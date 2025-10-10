menu
23.4 C
Chania
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει για τον Εμ. Μακρόν

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει για τον Εμάνουελ Μακρόν, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων, με βάση αυτά που έχει ήδη ανακοινώσει, θα πρέπει ως το βράδυ να πει ποιον αποφασίζει να ορίσει νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας. Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η πογραμματισμένη για τις 15:30 (ώρα Ελλάδας) συνάντηση του Γαλλου προέδρου με τους εκπροσώπους των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, εξαιρουμένων του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν και της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που κατήγγειλαν την πραγματοποίηση της.

Σύμφωνα με μία λακωνική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, η συνάντηση «θα πρέπει να είναι μία στιγμή συλλογικής ευθύνης». Οι σοσιαλιστές, οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές, που ανήκουν στην αντιπολίτευση και θα είναι παρόντες στη συνάντηση, ανακοίνωσαν ότι προηγουμένως θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιθανά ονόματα από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά και εκτός αυτών ( βλ. κυβέρνηση τεχνοκρατών)πάνε και έρχονται, με τα κόμματα της αριστεράς να έχουν ξεκαθαρίσει ωστόσο ότι, για να εγγυηθούν μία βιώσιμη πολιτικά κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει πρωθυπουργό προερχόμενο από τους κόλπους της, ο οποίος θα θέσει εκ νέου επί τάπητος το συνταξιοδοτικό ζήτημα Από την άλλη το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που προς το παρόν είναι συμπολιτευόμενο, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα επαναδιαμόρφωσης των ρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί για το ασφαλιστικό. Τις τελικές αποφάσεις επί του ζητήματος θα τις λάβει η Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Η στήριξη των δύο πολιτικών χώρων θεωρείται ωστόσο λίγο – πολύ απαραίτητη για τον σχηματισμό μίας βιώσιμης πολιτικά κυβέρνησης, δηλαδή μίας κυβέρνησης που δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum