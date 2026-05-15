∆ηµογραφικό άλµα στο κενό

Τα διαθέσιµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθυσµό της χώρας δεν περιγράφουν µια συνηθισµένη κοινωνική µεταβολή.

Περιγράφουν µία χώρα που µικραίνει, γερνά και δυσκολεύεται να αναπαράγει τον εαυτό της.

Και αυτό είναι το πιο οδυνηρό συµπέρασµα που θυµίζει τραγικά αυτό που λένε οι Έλληνες «όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελά».

Το 2024 οι γεννήσεις στην Ελλάδα έπεσαν στις 68.467, µειωµένες σε σχέση µε το 2023, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τους 126.916.

∆ηλαδή µέσα σε έναν χρόνο ο φυσικός πληθυσµός της χώρας µειώθηκε κατά 58.449 ανθρώπους.

Οι γάµοι µειώθηκαν, τα διαζύγια αυξήθηκαν.

Μοιάζει λίγο σαν άλµα στο κενό, αφού η χώρα έρχεται αντιµέτωπη µε το πιο σκληρό πεπρωµένο.

Η φυσική ανθρώπινη παρουσία στη χώρα είναι η πεµπτουσία της συνέχισης της διαδροµής του έθνους.

Ο γάµος είναι ένας εκλεπτυσµένος θεσµός που κρατά τη χώρα ζωντανή.

Η οικογένεια είναι το «κρυφό σχολείο» µας.

Η συµφωνία δύο ανθρώπων να µετατρέψουν την επιθυµία σε ευθύνη, την έλξη σε διάρκεια, το σπίτι σε συνέχεια.

Αυτό κρατά την Ελλάδα ζωντανή.