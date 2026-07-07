Η… μπάλα στα χέρια του Άδωνι για το νοσοκομείο Χανίων

■ Επιστολή Καλογερή στον υπουργό Υγείας για στήριξη του αιτήματος

ένταξης στις υγειονομικά άγονες περιοχές

Να ενταχθεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές, ώστε να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλά και την παραμονή ιατρικού προσωπικού, ζητά ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από τον διοικητή της δομή, Γιώργο Μπέα.

Με την παρέμβασή του, ο κ. Καλογερής συντάσσεται με την πρόταση του Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της Δυτικής Κρήτης, το οποίο, όπως σημειώνει, εξυπηρετεί όχι μόνο τον μόνιμο πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που ξεπερνά τους 160.000 κατοίκους, αλλά και σοβαρά περιστατικά από το Ρέθυμνο, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο.

Στην επιστολή του, ο αντιπεριφερειάρχης επισημαίνει ότι το Νοσοκομείο Χανίων διαθέτει υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε «εξαιρετικά καλό επίπεδο», ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία των κλινικών και αυξάνει την επιβάρυνση των υπηρετούντων γιατρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνέπειες της υποστελέχωσης, καθώς, όπως αναφέρεται, επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την ταχύτητα παροχής υπηρεσιών υγείας, επιβαρύνει τα προγράμματα εφημεριών και δημιουργεί αυξημένους κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των ασθενών όσο και για την επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού.

Ο κ. Καλογερής σημειώνει επίσης ότι, παρά τις συνεχείς προκηρύξεις για πρόσληψη μόνιμων γιατρών ΕΣΥ, η ανταπόκριση παραμένει ιδιαίτερα μειωμένη. Το γεγονός αυτό αποδίδεται, σύμφωνα με την επιστολή, αφενός στο υψηλό κόστος ζωής στα Χανιά και στον νησιωτικό χαρακτήρα της περιοχής, αφετέρου στις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες εργασίας για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό λόγω φόρτου και υποστελέχωσης.

Η ένταξη του Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές, όπως υπογραμμίζει ο αντιπεριφερειάρχης, θα μπορούσε να λειτουργήσει διπλά: ως κίνητρο προσέλκυσης νέου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και ως κίνητρο παραμονής για το υφιστάμενο προσωπικό, λόγω της μισθολογικής αναβάθμισης που συνεπάγεται.

«Παρακαλούμε για την ικανοποίηση της πρότασης αυτής», αναφέρει ο κ. Καλογερής, ώστε η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και συνολικά η Δυτική Κρήτη να αποκτήσουν ένα Γενικό Νοσοκομείο που θα λειτουργεί εύρυθμα, με επαρκή στελέχωση και δυνατότητα παροχής ασφαλών, ποιοτικών και έγκαιρων υπηρεσιών υγείας προς πολίτες και επισκέπτες.