Η νοημοσύνη των φυτών

Ανασκαλεύοντας κανείς την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία τη σχετική µε τη νοηµοσύνη ή την ευφυή ενδελέχεια της ζωής των φυτών ανακαλύπτει, πως τα φυτά δεν έχουν τα γνωστά µε την ανθρώπινη έννοια ερεθίσµατα, συναισθήµατα και αισθήµατα. Κι αυτό γιατί στερούνται εγκεφάλου, καρδιάς και εξελικτικού νευρικού συστήµατος.

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Πράγµατι τα φυτά δεν έχουν νευρικό σύστηµα, αλλά έχουν «ικανότητα επίλυσης προβληµάτων», η οποία είναι ένας ορισµός της νοηµοσύνης .∆ιακρίνονται για την έντονη αντίδρασή τους στα ερεθίσµατα στο φως, στη θερµοκρασία, στην ηλιακή ακτινοβολία, στην υγρασία, στο νερό, στον «πόνο», στους ήχους και στη µουσική µεταβάλλοντας το ηλεκτρικό δυναµικό τους. Εδώ και αιώνες ο Αριστοτέλης , στο βιβλίο «Περί Ψυχής» έγραψε ότι τα φυτά είναι στο µεταίχµιο µεταξύ έµβιου και άβιου. Ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε (Johann Wolfgang von Goethe) το 1790 στο βιβλίο του «H µεταµόρφωση των φυτών» θα «σπάσει» τον «κανόνα» της δυτικής φιλοσοφικής σκέψης, η οποία προσφέρει ελάχιστες στιγµές αληθινής προσοχής στον φυτικό κόσµο, καθώς επικεντρώνεται περισσότερο «στις ανώτερες µορφές ζωής ». Όντως θα καταβάλει µία προσπάθεια αποκέντρωσης, ενσυναισθητικής διεύρυνσης του βλέµµατος και σε κάποια µη ανθρώπινα είδη , όπως είναι τα φυτά, Ο Στέφανο Μανκούσο (Stefano Mancuso) ιταλός παγκοσµίου φήµης επιστήµονας και ιδρυτής της φυτικής νευροβιολογίας, ήταν ο πρώτος που απέδειξε ότι, όπως όλα τα ζωντανά όντα, έτσι και τα φυτά είναι νοήµονα. Επιδεικνύουν µια µορφή νοηµοσύνης (µνήµη, λήψη αποφάσεων, αυτογνωσία) µέσω προσαρµοσµένων αντιδράσεων, µια «φυτική νοηµοσύνη» που δεν απαιτεί εγκέφαλο. Χρησιµοποιούν περισσότερους από 700 τύπους αισθητήρων για να αναλύσουν στο περιβάλλον τους, την ηλιακή ακτινοβολία, το φως , τη θερµοκρασία, την υγρασία και άλλα.

Τα φυτά δείχνουν ότι έχουν καταπληκτικές αισθήσεις, «όσφρησης», «αφής», «ακοής» «επαφής» και «όρασης» .Από πολλούς ερευνητές οι «ιδιάζουσες» αυτές αισθήσεις των φυτών αποκαλούνται «φυτοόραση» «φυτοακοή» «φυτοόσφρηση, «φυτοαφή», και «φυτογεύση»

1.Φυτοόραση.Ο Κάρολος ∆αρβίνος (Charles Darwin) το 1850 είναι ο πρώτος που αναφέρει την ύπαρξη ενός ενδονευρωνικού συστήµατος µε ένα οπτικό νεύρο, απλώς επικαλυµµένο µε µια χρωστική και χωρίς άλλο µηχανισµό. Το σύστηµα αυτό βρέθηκε στην υπόταξη των αρθρωτών (Articulata) , στην οποία υπάγονται τα κρινάκια της θάλασσας (Crinoids) µε κυριότερο αντιπρόσωπο το αγαπηµένο και ιερό είδος των Μινωιτών το Παγκράτιο το θαλασσινό (Pancratium maritimum) ∆ιατύπωσε ακόµα, πως όλα τα εξαιρετικά τέλεια µάτια, προήλθαν από ένα πρωτότυπο φωτοευαίσθητο όργανο, που αποτελείται από δύο µόνο συστατικά, ένα κύτταρο φωτοϋποδοχέα ,το οποίο ονόµασε νεύρο και ένα κύτταρο χρωστικής προστατεύοντάς το από το φως . Ο γιος του ο Φραγκίσκος ∆αρβίνος (Francis Darwin) το 1906 για να εξηγήσει τους «τροπισµούς» των φυτών υποθέτει ότι τα φύλλα έχουν όργανα αίσθησης. Ισχυρίζεται ακόµα πως αν στα φυτά υπάρχουν όργανα αίσθησης για το φως πρέπει να αναζητηθούν στα ελάσµατα των φύλλων.

Αργότερα η έρευνα βρίσκει πως σε πολλά φύλλα τα ανώτερα επιδερµικά κύτταρα έχουν σχήµα κυρτού, ή επιπεδόκυρτου φακού και είναι γεµάτα µε ένα καθαρό χυµό. Τα κύτταρα αυτά γνωστά ως «απλό µάτι» ή «ωκέλλος» ή « χρωστική κοιλότητα» ( ocelli) είναι σε θέση να επιφέρουν τη σύγκλιση των φωτεινών ακτινών. Τα επιδερµικά κύτταρα έχουν στα βασικά τους τοιχώµατα ένα λεπτό στρώµα πρωτοπλάσµατος. Όταν το φύλλο είναι σε ορθή γωνία µε το φως, τα κεντρικά τµήµατα αυτού του στρώµατος, σε κάθε κύτταρο φωτίζονται, ενώ η περιφερική ζώνη παραµένει σκοτεινή. Τα ανώτερα επιδερµικά κύτταρα είναι οπτικά ενεργά και συγκλίνουν το φως προς ίριδα.

