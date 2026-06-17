Η MOBIAK ΑΕ Πρώτη Εμπορική Επιχείρηση στην Κρήτη με Πιστοποίηση AEOF

Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η MOBIAK ΑΕ, καθώς έγινε η πρώτη εμπορική επιχείρηση στην Κρήτη που απέκτησε την πιστοποίηση AEOF (Authorised Economic Operator – Customs Simplifications, Security and Safety), μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις στον τομέα των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πιστοποίηση απονέμεται σε επιχειρήσεις που πληρούν αυστηρά κριτήρια αξιοπιστίας, οικονομικής φερεγγυότητας, ασφάλειας και ορθής διαχείρισης των διαδικασιών τους.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της MOBIAK στην ποιότητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.