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Η Mercedes ζητά δικαίωμα επανεξέτασης για την ποινή του Ράσελ στο Μονακό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μπορεί το γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα στη Βαρκελώνη να ολοκληρώθηκε χθες, ωστόσο το αποτέλεσμα του αγώνα που προηγήθηκε, στο Μονακό, εξακολουθεί να αμφισβητείται…

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι δύο ποινές πέντε δευτερολέπτων στον Γκασλί για παράβαση του ορίου ταχύτητας στο πιτ-λέιν ακυρώθηκαν και ο Γάλλος οδηγός της Alpine ανέκτησε τη θέση του στο βάθρο, αλλά δεν είναι όλες οι ομάδες ευχαριστημένες με αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, η McLaren και η Red Bull εξεδήλωσαν πρόθεση να ασκήσουν έφεση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), «αγοράζοντας» ουσιαστικά 96 ώρες, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν με επίσημη έφεση – κάτι που η Red Bull ανακοίνωσε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Ταυτόχρονα, η Mercedes έχει εκκινήσει τη διαδικασία για το δικαίωμα επανεξέτασης σχετικά με το αποτέλεσμα του Τζορτζ Ράσελ στο Μονακό. Στον οδηγό της γερμανικής ομάδας επιβλήθηκε επίσης ποινή πέντε δευτερολέπτων για παράβαση ορίου ταχύτητας στο πιτ-λέιν, αλλά η Mercedes υποστηρίζει ότι η υπόθεση Γκασλί παρέχει νέα και σημαντικά στοιχεία.

Αυτή είναι η πρώτη απαίτηση για το δικαίωμα επανεξέτασης, το οποίο είναι πάντα μια διαδικασία δύο βημάτων. Πρώτον, οι αγωνοδίκες πρέπει να καθορίσουν εάν τα πρόσθετα στοιχεία είναι πραγματικά νέα, σημαντικά και σχετικά με την υπόθεση. Μόνο τότε μπορούν οι αγωνοδίκες του αντίστοιχου αγώνα να ανοίξουν ξανά την υπόθεση και να την επανεξετάσουν.

Στην περίπτωση της Alpine, η γαλλική ομάδα δικαιώθηκε και στα δύο «σκέλη» του δικαιώματος επανεξέτασης που υπέβαλε, κυρίως επειδή η -επίσημη χρονομέτρης του πρωταθλήματος- Formula One Management αναγνώρισε ότι οι μετρήσεις στο Μονακό δεν ήταν απολύτως ακριβείς. Η ετυμηγορία των αγωνοδικών επιβεβαίωσε ότι οι οδηγοί μπορούσαν νόμιμα να οδηγήσουν μικρότερη απόσταση στο πιτ-λέιν του Μονακό από ό,τι οι αρμόδιοι για τη χρονομέτρηση είχαν χρησιμοποιήσει στους υπολογισμούς τους.

Αυτοί οι δύο παράγοντες ώθησαν τη Mercedes να ζητήσει δικαίωμα επανεξέτασης και για την υπόθεση του Ράσελ. Η γερμανική ομάδα υποστηρίζει ότι τόσο η παραδοχή πως οι μετρήσεις ήταν λανθασμένες όσο και το γεγονός ότι η ποινή του Γκασλί ανατράπηκε αποτελούν νέα στοιχεία, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη στιγμή του αγώνα και, επομένως, κατά τη στιγμή που τιμωρήθηκε ο Ράσελ.

«Και όσον αφορά το θέμα του Γκασλί, ναι, έχουμε ζητήσει δικαίωμα επανεξέτασης, επειδή απλώς θέλουμε να καθόμαστε στο τραπέζι όταν λαμβάνονται αποφάσεις» δήλωσε χθες βράδυ ο Αυστριακός επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ.

Όταν ρωτήθηκε από το Motorsport.com, η Mercedes επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι η διαδικασία έχει πράγματι ξεκινήσει, κάτι που έχει επιβεβαιώσει και η FIA.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η FIA δεν έχει εκδώσει κάποιο επίσημο έγγραφο, καθώς η Mercedes πρέπει ακόμη να καταθέσει αρκετά έγγραφα, πριν εκκινήσει επίσημα η διαδικασία.

Ο Βολφ αναγνώρισε στη Βαρκελώνη ότι οι πιθανότητες επιτυχίας της Mercedes φαίνονται ελάχιστες. Ο κύριος λόγος είναι ότι ο Ράσελ, σε αντίθεση με τον Γκασλί, έχει ήδη εκτίσει μία από τις ποινές που του επιβλήθηκαν και συγκεκριμένα την ποινή διέλευσης από τα πιτ.

Η Alpine κατάφερε απλώς να «σβήσει» την ποινή των 10 δευτερολέπτων του Γκασλί, η οποία, επειδή ο Γάλλος δεν την εξέτισε στη διάρκεια του γκραν πρι του Μονακό, προστέθηκε στο χρόνο του στον αγώνα. Όμως, η κατάσταση του Ράσελ είναι πιο περίπλοκη, επειδή δεν εξέτισε την αρχική ποινή των πέντε δευτερολέπτων και αντ’ αυτού έλαβε ποινή διέλευσης από τα πιτ.

Με το δικαίωμα επανεξέτασης, η Mercedes ελπίζει τουλάχιστον να εξασφαλίσει «μια θέση στο τραπέζι», όπως το περιέγραψε ο Βολφ, ενώ παράλληλα ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις από τους αγωνοδίκες επί του θέματος.

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