κάθονται στα παγκάκια και παίζουν µε τα κύµατα. Με τα µπουφανάκια τους, τις τσάντες τους, τα ψώνια τους. Σαν να µην τους αφορά τίποτα.
Και τότε, ανοίγει ο ουρανός µια µπόρα ξαφνική και πού να τρέξεις να κρυφτείς. Όχι εγώ.
Εγώ είχα ήδη λουφάξει πίσω από το νάιλον και κοιτούσα τον φάρο. Μέσα στη βροχή. Μέσα στα κύµατα. Σαν να µην τον αγγίζει τίποτα. Και σκέφτηκα πως οι τουρίστες έρχονται για τον ήλιο. Εµείς για την οµορφιά. Και τα Χανιά είναι τελικά η ωραία µας πόλη. Τρυφερή και αλλόκοτη. Σαν κι εµάς.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum