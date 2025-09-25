Η Οικονοµία Πολέµου βγάζει τους Γάλλους στους δρόµους

Η απόφαση της ελίτ της ΕΕ να εντάξει ολόκληρη την Ευρώπη στη ρότα της «Οικονοµίας Πολέµου» για τη στήριξη της Ουκρανίας και την αντιµετώπιση της Ρωσίας προκαλεί εκτεταµένες αντιδράσεις στη γηραιά ήπειρο.

Έτσι στη Γαλλία οι εργαζόµενοι συµµετείχαν µαζικά και αγωνιστικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις της 18ης Σεπτεµβρίου 2025 ενάντια στο πακέτο δηµοσιονοµικών περικοπών ύψους 44 δισ. ευρώ για το 2026 (www.bbc.com 18/9/2025). Και όλα αυτά την ώρα που µόνο για το 2026 το Παρίσι θα δαπανήσει για στρατιωτικούς εξοπλισµούς 53,7 δισ. ευρώ (www.rusi.org 25/7/2025), ποσό που για τα επόµενα επτά χρόνια θα χτυπήσει κόκκινο φτάνοντας τα 413 δισ. ευρώ (www.rfi.fr 14/7/2025), προκειµένου η Γαλλία να ευθυγραµµιστεί µε τις επιταγές της ΕΕ για την ενίσχυση της πολεµικής οικονοµίας.

Στο πλαίσιο αυτό το Συµβούλιο της ΕΕ στη Σύστασή του της 8ης Ιουλίου 2025 για την οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική της Γαλλίας αφού επισηµαίνει ότι «ο επιθετικός πόλεµος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι επιπτώσεις του αποτελούν πρόκληση για την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στη συνέχεια παρατηρεί ότι «η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη µέλη να ενεργοποιήσουν την εθνική ρήτρα διαφυγής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης µε συντονισµένο τρόπο για να στηρίξουν τις προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει ταχεία και σηµαντική αύξηση των αµυντικών δαπανών» (https://eur-lex.europa.eu 20/8/2025).

Κατόπιν κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα δηµοσιονοµικά της Γαλλίας τονίζει ότι «µε βάση στοιχεία επικυρωµένα από την Eurostat, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης της Γαλλίας αυξήθηκε από 5,4 % του ΑΕΠ το 2023 σε 5,8 % το 2024, ενώ το χρέος γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε από 109,8 % του ΑΕΠ στα τέλη του 2023 σε 113,0 % στα τέλη του 2024».

Όµως παρά τα δηµοσιονοµικά χάλια στα οποία βρίσκεται πλέον η γαλλική οικονοµία λόγω των φοροαπαλλαγών του µεγάλου πλούτου, τελικά το Συµβούλιο της ΕΕ

«ΣΥΝΙΣΤΑ στη Γαλλία να λάβει µέτρα το 2025 και το 2026 προκειµένου: 1. Να ενισχυθούν οι συνολικές δαπάνες για την άµυνα και την ασφάλεια»!!! ενώ παράλληλα ζητά «να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του χρέους σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 6ης Μαρτίου 2025» καλώντας ταυτόχρονα το Παρίσι «να τηρήσει τους µέγιστους ρυθµούς αύξησης των καθαρών δαπανών που συνέστησε το Συµβούλιο στις 21 Ιανουαρίου 2025, προκειµένου να τερµατιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείµµατος».

Και όλα αυτά παρότι στην ίδια Σύσταση το Συµβούλιο διαπιστώνει ότι «τα παιδιά στη Γαλλία αντιµετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό (26,2 % έναντι 19 % το 2024) και µε άλλες χώρες της ΕΕ (26,2 % έναντι 24,2 % το 2024)» καθώς και ότι «ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού έχει επίσης αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια παρότι επήλθε βελτίωση το 2023 και το 2024, και το ποσοστό των παιδιών από τη Γαλλία που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων ανήλθε σε 9 % το 2024, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ».

∆ηλαδή το Συµβούλιο της ΕΕ ζητά από τον γαλλικό λαό να σφίξει κι άλλο το ζωνάρι προκειµένου να µπορέσει να χρηµατοδοτηθεί η Οικονοµία Πολέµου της ΕΕ.

Η κοινωνική αναλγησία των Βρυξελλών σε όλο της το µεγαλείο.

*Ο Νότης Μαριάς είναι καθηγητής Θεσµών της ΕΕ στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής Ηρακλείου