Βρέθηκε ήδη πως τα φυτά αντιλαµβάνονται την ποσότητα, την ποιότητα και τη διάρκεια της ακτινοβολίας, καθώς και την κατεύθυνση των ακτινών του ήλιου. Η αξιοποίηση αυτών των ερεθισµάτων, τους δίνει τη δυνατότητα, να έχουν µια κατανόηση του χώρου και του χρόνου. Οι ποικίλες αποκρίσεις των φυτών στο φως, απαιτούν εξελιγµένη ανίχνευση της έντασης των εκπεµπόµενων φωτονίων ανά µονάδα χρόνου (φωτοµορφογένεση-photomorphogenesis), την κατεύθυνση (φωτοτροπισµός -phototropism), τη διάρκεια (φωτοπερίοδος- photoperiod) και τη φασµατική πληροφορία του µήκους κύµατος του φωτός ως οπτική αντίληψη σε ορατές και αόρατες ζώνες για το ανθρώπινο µάτι. Τα φυτά έχουν αναπτύξει εξελιγµένους µηχανισµούς, µε χρωστικές ουσίες τα «χρωµοφόρα» σε φωτοϋποδοχείς, για την αισθητήρια προσαρµογή του χώρου και του χρόνου.

Η όραση ως γνωστό είναι η ικανότητα να βλέπεις. Η οπτική αντίληψη είναι η ικανότητα ερµηνείας του περιβάλλοντος χώρου, µε επεξεργασία των πληροφοριών που περιέχονται στο ορατό φως και για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να εµπλέκεται το όλο οπτικό σύστηµα δηλαδή το µάτι, το οπτικό νεύρο και ο εγκεφαλικός φλοιός. Η οπτική αντίληψη, στα σπονδυλωτά, ξεκινά µε την απορρόφηση ενός φωτονίου, από µια χρωστική την οψίνη (opsin) στους φωτοϋποδοχείς του αµφιβληστροειδούς . Οι µελέτες που ακολούθησαν δείχνουν πως η φυτοόραση είναι µια ζωτική αίσθηση για τα φυτά. Πράγµατι «βλέπουν» φως µε τον φωτοτροπισµό. Ανιχνεύουν την κατεύθυνση, το χρώµα, την ένταση και τη διάρκεια του φωτός για τη φωτοσύνθεση, την ανάπτυξη και την ανθοφορία. Ο φωτοτροπισµός είναι η ικανότητα των φυτών να αναπτύσσονται ή να στρέφονται προς το φως προκειµένου να βελτιστοποιήσουν τη φωτοσύνθεση. Η ικανότητα αυτή είναι ο «θετικός φωτοτροπισµός». Αυτή η κίνηση καθοδηγείται από την ορµόνη αυξίνη, η οποία συγκεντρώνεται στην πιο σκοτεινή πλευρά, προκαλώντας επιµήκυνση και κάνοντας το φυτό να λυγίζει προς το φως. Χαρακτηριστικό παράδειγµα θετικού φωτοτροπισµού αποτελεί ο Ηλίανθος ο ετήσιος (Helianthus anuus) το γνωστό ηλιοτρόπιο ή λιοτήρι. Οι ρίζες αντίθετα αποστρέφονται το φως. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για τον «αρνητικό φωτοτροπισµό».

Τα φυτά έχουν αισθητήρες που τα επιτρέπουν να αντιλαµβάνονται τις αποχρώσεις του κόκκινου και του µπλε φωτός. Είναι ευαίσθητα στα διαφορετικά χρώµατα που αποτελούν το φως. Ανάλογα µε αυτό που αντιλαµβάνονται, τροποποιούν το µέγεθος των φύλλων , το σχήµα των κλαδιών ακόµη και την ανάπτυξή τους. Κι αυτό γίνεται µε τους µικροσκοπικούς αισθητήρες, τα «φυτοχρώµατα», που είναι ευαίσθητοι στις αποχρώσεις του κόκκινου. Αυτό είναι πολύ χρήσιµο για να «βλέπουν» καλύτερα τους γείτονές τους. Αναλύοντας το φως, που αντανακλάται από τα γύρω σχήµατα, γνωρίζουν, µόλις βγουν από το έδαφος, πόσα φυτά βρίσκονται κοντά και σε ποια απόσταση. Στη συνέχεια, µπορούν να προσαρµόσουν την ανάπτυξή τους για να αιχµαλωτίσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο ηλιακό φως, το οποίο είναι η πηγή ενέργειάς τους. Εάν ο ανταγωνισµός για το φως είναι έντονος, το φυτό θα τροποποιήσει τη συµπεριφορά ανάπτυξής του για να αποφύγει τη σκιά των γειτονικών του. Τα φυτά διαθέτουν επίσης άλλους αισθητήρες, τις «φωτοτροπίνες», οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στο µπλε φως και τα επιτρέπουν να προσανατολίζονται προς το ηλιακό φως. Τα φυτά δεν έχουν µάτια, αλλά διαθέτουν φακούς που έχουν την ικανότητα, από το φύλλο, να µεταδίδουν τις ακτίνες φωτός και τις εικόνες που λαµβάνουν. Τα φυτά λοιπόν βλέπουν χωρίς µάτια.

Τα φυτά ανιχνεύουν επίσης την προέλευση του ηλιακού φωτός, το οποίο µαζί µε το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) είναι απαραίτητο στο µηχανισµό της φωτοσύνθεσης και εξασφαλίζει την ανάπτυξή τους. Προσανατολίζονται προς την εκάστοτε θέση του ήλιου για µεγιστοποίηση στην πρόσπτωση του φωτός. Αντιλαµβάνονται και αξιοποιούν ευρύ φάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας, από το υπεριώδες έως το υπέρυθρο, όπως άλλωστε κάνουν και τα έντοµα, φάσµα ευρύτερο από το ορατό στον άνθρωπο «ουράνιο τόξο». Η αποτελεσµατικότητα απορρόφησης των µορίων «χλωροφύλλης α», κορυφώνεται σε µήκη κύµατος γύρω από το µπλε (95% στα 430 nm) και το κόκκινο (80% στα 662 nm). Σε κλειστές υδατοκαλλιέργειες ενισχύεται η φωτοσύνθεση µε υπεριώδες και υπέρυθρο φως, ανεξάρτητα από εποχές του χρόνου και τον κύκλο ηµέρας -νύχτας. Σχετικές έρευνες αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας δείχνουν ότι τα φυτά απορροφούν το µπλε, χρησιµοποιούν φάσµα από µπλε έως κόκκινο στη φωτοσύνθεση, αντανακλούν το πράσινο και επικοινωνούν στο υπέρυθρο. Χωρίς το υπέρυθρο τα φυτά θα ήταν «τυφλά», δηλαδή θα δυσκολεύονταν να αντιληφθούν την ύπαρξη γειτονικών φυτών.

