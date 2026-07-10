Η ΜΟΒΙΑΚ βραβεύτηκε στα Sales Excellence Awards 2026

Με δύο σημαντικές διακρίσεις στα Sales Excellence Awards 2026, η ΜΟΒΙΑΚ επιβεβαίωσε τη δυναμική της παρουσία στον τομέα των πωλήσεων και της διεθνούς ανάπτυξης.

Η εταιρεία διακρίθηκε στις κατηγορίες «B2B Πωλήσεις Κλάδοι Εμπορίου & Βιομηχανίας», για τα Τμήματα Πωλήσεων Πυροσβεστικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, καθώς και «Ανάπτυξη σε Διεθνείς Αγορές Αύξηση Εξαγωγών».

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της ΜΟΒΙΑΚ και επιβεβαιώνουν τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.