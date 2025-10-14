Η μάστιγα των τροχαίων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (video)

Πτυχές της μάστιγας των τροχαίων δυστυχημάτων επιχειρεί να αναδείξει το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Φεστιβάλ, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, θα προβληθεί η δημοσιογραφική παραγωγή «Τροχαία δυστυχήματα: Μια σιωπηλή πανδημία (video)» , ένα project που συμμετείχε στο iMEdD Incubator για την τοπική δημοσιογραφία στην Ελλάδα.

Σε αυτό το βίντεο μικρής διάρκειας, οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι (Παρασκευάς Περάκης, Σωκράτης Μουτίδης, Βασίλης Αλεξίου) εστίασαν στις περιφέρειές τους – την Κρήτη (Χανιά), τη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) και τη Θεσσαλία (Τρίκαλα) – προκειμένου να αναλύσουν τα βασικά αίτια που οδηγούν στα τροχαία ατυχήματα.

Στόχος τους ήταν να αποκρυπτογραφήσουν το τοπίο ανά περιοχή, αλλά και συνολικά εξετάζοντας παράγοντες όπως η οδηγική συμπεριφορά, η κατάσταση του οδικού δικτύου, οι καιρικές συνθήκες, το τοπικό ΑΕΠ, το μορφωτικό επίπεδο και άλλους κρίσιμους δείκτες.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με τους μαθητές θα συμμετέχει ο Νικόλας Άρωνης, Senior Programs Manager και Δημοσιογράφος στο iMEdD, ο Δρ. Αντώνης Κρασουδάκης, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων και ο Παρασκευάς Περάκης, δημοσιογράφος, διευθυντής της εφημερίδας «Χανιώτικα νέα».