Η νέα Alfa Romeo Tonale έγινε πιο σπορ και συναρπαστική

Η Alfa Romeo Tonale αλλάζει και αποκτά νέα εικόνα, με τις αλλαγές να εντοπίζονται κατά βάση στο εμπρός μέρος με στόχο να γίνει ακόμη πιο σπορ. Το τρισδιάστατο σήμα αντλεί έμπνευση από την κλασική 33 Stradale και την GT 2000, ενώ οι νέες εισαγωγές αέρα και η κεντρικά τοποθετημένη πινακίδα δημιουργούν συγγένεια με την Junior, τη στιγμή που τα ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα αναφέρονται στις εμβληματικές Giulia GTA και GTAm.

Με πιο κοντό εμπρός πρόβολο χάρη στον νέο προφυλακτήρα και με φαρδύτερα μετατρόχια χάρη στις νέες ζάντες 19″και 20″, οι αναλογίες της Tonale έχουν γίνει ακόμα πιο δυναμικές ενώ οι ζάντες διαφοροποιούν και το προφίλ του ανανεωμένου μοντέλου.

Τα σπορ καθίσματα έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων για οδηγό-συνοδηγό, ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη, θέρμανση και αερισμό, ενώ θερμαινόμενο είναι και το τιμόνι.

Στην κεντρική κονσόλα ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων συνδυάζει το εργονομικό με το σύγχρονο. Διατηρείται βέβαια η δυνατότητα αλλαγής σχέσεων από τα πανέμορφα αλουμινένια paddles που βρίσκονται σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού.

Η νέα Tonale παραμένει αυθεντική Alfa Romeo με καλή οδηγική συμπεριφορά χάρη στην τέλεια κατανομή της μάζας, την ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson σε όλους τους τροχούς (ανεξάρτητα από την έκδοση κινητήρα), τα φρένα με τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo και το πιο γρήγορο τιμόνι στην κατηγορία

Η νέα Tonale θα διατίθεται με τρεις κινητήρες. Υπάρχουν δύο υβριδικές επιλογές, ευθυγραμμισμένες με το πρότυπο Euro 6E bis. Η Ibrida με τους 175 ίππους και η Ibrida Plug-In Q4 με τους 270 ίππους. Η Tonale Ibrida χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,5 lt με VGT τούρμπο και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις. Η Ibrida Plug-In Q4 από την πλευρά χρησιμοποιεί κινητήρα 1,3 lt που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος στους πίσω τροχούς και εξασφαλίζει την τετρακίνηση αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Για όσους καλύπτουν συχνά μεγάλες αποστάσεις σε ανοιχτό δρόμο, υπάρχει επίσης η επιλογή ντίζελ κινητήρα, με 130 ίππους και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η Tonale έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP. Στην Ελλάδα οι πρώτες παραδόσεις της νέας Tonale είναι προγραμματισμένες στο πρώτο τρίμηνο του 2026.