Η Νάξος στα πιο ελκυστικά ηλιόλουστα μέρη της Ευρώπης για τους Ιρλανδούς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
​Η Νάξος αναδεικνύεται ως ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη για το 2026, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του διεθνούς μέσου The Sun της Ιρλανδίας, το οποίο την κατατάσσει ανάμεσα στα καλύτερα ηλιόλουστα σημεία ενδιαφέροντος για διακοπές (https://x.com/NaxosIslands/status/2034890310396858760).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το άρθρο υπογραμμίζει ότι η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, ξεχωρίζει για τις απέραντες δαντελωτές ακτές με λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά, το μοναδικό φυσικό τοπίο, την αυθεντική γαστρονομία και τον πλούσιο πολιτιστικό της χαρακτήρα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εμβληματικές παραλίες όπως η Πλάκα, ο Άγιος Προκόπιος και ο Άγιος Γεώργιος, ενώ η Χώρα με τα γραφικά σοκάκια και την Πορτάρα προσθέτει μια ξεχωριστή πολιτιστική και ιστορική διάσταση στην εμπειρία των επισκεπτών.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης τη σχέση ποιότητας-τιμής που προσφέρει το νησί, με προσιτές επιλογές μετακίνησης και διαμονής, γεγονός που καθιστά τη Νάξο ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη διεθνή τουριστική αγορά με εκτυφλωτική γοητεία όπως το φως του ήλιου που «λούζει» το νησί του Διονύσου και της Αριάδνης σχεδόν όλο το έτος.

Η διεθνής προβολή του προορισμού εντάσσεται στις ενέργειες του δήμου για στόχευση σε αγορές – «κλειδιά» του εξωτερικού μέσα από δημοσιογραφικές αποστολές, παρουσιάσεις στο εξωτερικό, επαφές σε διεθνείς εκθέσεις και social media.

«Η νέα διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική πορεία του προορισμού και την αυξανόμενη προτίμηση ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, φυσική ομορφιά και ποιοτικές υπηρεσίες. Εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση ενός βιώσιμου και ποιοτικού τουριστικού μοντέλου, που αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