2.Φυτακοή.Έχει διαπιστωθεί , ύστερα από σοβαρές έρευνες πως τα φυτά αντιδρούν σε δονήσεις από τον άνεµο, τα έντοµα ή άλλους ήχους, αν και δεν είναι «ακοή» µε την έννοια που χρησιµοποιείται στον άνθρωπο και στα ζώα. Έχουν διεξαχθεί επίσης πολυάριθµες µελέτες που δείχνουν πως τα φυτά αντιδρούν στον ήχο του νερού, στο βουητό των µελισσών και στο τραγούδι των πουλιών που επιταχύνουν τη βλάστηση των σπόρων που διέρχονται από το πεπτικό τους σύστηµα . Ο θόρυβος των σιαγόνων των καµπιών πυροδοτεί την παραγωγή χηµικών αµυντικών µηχανισµών. Εκπέµπουν επίσης υπερήχους για να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Κωδαριοκάλυξ ο κινητήρας (Codariocalyx motorius) του οποίου το ∆εσµόδιο το γυράνσειο (Desmodiym gyrans ) είναι συνώνυµο, γνωστό και ως «το φυτό που χορεύει» ή φυτό τηλέγραφο, ή σηµατοφόρο φυτό για όσους το γνωρίζουν, ενεργοποιείται από τη µουσική και κάνει τα φύλλα του να κινούνται γρήγορα και ρυθµικά. Φυτά που «χορεύουν» είναι επίσης και η Μιµόσα η αισχυντηλή ( Mimosa pudica) γνωστή και ως «µη µου άπτου». και η σαρκοφάγος ∆ιωναία η µυγοπαγίδα (Dionaea muscipula) γνωστή και ως «µυγοπαγίδα της Αφροδίτης, Venus».

Αν τοποθετηθεί ένα ηχείο µπροστά στις άκρες των ριζών, διαπιστώνεται ότι για ήχους µεταξύ 100 και 1000 Χέρτζ οι ρίζες προσανατολίζονται προς τον ήχο κατά την ανάπτυξή τους. Ενώ για συχνότητες πάνω από 5000 Χέρτζ «γυρίζουν προς τα πίσω». ∆εν παίζει ρόλο το είδος της µουσικής, ρόκ , κλασσική, πόπ ,µέταλ κλπ, ή της φωνής, αλλά µόνο οι κατάλληλες συχνότητες. Είναι διαπιστωµένο πως τα φυτά έλκονται προς τις χαµηλές συχνότητες και αποστρέφονται τους υψηλούς τόνους.

Σοβαροί ερευνητές έχουν διαπιστώσει πως τα φυτά αναγνωρίζουν τον ήχο (ζουζούνισµα) των επικονιαστών που πλησιάζουν και αυξάνουν το σάκχαρο στο νέκταρ για να τους προσελκύσουν. Αυτός ο ταυτοχρονισµός εξοικονοµεί ενέργεια δεδοµένου ότι τα φυτά δαπανούν 30% της ενέργειάς τους παράγοντας σάκχαρα για το νέκταρ, προκειµένου να επιτύχουν γονιµοποίηση µε την γύρη που µεταφέρουν τα έντοµα-επικονιαστές, ενώ αποφεύγουν την προσέλκυση βλαπτικών βακτηρίων και πτηνών όταν δεν υπάρχει επικονιαστής.

Το κωνικό ή κοίλο σχήµα των ανθέων , που θυµίζει δορυφορικούς δέκτες, ενισχύει τον ήχο των επικονιαστών. Φύλλα και στήµονες µε ανθήρες συντονίζονται στις συχνότητες «ζουζουνίσµατος» και στέλνουν δονήσεις για προσθήκη σακχάρου στο νέκταρ. Παρόµοια αντίδραση δεν συµβαίνει σε ήχους υψηλής συχνότητας, π.χ. των νυχτερίδων. Εκτός όµως από αντίληψη ήχων χαµηλής συχνότητας, τα φυτά εκπέµπουν ήχους π.χ. σε συνθήκες «στρες» λόγω ξηρασίας, που µοιάζουν µε «κλικ» υψηλής συχνότητας (20 KHz – 200 KHz) και προκαλούνται από «εκρήξεις φυσαλίδων νερού» στο εσωτερικό τους, γνωστοποιώντας το γεγονός σε γειτονικά φυτά.

3.Φυτοόσφρηση.Τα φυτά µυρίζουν οσµές και χηµικά σήµατα, όπως πτητικές ενώσεις που απελευθερώνονται από άλλα φυτά ή φυτοφάγους εχθρούς. Ακόµα µπορούν να απελευθερώσουν και να απορροφήσουν τα αρώµατα των γειτονικών φυτών. Αυτή η ευαισθησία τους είναι χρήσιµη στις αλληλεπιδράσεις τους µε έντοµα και ζώα. Να ένα παράδειγµα µε τις κλαίουσες ιτιές. Όταν µια ιτιά δέχεται επίθεση από κάµπιες, εκπέµπει µια µυρωδιά, που ειδοποιεί τις γειτονικές ιτιές. Στη συνέχεια, αυτές οργανώνουν µια χηµική άµυνα εναντίον των καµπιών. Με άλλα λόγια όχι µόνο έχουν καλή γνώση για αυτά τα πράγµατα, αλλά υποστηρίζουν και το ένα το άλλο.

Για να καταπολεµήσουν τους εχθρούς τους, τα φυτά αρχικά παράγουν περισσότερες τανίνες και στη συνέχεια στέλνουν ένα χηµικό σήµα µε τη µορφή εκποµπής αερίου αιθυλενίου. Το αέριο αυτό διασκορπίζεται στον αέρα προκειµένου να «προειδοποιήσει» άλλα φυτά, τα οποία επίσης θα παράγουν τανίνες σε µεγαλύτερες ποσότητες. Έτσι τα φυτά αυτά θα καταστούν µη βρώσιµα ή ακόµη και τοξικά για τους εχθρούς τους. Άλλα φυτά, εξίσου έξυπνα, χρησιµοποιούν τα έντοµα που τους επιτίθενται για να ενεργοποιήσουν ορµονικά σήµατα που προσελκύουν τους θηρευτές τους.

