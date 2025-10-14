Η Ναόμι Γουότς απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Η υποψήφια για Oscar και Emmy ηθοποιός, Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

«Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ είναι περήφανο που καλωσορίζει την ηθοποιό Ναόμι Γουότς στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ» δήλωσε η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας. «Η Ναόμι έχει φέρει αξέχαστο βάθος και χάρη στην οθόνη και τιμούμε την αξιοσημείωτη καριέρα της και τις συνεισφορές της στον κινηματογράφο, οι οποίες έχουν αφήσει διαρκή αντίκτυπο, εμπνέοντας κοινό και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε η Μαρτίνεζ.

Η καριέρα της Ναόμι Γουότς εκτείνεται σε 25 χρόνια – από τον πρωτοποριακό της ρόλο στην κλασική ταινία του Ντέιβιντ Λιντς για το Λος Άντζελες «Mulholland Drive», μέχρι την πρόσφατη σειρά συνεργασιών της με τον σεναριογράφο-παραγωγό Ράιαν Μέρφι.