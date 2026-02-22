Η Νυχτερινή Παρέλαση και η παιδική παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26 (φωτ.)

Χιλιάδες καρναβαλιστές έδωσαν ρεσιτάλ κεφιού στην Νυχτερινή Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ’26!

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση οι διοργανωτές «ενα χαρούμενο, φωτεινό, κεφάτο ποτάμι φαντασίας γέμισε τις καρδιές όλων στην Λεωφόρο Κουντουριώτη που γεμάτη κόσμο, υποδέχθηκε τον Βασιλιά Καρνάβαλο στην πιο μεγάλη φιέστα της Κρήτης!

Λαμπερά άρματα, εντυπωσιακοί μασκαράδες, δυνατή μουσική και χορός, έδωσαν το έναυσμα για ό,τι θα ακολουθήσει στην μεγάλη παρέλαση της Κυριακής.

Η συμμετοχή του κοινού ήταν μοναδική!

Η μεγάλη γιορτή συνεχίστηκε έως τα μεσάνυχτα στην Πλατεία Μικρασιατών στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου!

Ο αγαπημένος Κρητικός Καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης και οι συνεργάτες του τραγούδησαν μπροστά σε ένα κοινό χιλιάδων θεατών!

Μικροί και μεγάλοι γλέντησαν με κρητικούς, παραδοσιακούς σκοπούς χειροκροτώντας τον κορυφαίο λυράρη και τραγουδιστή του νησιού μας»

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί η παιδική παρέλαση.