Τα φυτά απελευθερώνουν συνεχώς χηµικά µόρια για να επικοινωνήσουν µε το περιβάλλον τους. Μερικά προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα, όπως επικονιαστές, άλλα απωθούν τα παράσιτα και άλλα είναι ικανά να επικοινωνούν µε συγγενείς µύκητες. Τα φυτά µπορούν να στείλουν προειδοποιητικά σήµατα. για παράδειγµα, όταν ένα φύλλο δέχεται επίθεση από µια κάµπια, ένα µόριο που ονοµάζεται συστεµίνη µεταφέρεται από τον χυµό. Αυτό το µόριο ειδοποιεί γρήγορα άλλα φύλλα, τα οποία στη συνέχεια µπορούν να ενεργοποιήσουν άµυνες παράγοντας ουσίες τοξικές για την κάµπια. Αυτά τα σήµατα απελευθερώνονται επίσης στον αέρα, προειδοποιώντας άλλα φυτά ή προσελκύοντας θηρευτές της κάµπιας. Αυτή η διακριτική, αλλά αποτελεσµατική επικοινωνία επιτρέπει στα φυτά να αµύνονται, να συνεργάζονται, ακόµη και να προσαρµόζουν τη «γλώσσα» τους στις αλλαγές στο περιβάλλον τους.

Εκτός από ήχους, τα φυτά εκπέµπουν και αντιλαµβάνονται οσµές, διαφορετικές για κάθε είδος άνθους. Σε περίπτωση προσβολής τους από βλαπτικά έντοµα που θα γεννήσουν κάµπιες, τα φυτά διακρίνοντας τις φεροµόνες του βλαπτικού εντόµου ανταλλάσσουν προειδοποιητικά σήµατα µεταξύ τους, είτε µε αέριες εκποµπές από τα φύλλα τους, είτε µέσω του δικτύου συµβιωτικών µυκήτων των ριζών τους (mycorrhiza). Σε αυτή την προειδοποίηση αντιδρούν τα γειτονικά φυτά π.χ. καθυστερώντας την ανθοφορία τους και την εκποµπή οσµών που προσελκύουν επικονιαστές, ώστε να αποφύγουν την προσβολή.

4.Φυτοαφή

Τα φυτά αντιδρούν ακόµη και στην πολύ ελαφριά σωµατική επαφή, όπως το πέρασµα ενός εντόµου, επηρεάζοντας την ανάπτυξή τους ( θιγµοτροπισµός ή απτοτροπισµός, ή στερεοτροπισµός ). Ανταλλάσσουν πληροφορίες µέσω υπόγειων δικτύων όπως το µυκορριζικό δίκτυο και χηµικών σηµάτων, σχηµατίζοντας «κοινωνικά δίκτυα». Το φυτό αισθάνεται την αφή, την οποία µπορεί να εκλάβει και ως κίνδυνο προσβολής από εχθρούς . Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το είδος Μιµόζα η αισχυντηλή (µη µου άπτου) (Mimosa Pudica), της οποίας τα φύλλα κλείνουν όταν κανείς τα αγγίζει.

Τα φυτά έχουν την ικανότητα να αποκρυπτογραφούν τα πράγµατα γύρω τους . Για παράδειγµα το φυτό Μποκίλα η τριφυλλοειδής ( Boquila trifoliolata ) έχει µια απίστευτη ικανότητα να µιµείται το περιβάλλον του. Αλλάζει τη µορφολογία, το χρώµα και την υφή του ανάλογα µε το δέντρο ή τα δέντρα στα οποία έχει σκαρφαλώσει. Τα φύλλα του αλλάζουν, γίνονται µεγαλύτερα ή µικρότερα, και µπορεί ακόµη και να βγάλει αγκάθια

5. Φυτογεύση

Τα φυτά αντιλαµβάνονται τα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος και αντιδρούν σε χηµικές ουσίες, αν και η «γεύση» είναι διαφορετική από αυτή των ζώων. Οι ρίζες ερευνούν το έδαφος αναζητώντας «ορεκτικές» τροφές: νιτρικά, φωσφορικά , κάλιο και άλλα.

Άλλα ιδιαίτερα αισθήµατα, συναισθήµατα, και ερεθίσµατα των φυτών.

• Τα φυτά δεν είναι ακίνητα , αλλά ξέρουν πώς να διατηρούν την ισορροπία τους. Κινούνται συνεχώς. Οι κινήσεις αυτές είναι πολύ αργές και δεν γίνονται αντιληπτές από τα µάτια του ανθρώπου. Όπως ο άνθρωπος πρέπει να παραµένουν όρθια παρά τη βαρύτητα και τον άνεµο. Το καταφέρνουν αυτό χάρη σε µια διπλή αίσθηση. Αντιλαµβάνονται τόσο τη βαρύτητα, όσο και την καµπυλότητά τους, Οι κόκκοι αµύλου στα κύτταρά τους ανιχνεύουν τη βαρύτητα, επιτρέποντάς τα να προσανατολίζονται και να παραµένουν όρθια. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως «ιδιοδεκτικότητα» (proprioception). Όταν ο άνεµος τα λυγίζει, ενεργοποιούν τη «θιγµοµορφογένεση ή θιγµοτροπισµό ή απτοτροπισµό» (Thigmomorphogenesis, Thigmotropism, Aptotropism) για παχύτερους µίσχους, ενισχυµένες ρίζες και τροποποιηµένους ιστούς.

• Μπορούν ακόµη και να διακρίνουν έναν κανονικό άνεµο από µια καταιγίδα χάρη σε µια εσωτερική µνήµη. Είναι επιβεβαιωµένο πως τα φυτά διαθέτουν µνήµη και αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους, πολύ πιο σύνθετα από ότι υπόθεταν οι ερευνητές. Αυτή η επικοινωνία γίνεται µέσω ταχέων υδραυλικών σηµάτων στο χυµό τους. Έχει αποδειχθεί πως η ανεµοµόρφωση των δέντρων και το πλάγιασµα των σιτηρών προκύπτει από αυτές τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ ανέµου και φωτός. Αυτές οι ανακαλύψεις ανοίγουν νέες δυνατότητες για τη γεωργία τη δασοκοµία ακόµη και την τεχνολογία, µε αισθητήρες εµπνευσµένους από τη φυτική µηχανική. Οι άνθρωποι σπάνια είναι εκτεθειµένοι σε ισχυρούς ανέµους, τα φυτά όµως είναι αναγκασµένα να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται σε όλες τις κλιµατικές συνθήκες. Ηλεκτρικά σήµατα δείχνουν ότι τα φυτά προσαρµόζονται σταδιακά στην ένταση επαναλαµβανόµενων ριπών ανέµου, ενώ διατηρούν τη µνήµη των ριπών για µια εβδοµάδα. Επανάληψη της έρευνας σε πραγµατικές συνθήκες δάσους, όπου µερικά δέντρα σταθεροποιούνται µε ιµάντες και τοποθετούνται µετρητές ταλάντωσης σε σταθερά και ελεύθερα ταλαντευόµενα φυτά στον άνεµο, έδειξαν ότι οι κορµοί δέντρων εκτεθειµένων σε ανέµους και κάµψεις, αναπτύσσουν µεγαλύτερη διάµετρο κορµού για να ανταπεξέλθουν στην καταπόνηση. Οι κυψέλες στα τριχοειδή αγγεία του κορµού αντιδρούν ως συµπιεζόµενα υδραυλικά έµβολα. Αν αρχικά αναγκαστεί ένα δέντρο να λυγίσει µόνιµα από διαρκείς ανέµους, η µνήµη που αποκτά το οδηγεί σε σταδιακή επαναφορά του κορµού σε όρθια θέση και ενίσχυση της διαµέτρου του. Έρευνες έδειξαν ότι αυτή η επαναφορά δεν γίνεται λόγω της θέσης του φυλλώµατος ως προς τον ήλιο, αλλά προέρχεται από µια «6η αίσθηση» της θέσης του φυτού στο χώρο, βασισµένη σε βαρυτική µετακίνηση µικροσφαιριδίων σε ειδικά κύτταρα του κορµού του.

