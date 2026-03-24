Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά τον Ε. Βενιζέλο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σύσσωμη η τοπική κοινωνία και αντιπροσωπίες Κρητικών συλλόγων, αψηφώντας τον άστατο καιρό  τίμησαν την μνήμη του  Ελευθερίου Βενιζέλου στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», το Σάββατο 21 Μαρτίου 2025, στην πλατεία που φέρει το όνομά του, στο σταθμό του Μετρό «ΔΗΜΟΤΙΚΟ», στον Πειραιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από το θάνατό του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την επιμνημόσυνη δέηση, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του ιερείς, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από φορείς και σωματεία, μπροστά από τον ανδριάντα του Εθνάρχη. Αφού τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή και όλοι οι παρευρισκόμενοι έψαλαν με υπερηφάνεια τον Εθνικό Ύμνο, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Θ. Τσόντος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης και ο Πρόεδρος του ΠΣΚ κ. Ν. Καστρινάκης, χαιρέτησαν τη εκδήλωση, ενώ το αφιέρωμα τίμησαν με την παρουσία τους και οι Αντιπεριφερειάρχες κα Στ. Αντωνάκου και Ν. Παπαγεωργίου και ο
Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη κ. Κ. Μαραγκάκης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.
Ακολούθησε ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με τον δάσκαλο της λύρας Θ. Ποθουλάκη και τους μαθητές του στα όργανα, τη «Μουσική συντροφιά» στα τραγούδια και τα χορευτικά τμήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», τα οποία ενώθηκαν με χορευτές άλλων συλλόγων, δημιουργώντας μια μεγάλη αλυσίδα συνοχής και αγάπης, σε χορούς της λεβεντογέννας.
Η όμορφη εκδήλωση έκλεισε με πλούσιο κέρασμα».

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

