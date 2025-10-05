menu
Η Νάξος στο επίκεντρο του χάρτη της διεθνούς γαστρονομίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η τέταρτη χρονιά του Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» έθεσε εκ νέου στο επίκεντρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νάξου συνδυάζοντας τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, και τη φιλοξενία.

Ειδικότερα, από την 1η έως τις 3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν δράσεις με στόχο την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας, κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου, καθώς και των υψηλής ποιότητας προϊόντων που παράγει το νησί, με τη συμμετοχή διεθνούς φήμης κορυφαίων σεφ που μαγείρεψαν με τα εξαιρετικά ντόπια υλικά.

Όπως δήλωσε η εμπνεύστρια και ιδρύτρια του Φεστιβάλ, Μαρία Πολυκρέτη, «η ουσία για εμάς είναι ξεκάθαρη: Το Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή γεύσεων, αλλά μια ζωντανή γέφυρα. Μια γέφυρα που συνδέει τη νέα γενιά με αληθινά παραδείγματα, τους παραγωγούς με την υψηλή γαστρονομία, τη Νάξο με τον κόσμο. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε όραμα, να δώσουμε έμπνευση και να αναδείξουμε την αξία της γης μας. Γιατί μόνο έτσι οι νέοι θα πιστέψουν ότι μπορούν να πάνε μπροστά, και μόνο έτσι η Νάξος θα αποκτήσει τη θέση που της αξίζει στο διεθνές τραπέζι».

Το 4ο Φεστιβάλ ξεκίνησε στον παραδοσιακό νερόμυλο Δρύλλη του 1860 στην Ποταμιά με μία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας μεταξύ κορυφαίων Ιταλών σεφ, οι οποίοι έχουν ηγηθεί σε αναγνωρισμένα και βραβευμένα με Michelin αστέρια εστιατόρια, και τοπικών παραγωγών. Ο Chef Luca Piscazzi – Executive Head Chef, Four Seasons Astir Palace, o Chef Giacomo Tranquilli – Executive Head Chef, Four Seasons London Bridge / Private Club Latour London και ο Chef Andrea Mura – Head Pastry Chef, Trinity Members Private Club συνομίλησαν με τους κ.κ. Κώστα Ελευθεράκη, Διευθυντή Πωλήσεων GR-CY, BRIDOR), Γιάννη Βασαλάκη, Τυποποίηση Κρέατος, Νίκο Πιταρά, βραβευμένο τυροκόμο, Σπύρο Σκάρκο, καλλιεργητή πατάτας, Αντώνη Σέργη, οινοποιό του «Άξιος Οίνος» και Κωσταντή Χουζούρη, παραγωγό βιολογικών προϊόντων «Η μικρή μου φάρμα».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η αξία των πρώτων υλών, η διατήρηση της παράδοσης και η σύνδεση τοπικών προϊόντων με τη διεθνή γαστρονομική σκηνή. Όπως είπε ο chef Luca Piscazzi, «χωρίς τους παραγωγούς δεν μπορούμε να είμαστε σεφ».

Ακολούθησε δείπνο στο εστιατόριο Χαρδαλιάς του ταλαντούχου Ναξιώτη σεφ Γιάννη Οικονόμου, όπου οι σεφ δοκίμασαν παραδοσιακές συνταγές και γεύσεις της Νάξου, γνωρίζοντας από κοντά τα υλικά του τόπου.

Την επόμενη ημέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των τριών προσκεκλημένων σεφ στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου, όπου συνομίλησαν με τους μαθητές για τη μαγειρική, τη δημιουργία και το μέλλον της γαστρονομίας. Στην επίσκεψη μοιράστηκαν ιταλικά cannoli, που ετοίμασαν οι ίδιοι στο ζαχαροπλαστείο του Ναξιώτη pastry chef Μάκη Μαθιάσου.

Το βράδυ ακολούθησε το επίσημο δείπνο του Φεστιβάλ στο ξενοδοχείο Naxian Collection, με μενού που υπέγραψαν οι Ιταλοί chef Luca Piscazzi, Andrea Mura, Giacomo Tranquilli, ο head chef του Tortuga Κώστας Βότανος και ο pastry chef Μάκης Μαθιάσος με ντόπια υλικά.

Την τρίτη και τελευταία ημέρα, οι σεφ μαγείρεψαν suppli μαζί με τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νάξου στο εστιατόριο Amour στην Αγία Άννα, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη της δημιουργίας.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς μαζί με τους μουσικούς Αχιλλέα Γουάστωρ (πιάνο) και Ηρακλή Ζάκκα (μπουζούκι) θα δώσουν μία μοναδική μουσική βραδιά στο φυσικό τοπίο του ελαιώνα της οικογένειας Πολυκρέτη, στους Κάμπονες.