• Η συνεργασία των φυτών του ίδιου είδους είναι αξιοζήλευτη. Όταν ορισµένα φυτά του είδους Αραβίδοψη η θαλιανή (Arabidopsis thaliana) βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, παράγουν τρεις φορές περισσότερη βιοµάζα από ό,τι όταν αναπτύσσονται µόνα τους. Για παράδειγµα το φυτά αυτά είναι ακόµη πιο εκπληκτικά δεδοµένου ότι, λόγω της εγγύτητάς τους, έχουν τους µισούς πόρους. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόµη αν ανταλλάσσουν σήµατα µέσω των ριζών ή των φύλλων τους. Αλλά ένα πράγµα είναι σίγουρο, τα φυτά ξέρουν πώς να βοηθούν το ένα το άλλο, και αυτός είναι ένας πολλά υποσχόµενος δρόµος για τη γεωργία.

• Τα φυτά έχουν τη δική τους κοινωνία. Σχηµατίζουν µια συµβιωτική σχέση µε τους µύκητες, δηµιουργώντας ένα πραγµατικό κοινωνικό δίκτυο. Οι µυκορριζικοί µύκητες µπορούν να συνδεθούν µε τις ρίζες των φυτών µέσω λεπτών νηµατίων. Αυτοί οι µύκητες είναι πολύ ωφέλιµοι για το φυτό, βοηθώντας το να απορροφά θρεπτικά συστατικά, νερό και να προστατεύει τον εαυτό του. Σε αντάλλαγµα, το φυτό παρέχει στους µύκητες τα σάκχαρα που παράγει µέσω της φωτοσύνθεσης. Είναι µια κατάσταση win-win (συµφωνία που κερδίζουν και τα δύο µέρη), µια σχέση γνωστή ως συµβίωση. Αυτή η σύνδεση δεν σταµατά εκεί. Το δίκτυο των νηµατίων µπορεί να συνδέσει πολλά φυτά, σχηµατίζοντας ένα πραγµατικό υπόγειο δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ φυτών του ίδιου είδους και ακόµη και διαφορετικών ειδών. Με λίγα λόγια, τα φυτά είναι πολύ πιο «αντιδραστικά και ευαίσθητα» από ό,τι νοµίζει κανείς. Χρησιµοποιούν µοναδικές στρατηγικές για να αντιλαµβάνονται και να αλληλεπιδρούν µε τον κόσµο τους. Τα αισθητήρια όργανα και το αγγειακό σύστηµα των φυτών, µιµούνται τις νευρικές και εγκεφαλικές λειτουργίες των ζώων µε την µετάδοση ερεθισµάτων και πληροφοριών από εκτεταµένα «νευρωνικά δίκτυα», που διασύνδεουν φυλλώµατα, κλαδιά , κορµό ,ρίζες και τους συµβιωτικούς οργανισµούς των ριζών τις µυκόρριζες.

• Τα φυτά αντιλαµβάνονται τον «πόνο» και αντιδρούν σε τραυµατισµούς για παράδειγµα στο κόψιµο φύλλων και κλαδιών και στέλνουν «εύληπτα σήµατα», αλλά δεν «πονάνε» όπως ο άνθρωπος και τα ζώα. Μένει όµως πάντα το ερώτηµα. Είναι δυνατόν τα φυτά να αισθάνονται πόνο; Καµία µελέτη δεν µπορεί προς το παρόν να αποδείξει ότι τα φυτά αισθάνονται πόνο. Ωστόσο όµως , είναι γνωστό ότι τα φυτά αντιλαµβάνονται τον πόνο, όταν κόβονται, συνθλίβονται ή δαγκώνονται και αντιδρούν ανάλογα. Είναι γνωστό επίσης πως τα ηλεκτρικά σήµατα διαδίδονται µέσα και µεταξύ των φυτών, κάτι που θα µπορούσε να συγκριθεί µε νευρικά ερεθίσµατα.

• Βρέθηκε πως τα φυτά επιδρούν στην ανθρώπινη ψυχολογία. Έχει βρεθεί πως η παρουσία τους µειώνει το άγχος, το στρες και τα αρνητικά συναισθήµατα στους ανθρώπους. Γενικά συµβάλλουν στη θετική συναισθηµατική «ευεξία». Ακόµα τα φυτά συνδέονται µε όσους τα φροντίζουν ,τους αναγνωρίζουν και ενισχύουν τη συναισθηµατική σύνδεση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγµα ερευνητή που προκάλεσε τροχαίο για να δει την αντίδραση των φυτών που φρόντιζε επιµελώς .Την ίδια στιγµή του τροχαίου τα ηλεκτρικά σήµατα των φυτών έφτασαν στο ζενίθ.

• Τα φύλλα και τα κλαδιά των φυτών έχουν αισθητήρια όργανα και λειτουργίες ανάλογες µε εκείνες των ανθρώπων και των άλλων ζώων. Πράγµατι διαθέτουν µικρές κεραίες, στοµάτια διαπνοής, αγγειακό-κυκλοφοριακό σύστηµα χυµών, ιδιότυπο «νευρικό» σύστηµα µεταφοράς ερεθισµάτων και πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους µε φυσική επιλογή ανέπτυξαν δικές τους εναλλακτικές ζωτικές λειτουργίες ( τροπισµούς, tropisms), οι οποίες µπορούν να µας διδάξουν πολλά.

