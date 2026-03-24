Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά τον Ε. Βενιζέλο

Σύσσωμη η τοπική κοινωνία και αντιπροσωπίες Κρητικών συλλόγων, αψηφώντας τον άστατο καιρό τίμησαν την μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», το Σάββατο 21 Μαρτίου 2025, στην πλατεία που φέρει το όνομά του, στο σταθμό του Μετρό «ΔΗΜΟΤΙΚΟ», στον Πειραιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από το θάνατό του.

1 από 6

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την επιμνημόσυνη δέηση, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του ιερείς, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από φορείς και σωματεία, μπροστά από τον ανδριάντα του Εθνάρχη. Αφού τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή και όλοι οι παρευρισκόμενοι έψαλαν με υπερηφάνεια τον Εθνικό Ύμνο, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Θ. Τσόντος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης και ο Πρόεδρος του ΠΣΚ κ. Ν. Καστρινάκης, χαιρέτησαν τη εκδήλωση, ενώ το αφιέρωμα τίμησαν με την παρουσία τους και οι Αντιπεριφερειάρχες κα Στ. Αντωνάκου και Ν. Παπαγεωργίου και ο

Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη κ. Κ. Μαραγκάκης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

Ακολούθησε ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με τον δάσκαλο της λύρας Θ. Ποθουλάκη και τους μαθητές του στα όργανα, τη «Μουσική συντροφιά» στα τραγούδια και τα χορευτικά τμήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», τα οποία ενώθηκαν με χορευτές άλλων συλλόγων, δημιουργώντας μια μεγάλη αλυσίδα συνοχής και αγάπης, σε χορούς της λεβεντογέννας.

Η όμορφη εκδήλωση έκλεισε με πλούσιο κέρασμα».