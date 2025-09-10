Η Νάνσυ Γεωργαράκη με τα χρώματα του “Ορίζοντα” στο whynot legacy – Epidavros Sprint Triathlon

Η Νάνσυ Γεωργαράκη διακρίθηκε στο whynot legacy – Epidavros Sprint Triathlon με τα χρώματα του “Ορίζοντα”.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «η αθλήτρια Νάνσυ Γεωργαράκη συμμετείχε στο whynot legacy – Epidavros Sprint Triathlon, εκπροσωπώντας τον “Ορίζοντα” και με την ευγενική χορηγία της ANEK LINES, μέλος της Attica Group.

Σε έναν αγώνα με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η Νάνσυ κατάφερε να πετύχει σημαντική διάκριση, καταλαμβάνοντας:

* 2η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία

* 4η θέση στη γενική κατάταξη

Η συμμετοχή και η επιτυχία της δεν αποτελούν μόνο προσωπική νίκη, αλλά και πηγή έμπνευσης, δίνοντας δύναμη σε μικρούς και μεγάλους να συνεχίσουν τον δικό τους αγώνα για ΖΩΗ.

Ο “Ορίζοντας” και η ANEK LINES εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια για την προσπάθεια και την επιτυχία της»