• Τα φυτά αντιδρούν πολύ πιο ευαίσθητα από τα ζώα. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση κινδύνου δεν µπορούν να τρέξουν, αφού είναι βαθιά ριζωµένα στο έδαφος. Η ικανότητα των αισθήσεών τους δεν περιορίζεται από την έλλειψη εγκέφαλου. Άλλωστε τα κύτταρα του εγκέφαλου δεν διαθέτουν κάτι µυστηριώδες ή υπερφυσικό. Είναι δίκτυα νευρώνων που µεταφέρουν ερεθίσµατα και πληροφορίες των αισθήσεων.

• Σε περίπτωση κινδύνου, τα νευρωνικά µηνύµατα στον άνθρωπο µεταδίδονται µε ταχύτητα 100 µέτρα ανά δευτερόλεπτο. Αντίστοιχα µηνύµατα στα φυτά, µεταδίδονται είτε ως ηλεκτρικά σήµατα, είτε ως κύµατα υδραυλικής πίεσης που φθάνουν µέχρι τις ρίζες, µε ταχύτητα 6 έως 8 εκατοστών ανά λεπτό.

• Το οργανικό υλικό που χρειάζεται για την ανάπτυξη των φυτών, απαιτεί ηλιακή ακτινοβολία, διοξείδιο του άνθρακα ( CO 2 ) από την ατµόσφαιρα και νερό από το έδαφος, για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης και της παραγωγής χλωροφύλλης. Έτσι παράγονται τα σάκχαρα, που αποτελούν την «τροφή» των φυτών, ενώ εκλύεται οξυγόνο, που εµπλουτίζει την ατµόσφαιρα και νερό σε µορφή υδρατµών, από µικρούς πόρους των φύλλων τα στοµάτια διαπνοής. Το απαιτούµενο νερό, το απορροφούν οι ρίζες από το έδαφος, ανιχνεύοντάς το µε µικροσκοπικά ριζικά τριχίδια και αισθητήρες στο άκρο τους (θετικός υδροτροπισµός). Τα ριζίδια αυτά στρέφονται προς τις υγρότερες περιοχές του εδάφους (θετικός υδροτροπισµός hydrotropism) ή σπανιότερα αποµακρύνονται από αυτές (αρνητικός υδροτροπισµός). Κάτι ανάλογο γίνεται και για τα θρεπτικά ανόργανα στοιχεία, όπως το κάλιο , το άζωτο ,τον Φώσφορο και άλλα (χηµειοτροπισµός chemotropism). Αυτή η ακούσια κίνηση είναι ένας µηχανισµός επιβίωσης, που βοηθά τα φυτά να βρουν υγρασία θρεπτικά συστατικά για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σωστά.

Σε περιπτώσεις ανοµβρίας και ξηρασίας, πρώτες οι ρίζες «αισθάνονται» την έλλειψη νερού και στέλνουν σήµατα στο φύλλωµα για περιορισµό της διαπνοής από τα στοµάτια». Το φυτό τότε απορροφά λιγότερο CO 2 και καθυστερεί τη ανάπτυξή του. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα τριχίδια και οι µύτες των ριζών έχουν τα ίδια γονίδια µε τα τριχίδια του συστήµατος ακοής και ισορροπίας στο εσωτερικό του ανθρώπινου αυτιού. Στους ανθρώπους εξυπηρετούν την ακοή παλλόµενα ανάλογα µε τους ήχους και στα φυτά την αναζήτηση νερού και θρεπτικών συστατικών. Οι ερευνητές θεωρούν ότι και στο έδαφος αξιοποιούν τον τρόπο που πάλλονται κατά τη µετάδοση του ήχου για την ανίχνευση νερού η διατροφικών στοιχείων , ανάλογα µε την υγρασία και τη σύσταση του εδάφους. Σε αντίθεση µε τους ανθρώπους και τα άλλα ζώα, τα φυτά ζουν ταυτόχρονα σε δύο περιβάλλοντα µισό πάνω από το έδαφος και µισό µέσα στο χώµα. Οι ρίζες χαρακτηρίζονται από τον θετικό γεωτροπισµό (geotropism) ή θετικό βαρυτροπισµό (gravitropism), ενώ οι βλαστοί αρνητικό. Εκτός λοιπόν από τα φύλλα , τα κλαδιά και τον κορµό, είναι και οι ρίζες των φυτών εκτεθειµένες σε µεταβαλλόµενες συνθήκες. Οι ρίζες τους είναι σε διαρκή αναζήτηση νερού και θρεπτικών συστατικών, που τα ανιχνεύουν και αναπτύσσονται προς αυτά. Οι «ανιχνευτές» των ριζών βρίσκονται σε αισθητήρια όργανα στις άκρες τους (apex). Αν αποκοπεί η «µύτη» µιας ρίζας, αυτή χάνει τη δυνατότητα ανίχνευσης και συνεχίζει να αναπτύσσεται στην ίδια κατεύθυνση, ενώ ρίζες µε «µύτη» ανιχνεύουν αλλάζοντας διαρκώς κατεύθυνση. Αυτά τα αισθητήρια όργανα των ριζών εµφανίζουν έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και καταναλώνουν µεγάλο µέρος οξυγόνου. Τα σήµατα που στέλνουν στο φυτό µοιάζουν έντονα µε ανάλογα σήµατα στους εγκεφάλους των ζώων!

