Η Μόσχα ανακοίνωσε ότ έχει αναχαιτίσει 264 ουκρανικά drones

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ότι αφότου τέθηκε σε ισχύ, τα μεσάνυχτα, η διήμερη μονομερής εκεχειρία της για τις εκδηλώσεις για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, έχει καταστρέψει 264 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Από τις 00:00 ως τις 07:00 ώρα Μόσχας (σ.σ.: και ώρα Ελλάδας), τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 264 ουκρανικά (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα)», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Max.