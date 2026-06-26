Η Μπεσίκτας στη Euroleague, η Μονακό στο Eurocup

Είναι οριστικό… η Μονακό αποχωρεί από τη Euroleague και τη θέση της θα πάρει για τη σεζόν 2026-27 η τουρκική Μπεσίκτας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η ομάδα που τον Δεκέμβριο του 2025 ανέθεσε στον Βασίλη Σπανούλη την τεχνική ηγεσία με υψηλές προοπτικές και στόχους βρέθηκε ν’ αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η Μονακό, η οποία το 2025 απέκλεισε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό, με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ, θ’ αγωνιστεί στο Eurocup, την ερχόμενη σεζόν.

H Μπεσίκτας μετά την εξαιρετική πορεία της αυτή τη σεζόν υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς μετρά αντίστροφα για την πρώτη ιστορική συμμετοχή της στη Euroleague.

Πλέον, η Κωνσταντινούπολη γίνεται η πρώτη πόλη που θα έχει τρεις εκπροσώπους στην Ιστορία της Euroleague.