• Τα ολοπαρασιτικά φυτά, όπως η Κουσκούτα η ευρωπαϊκή (Cuscuta europea) γνωστή και ως «Σπάγκος του ∆ιαβόλου» που δεν διαθέτουν ρίζες και φύλλα, είναι ανίκανα για φωτοσύνθεση και αποµυζούν χυµούς από το φυτό ξενιστή. Αρχικά τα παράσιτα τρέφονται χωρίς να ξεραίνουν τον ξενιστή, µέχρι να αναπτυχθούν και να ρίξουν σπόρους στο έδαφος, οπότε τον αποµυζούν µέχρι να τον ξεράνουν. Αφού φυτρώσουν αναζητούν αµέσως ένα υγιές γειτονικό φυτό – ξενιστή, κινώντας τα «πλοκάµια» τους και «µυρίζοντας» µε αισθητήρες που βρίσκονται στο άκρο τους. Μπορούν να διακρίνουν τα υγιή από τα άρρωστα φυτά – ξενιστές. Συνδέοντας πολλά φυτά µε τα «πλοκάµια» τους, µεταδίδουν όµως και προειδοποιήσεις όταν κάποιος ξενιστής προσβληθεί από βλαπτικά έντοµα κάµπιες ή βακτήρια

• Σε µία «Κοινότητα Φυτών» (Κήπος, ∆άσος) µετρήσεις µε φωτοευαίσθητους αισθητήρες έδειξαν ότι κάθε φυτό εντοπίζει τα γειτονικά του και τροποποιεί την ανάπτυξή του ανάλογα µε την απόσταση τους, Για παράδειγµα τροποποιεί την κατεύθυνση των πλαϊνών κλάδων , ώστε αφ’ ενός να µην παρεµποδίζει τα υπόλοιπα, αλλά και να µην σπαταλά ενέργεια το ίδιο. Βάσει των συµπερασµάτων εκπονούνται µοντέλα φύτευσης που συνυπολογίζουν τις θέσεις οµοειδών φυτών, άλλων γειτονικών φυτών και των συνθηκών του περιβάλλοντος όπως άνεµοι και φως, για βελτιστοποίηση της καλλιέργειας και της ανάπτυξης των φυτών όλης της «κοινότητας». Υπάρχει επικοινωνία µε άλλα φυτά και οργανισµούς, της ίδιας βιοκοινότητας. Πράγµατι µε τους άλλους εταίρους του φυσικού οικοσυστήµατος και ιδιαίτερα µε τα φυτά ανταλλάσσουν χηµικά µηνύµατα.

• Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι ρίζες λειτουργούν συλλογικά και ενιαία,. όπως ένα σµήνος πουλιών, τερµιτών, µυρµηγκιών, µελισσών κλπ. Τις πληροφορίες από τις άκρες των ριζών τις επεξεργάζονται όλα τα κύτταρα του φυτού, λειτουργώντας ως µια «συλλογική νοηµοσύνη»! ∆εν υπάρχει «Κεντρικός Επεξεργαστής» σε αυτή τη λειτουργία, που µοιάζει µε αυτοργανωµένο δίκτυο, το οποίο δεν κινδυνεύει από βλάβη κεντρικού επεξεργαστή µνήµης ή άλλου υποσυστήµατος. Αυτά τα υπόγεια δίκτυα των φυτών µοιάζουν εντυπωσιακά µε «Καλωδιακό Ίντερνετ», το οποίο εξελίχθηκε εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια πριν από τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα του «ανθρώπινου πολιτισµού». Αν συνυπολογιστεί ότι σε αυτό το δίκτυο ριζών συµµετέχουν και εκατοµµύρια µυκήτων ως συµβιωτικών οργανισµών όπως οι µυκόρριζες η τα µυκόρρυζα (mycorrhiza), γίνονται αντιληπτές οι τεράστιες δυνατότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφορίας κάθε περίπλοκου και εκτεταµένου δασικού οικοσυστήµατος. Αυτό ισοδυναµεί µε 10.000 φορές επέκταση των δυνατοτήτων επικοινωνίας κάθε δέντρου ενός δασικού οικοσυστήµατος. Αυτές οι υπόγειες «καλωδιακές» δυνατότητες των φυτών, συµπληρώνονται και από την εναέρια επικοινωνία των φυλλωµάτων, µέσω εκποµπής αέριων ενώσεων (φαινόλες, τανίνες), λειτουργία ανάλογη µε «Ασύρµατο Ίντερνετ» φυλλωµάτων, πέραν του «Καλωδιακού Ίντερνετ» ριζών . Εκτός όµως της πληροφορίας, τα δίκτυα των µυκορριζών διαχειρίζονται µεταλλικά στοιχεία , θρεπτικές ουσίες, νερό και σάκχαρα. Μεγάλο µέρος σακχάρων από µια µεγάλη βελανιδιά µπορεί να παρέχει βιοµάζα σε γειτονικά νεότερα πεύκα, µέσω του δικτύου συµβιωτικών µυκορριζών. Τα συνεργαζόµενα δέντρα ελέγχουν από κοινού τις παρεµβαλλόµενες µυκόρριζες, διακόπτοντας για παράδειγµα τη συνεργασία µε όσα παύουν να παρέχουν θρεπτικές ουσίες. Αντίστροφα, οι µυκόρριζες µπορούν να εγκαταλείψουν τη συνεργασία µε ένα δέντρο και να συνδεθούν σε άλλο. Εργαστηριακές µετρήσεις δείχνουν µεταφορά άνθρακα από τα φύλλα πεύκου στις ρίζες του µετά από 3 ηµέρες, ενώ σε µια βδοµάδα φθάνει σε γειτονικό δέντρο σε απόσταση 5 µέτρων, µέσω του δικτύου τις µυκόρριζας. Σε πείραµα όπου δύο γειτονικά νεαρά πεύκα σκεπάστηκαν µε µαύρο πλαστικό για αποκλεισµό φωτοσύνθεσης, µετά από αρκετές µέρες, αυτό που συνδεόταν µε τις ρίζες γειτονικού δέντρου επέζησε µέσω διασύνδεσης ριζών, ενώ το δεύτερο που είχαν αποµονωθεί οι ρίζες του ξεράθηκε. Στα νήµατα του δικτύου συµβιωτικών µυκήτων των ριζών «κυκλοφορούν» και βακτήρια, τα οποία προσελκύονται από τις ρίζες και σχηµατίζουν πάνω τους οζίδια, όπου πλέον περικλείονται εκατοµµύρια βακτήρια. Τα βακτήρια αυτά αρχικά τρέφονται από το φυτό, το οποίο όµως σταδιακά τροποποιεί τον µεταβολισµό τους και αρχίζουν να τρέφονται από το ατµοσφαιρικό άζωτο που το παρέχουν στο φυτό ως λίπασµα. Πρόκειται για µια αµοιβαία συµφέρουσα συµβίωση (win win), που είναι πολύ αποτελεσµατικότερη από τα αζωτούχα λιπάσµατα. Τα εκατοµµύρια συµβιωτικά βακτήρια των ριζών είναι αντίστοιχα µε το µικροβίωµα του εντέρου στον άνθρωπο και τα άλλα ζώα, που είναι αναντικατάστατο για τις σωµατικές λειτουργίες και την υγεία. Όσο µεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητα των φυτών ενός δάσους ή µιας καλλιέργειας, καθώς και η βιοποικιλότητα των συµβιωτικών µυκήτων και βακτηρίων, τόσο πλουσιότερο γίνεται το έδαφος σε θρεπτικές ουσίες, ενώ βελτιώνονται σηµαντικά οι άµυνες των φυτών στις µεταβολές περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς και η βιωσιµότητα όλου του οικοσυστήµατος.

