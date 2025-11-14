menu
Η Μαρινάκου εντάσσεται στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή» της ΕΟΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Τη νικήτρια του αγώνα των 10χλμ. στον Μαραθώνιο της Αθήνας, Αναστασία Μαρινάκου, υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ο Ισίδωρος Κούβελος, λίγες ημέρες μετά την επιτυχία της στο συγκεκριμένο αγώνα, όπου πέτυχε και ρεκόρ διαδρομής. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ προσκάλεσε την πρωταθλήτρια των δρόμων αντοχής για να την συγχαρεί και για να της ανακοινώσει ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες», το οποίο πλέον θα διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΟΕ, η οποία θα λαμβάνει από τους χορηγούς την οικονομική υποστήριξη και θα τη μεταφέρει απευθείας στους αθλητές.

«Πιστεύουμε σε σένα και για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να σε εντάξουμε στο πρόγραμμα των χορηγιών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Έχεις μεγάλες δυνατότητες και μπορείς να πετύχεις πολλά, όπως φάνηκε και στον τελευταίο αγώνα σου, και σου αξίζουν συγχαρητήρια. Θέλουμε να τα δώσεις όλα για να τα διεκδικήσεις την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες», είπε στην Μαρινάκου ο Ισίδωρος Κούβελος, με την ίδια να απαντά: «Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε για μένα και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Το μεγάλο μου όνειρο είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα το κυνηγήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ και πάλι».

Η Μαρινάκου αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κ. Κούβελο αναχώρησε για τη Νότια Αφρική, όπου θα κάνει προετοιμασία για περισσότερο από ένα μήνα.

