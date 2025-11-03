«Η Νέα Χώρα δεν έχει οξυγόνο» – Φωνή απόγνωσης από τους κατοίκους

» Λόγος για «βίαιη» μετάλλαξη της γειτονιάς με καταστροφικές συνέπειες

Με δραματικούς τόνους περιγράφουν οι κάτοικοι της Νέας Χώρας τη μεταμόρφωση της συνοικίας τους, την οποία χαρακτηρίζουν «βίαιη» και «καταστροφική για την ποιότητα ζωής».

Σε ανοικτή επιστολή της «Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Νέας Χώρας» προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι «η γειτονιά δεν έχει άλλο οξυγόνο» και ζητούν άμεση παρέμβαση του Δήμου για να ανακοπεί –όπως τονίζουν– η υπερδόμηση που απειλεί να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της περιοχής.

Στην επιστολή αναφέρεται πως «η Νέα Χώρα μεταμορφώνεται βίαια σε αστικό τουριστικό θέρετρο και πεδίο για την ανέγερση πολυώροφων πολυτελών συγκροτημάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των κατοίκων». Η Συνέλευση επισημαίνει ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Ιανουαρίου 2023, με την οποία χαρακτηρίστηκε το παραλιακό μέτωπο ως ζώνη “Τουρισμού – Αναψυχής”, άνοιξε τον δρόμο για την κατασκευή μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων που «εγκλωβίζουν τις υπάρχουσες κατοικίες πίσω τους» και δημιουργούν «ασφυκτικό κλοιό».

«Οι πολυώροφες τουριστικές εγκαταστάσεις και οι νέες πολυκατοικίες επιβαρύνουν ανυπόφορα μια ήδη πιεσμένη συνοικία», σημειώνεται, ενώ τονίζεται πως «οι δημοτικές αρχές των τελευταίων ετών, στο όνομα μιας στρεβλής ανάπτυξης, άφησαν τη Νέα Χώρα να υποβαθμιστεί». Οι κάτοικοι απευθύνουν σειρά ερωτημάτων προς τη δημοτική αρχή:

• Πού θα παρκάρουν οι μόνιμοι κάτοικοι και πώς θα διοχετευτεί η κυκλοφορία των νέων οχημάτων;

• Πώς θα αντέξει η υπάρχουσα αποχέτευση, που ήδη παρουσιάζει υπερχειλίσεις, τον αυξημένο όγκο λυμάτων;

• Από πού θα εξασφαλιστεί το νερό για τις ιδιωτικές πισίνες των ξενοδοχείων;

• Γιατί δεν υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις για πεζόδρομους γύρω από τα σχολεία και γιατί καταργήθηκε ο ποδηλατόδρομος της παραλιακής;

• Πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ στην Ακτή Κανάρη και γιατί μεταφέρθηκε η λαϊκή αγορά στο χώρο που είχε αγοραστεί για αυτόν τον σκοπό;

Η Συνέλευση εκφράζει οργή και ανησυχία για την προοπτική κατασκευής νέας μαρίνας δίπλα στο Κολυμβητήριο, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση «θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία και θα υποβαθμίσει την καθαρότητα της θάλασσας της Νέας Χώρας και του Ενετικού Λιμανιού».

Οι κάτοικοι ζητούν να μελετηθεί συνολικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα και να θεσπιστούν μόνιμες θέσεις στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους με χρήση κάρτας, όπως σε άλλες συνοικίες των Χανίων. Παράλληλα, προτείνουν δενδροφύτευση, αξιοποίηση μικρών κοινόχρηστων χώρων για παιδιά και περιπατητές, βελτίωση πεζοδρομίων και επέκταση του ποδηλατόδρομου. Ζητούν ακόμη να υλοποιηθεί η δέσμευση για πεζόδρομο στο 5ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο, με διαγράμμιση, ράμπες χαμηλής ταχύτητας και προειδοποιητικές πινακίδες έξω από όλα τα σχολεία.

«Η Νέα Χώρα δεν μπορεί να αντέξει άλλη επιβάρυνση», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. «Οι αρχές είναι υποχρεωμένες ηθικά και νομικά να σέβονται τους εκατοντάδες μόνιμους κατοίκους και να σχεδιάζουν με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ήπια ανάπτυξη της περιοχής, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα».

Η “Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Νέας Χώρας” δηλώνει ότι επιφυλάσσεται να υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματα των κατοίκων, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από τον Δήμο.