Επίλογος. Αν στο µέλλον για κάποιο λόγο χαθούν οι άνθρωποι, τα φυτά θα καταλάβουν σύντοµα το κενό εξαφανίζοντας σταδιακά κάθε ίχνος του «ανθρώπινου πολιτισµού». Αν όµως εξαφανιστούν τα φυτά, οι άνθρωποι και τα ζώα θα λιµοκτονήσουν και η Γη θα µετατραπεί σε µια πλανητική έρηµο.

Στο βιβλίο του Εµανουέλε Κότσια (Emanuele Coccia) «Η ζωή των φυτών. Μία µεταφυσική της κράσης» µε πρωτότυπο τίτλο La vie des plantes. Une métaphysique du mélange, 2016) διαβάζει κανείς πως « τα φυτά δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας στη δηµοκρατία της Γης». ∆εν είναι όπως ίσως τον θέλει ο καθηµερινός λόγος ως µέσο ύβρεως ,προσβολής και µείωσης της αξίας κάποιου συνανθρώπου µας χρησιµοποιώντας τη φράση «έµεινε φυτό» ή «είναι φυτό».

Και όµως τα φυτά όχι µόνο αποτελούν σχεδόν το 80% της βιοµάζας της Γης, όχι µόνο η ζωή µας εξαρτάται πλήρως από αυτά, αλλά ούτε είναι τόσο παθητικά όσο µας αρέσει να πιστεύουµε.· Απεναντίας είναι ευφυείς πρωταγωνιστές στη σκηνή της ζωής τους και της ζωής των ζώων και του ανθρώπου. Επιπρόσθετα δίχως την παρουσία τους στη Γη δεν θα υπήρχε αερόβια ζωή, γιατί χάρη στη φωτοσύνθεση των φυτών αναπτύχθηκε το οξυγόνο στον πλανήτη µας. Πρόκειται για πλάσµατα, µε τον τρόπο τους, ευφυέστατα, όπως και ευαίσθητα. Πράγµατι, πάντα µε τον δικό τους εξ ολοκλήρου φυτικό τρόπο, τα φυτά βλέπουν, αισθάνονται, προσλαµβάνουν· και επίσης είναι σε θέση να αντιληφθούν τη βαρύτητα, τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, την υγρασία και πολλές χηµικές διαβαθµίσεις.

Η «Οµοσπονδιακή Επιτροπή ∆εοντολογίας» (Eidgenössische Ethikkommission) της Ελβετίας, απέδωσε πρόσφατα σε Ζώα και σε Φυτά «Εγγενή Αξιοπρέπεια και Ηθική Αξία». Γηγενείς πληθυσµοί σε αρκετές χώρες, µε δηµοψηφίσµατα και κινητοποιήσεις, απέδωσαν «Νοµική Προσωπικότητα» σε σηµαντικά φυσικά οικοσυστήµατα όπως δάση ,λίµνες , ποτάµια , βουνά κλπ.

Σε άλλες χώρες θεωρήθηκε αποτελεσµατικότερη η αναγνώριση σηµαντικών οικοσυστηµάτων ως «νόµιµα προστατευόµενων», ενώ η καταστροφή τους θεωρήθηκε ως «Οικοκτονία» (Ecocide). Στη χώρα µας οι καµένες εκτάσεις 7 µεγάλων πυρκαγιών έφτασαν στο 1.473.154 στρέµµατα.

Μακάρι να µπορούσαµε να ακούσουµε και να µιλήσουµε µε τον πρώτο και βασικό κρίκο της τροφικής αλυσίδας στη φύση, τον φυτικό κόσµο. Μακάρι να καταφέρναµε να κατανοήσουµε τις έννοιες του µεταβολισµού και της φωτοσύνθεσης. Ο µεταβολισµός είναι το θεµελιώδες στοιχείο που διαφοροποιεί µε τον πλέον ριζικό τρόπο τα φυτά από τους ζωικούς οργανισµούς, οι οποίοι τρέφονται µε τη ζωή των άλλων, για να συντηρήσουν και να αναπαραγάγουν τη ζωή. Αντίθετα τα φυτά, χάρις στη φωτοσύνθεση, µετατρέπουν την κοσµική ηλιακή ενέργεια σε ζώντα σώµατα. Τα µόνα στοιχεία που χρειάζονται είναι εκείνα που ο πλανήτης διαθέτει πέτρες, χώµα, νερό, φως και αέρα. Τα φυτά έχουν µεταµορφώσει τον πλανήτη σε έναν τόπο γεµάτο ζωή και αυτό το κατόρθωσαν τρεφόµενα µε τον άβιο κόσµο. Και αυτό µας διδάσκει πως όχι µόνο η ζωή προσαρµόζεται στο περιβάλλον, όπως µάθαµε από την εξέλιξη της ζωικής ζωής, αλλά δύναται επίσης να δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που την καθιστούν εφικτή. Όπως ακριβώς έκαναν τα φύλλα, εξηγεί ο Εµανουέλε Κότσια, δηµιουργώντας την ατµόσφαιρα και προκαλώντας µε τον τρόπο αυτόν τον θάνατο του µεγαλύτερου µέρους των αναερόβιων οργανισµών, επιβάλλοντας στη µεγάλη πλειονότητα των έµβιων ένα ενιαίο πλαίσιο. Μία ατµόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο. Τονίζει ακόµα πως «Με την ανάπτυξη και την εξάπλωση των αγγειακών φυτών, η ατµόσφαιρα σταθεροποιήθηκε. Η ποσότητα ελεύθερου οξυγόνου υπερέβη το όριο οξείδωσης και συγκεντρώθηκε σε ελεύθερη µορφή. Με τη σειρά της, η µαζική παρουσία οξυγόνου προκάλεσε τον αφανισµό πολλών αναερόβιων οργανισµών που ζούσαν στη γη και στη θάλασσα προς όφελος αερόβιων µορφών ζωής».

* Ο ∆ρ Βαγγέλης Α. Μπούρµπος είναι Γεωπόνος ερευνητής, Φυτοπαθολόγος, Οικοτοξικολόγος