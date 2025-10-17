menu
23 C
Chania
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Η νέα Alfa Romeo Tonale έγινε πιο σπορ και συναρπαστική

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Alfa Romeo Tonale αλλάζει και αποκτά νέα εικόνα, με τις αλλαγές να εντοπίζονται κατά βάση στο εμπρός μέρος με στόχο να γίνει ακόμη πιο σπορ. Το τρισδιάστατο σήμα αντλεί έμπνευση από την κλασική 33 Stradale και την GT 2000, ενώ οι νέες εισαγωγές αέρα και η κεντρικά τοποθετημένη πινακίδα δημιουργούν συγγένεια με την Junior, τη στιγμή που τα ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα αναφέρονται στις εμβληματικές Giulia GTA και GTAm.

Με πιο κοντό εμπρός πρόβολο χάρη στον νέο προφυλακτήρα και με φαρδύτερα μετατρόχια χάρη στις νέες ζάντες 19″και 20″, οι αναλογίες της Tonale έχουν γίνει ακόμα πιο δυναμικές ενώ οι ζάντες διαφοροποιούν και το προφίλ του ανανεωμένου μοντέλου.

Τα σπορ καθίσματα έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων για οδηγό-συνοδηγό, ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη, θέρμανση και αερισμό, ενώ θερμαινόμενο είναι και το τιμόνι.

Στην κεντρική κονσόλα ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων συνδυάζει το εργονομικό με το σύγχρονο. Διατηρείται βέβαια η δυνατότητα αλλαγής σχέσεων από τα πανέμορφα αλουμινένια paddles που βρίσκονται σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού.

Η νέα Tonale παραμένει αυθεντική Alfa Romeo με καλή οδηγική συμπεριφορά χάρη στην τέλεια κατανομή της μάζας, την ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson σε όλους τους τροχούς (ανεξάρτητα από την έκδοση κινητήρα), τα φρένα με τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo και το πιο γρήγορο τιμόνι στην κατηγορία

Η νέα Tonale θα διατίθεται με τρεις κινητήρες. Υπάρχουν δύο υβριδικές επιλογές, ευθυγραμμισμένες με το πρότυπο Euro 6E bis. Η Ibrida με τους 175 ίππους και η Ibrida Plug-In Q4 με τους 270 ίππους. Η Tonale Ibrida χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,5 lt με VGT τούρμπο και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις. Η Ibrida Plug-In Q4 από την πλευρά χρησιμοποιεί κινητήρα 1,3 lt που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος στους πίσω τροχούς και εξασφαλίζει την τετρακίνηση αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Για όσους καλύπτουν συχνά μεγάλες αποστάσεις σε ανοιχτό δρόμο, υπάρχει επίσης η επιλογή ντίζελ κινητήρα, με 130 ίππους και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η Tonale έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP. Στην Ελλάδα οι πρώτες παραδόσεις της νέας Tonale είναι προγραμματισμένες στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum