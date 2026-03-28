Η ώρα της αλήθειας για τα Τέµπη

Η απονοµή δικαιοσύνης είναι δύσκολη και ενίοτε χρονοβόρα υπόθεση, δεν υπάρχει αµφιβολία. Αλλά ο δρόµος του δικαστηρίου είναι ο µόνος που τη διασφαλίζει.

Σε όλα τα πολιτισµένα κράτη του πλανήτη, δίκαιο αποδίδουν οι δικαστές.

Το πολύνεκρο δυστύχηµα των τρένων στα Τέµπη συντάραξε την κοινή γνώµη της χώρας.

Έχουν χυθεί τόνοι από µελάνι για να διαφωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό γεγονός.

Η δικαστική έρευνα κράτησε τρία χρόνια, ανέτρεξε σε εκατοντάδες καταθέσεις και πραγµατογνωµοσύνες, καταγράφηκε σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες δικογραφίας.

Αυτήν τη νοµική πραγµατικότητα δεν µπορεί να την αµφισβητήσει κανείς.

∆εν έχω λοιπόν την παραµικρή αµφιβολία ότι οι δικαστές που κληρώθηκαν θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα υπηρετήσουν το καθήκον τους.

Αυτό και τίποτε άλλο.

Το δικαστήριο θα εκδώσει την ετυµηγορία του. Αρκεί βέβαια να εξασφαλιστεί το αυτονόητο. Μια αξιοπρεπής αίθουσα για να µπορέσουν η ∆ικαιοσύνη να λειτουργήσει χωρίς τις απαράδεκτες εικόνες που είδαµε στην πρεµιέρα της δίκης στη Λάρισα.