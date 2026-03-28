Η ώρα της αλήθειας για τα Τέµπη

Γιώργος Ουντράκης
Η απονοµή δικαιοσύνης είναι δύσκολη και ενίοτε χρονοβόρα υπόθεση, δεν υπάρχει αµφιβολία. Αλλά ο δρόµος του δικαστηρίου είναι ο µόνος που τη διασφαλίζει.
Σε όλα τα πολιτισµένα κράτη του πλανήτη, δίκαιο αποδίδουν οι δικαστές.
Το πολύνεκρο δυστύχηµα των τρένων στα Τέµπη συντάραξε την κοινή γνώµη της χώρας.
Έχουν χυθεί τόνοι από µελάνι για να διαφωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό γεγονός.
Η δικαστική έρευνα κράτησε τρία χρόνια, ανέτρεξε σε εκατοντάδες καταθέσεις και πραγµατογνωµοσύνες, καταγράφηκε σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες δικογραφίας.
Αυτήν τη νοµική πραγµατικότητα δεν µπορεί να την αµφισβητήσει κανείς.
∆εν έχω λοιπόν την παραµικρή αµφιβολία ότι οι δικαστές που κληρώθηκαν θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα υπηρετήσουν το καθήκον τους.
Αυτό και τίποτε άλλο.
Το δικαστήριο θα εκδώσει την ετυµηγορία του. Αρκεί βέβαια να εξασφαλιστεί το αυτονόητο. Μια αξιοπρεπής αίθουσα για να µπορέσουν η ∆ικαιοσύνη να λειτουργήσει χωρίς τις απαράδεκτες εικόνες που είδαµε στην πρεµιέρα της δίκης στη Λάρισα.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

