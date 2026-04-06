Η Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η ευρωπαϊκή σκηνή της άρσης βαρών στρέφει το ενδιαφέρον της στη Γεωργία, εκεί όπου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών 2026, με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και αθλητριών από όλη την ήπειρο. Ανάμεσά τους θα βρίσκεται και η Μαρία Στρατουδάκη από τα Χανιά, η οποία ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε μια ακόμη σημαντική διεθνή διοργάνωση.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση «η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπατούμι της Γεωργίας, από τις 19 έως τις 26 Απριλίου 2026, συγκεντρώνοντας περίπου 45 χώρες και τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Batumi Sports Palace, σε ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων, όπως η 17η Απριλίου, είναι αφιερωμένες σε διαδικαστικά στάδια της διοργάνωσης, όπως αφίξεις αποστολών και τεχνικές συναντήσεις, ενώ η αγωνιστική δράση ξεκινά επίσημα στις 19 Απριλίου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι αθλήτριες θα διαγωνιστούν στις καθιερωμένες κατηγορίες κιλών, με τα αγωνίσματα του αρασέ (snatch) και του επολέ-ζετέ (clean & jerk), με το συνολικό άθροισμα να καθορίζει την τελική κατάταξη. Για τη Μαρία Στρατουδάκη, η συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό πρωτάθλημα αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκώς ανοδική της πορεία. Η αθλήτρια από τα Χανιά συνεχίζει με συνέπεια και αφοσίωση την προσπάθειά της, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και την Κρήτη στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παρουσία της στη διοργάνωση δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και λόγο υπερηφάνειας για τον τόπο της, καθώς το κρητικό στοιχείο δίνει για ακόμη μία φορά δυναμικό «παρών» σε μια μεγάλη διεθνή σκηνή. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι αθλήτριες θα διαγωνιστούν στις καθιερωμένες κατηγορίες κιλών, με τα αγωνίσματα του αρασέ (snatch) και του επολέ-ζετέ (clean & jerk), με το συνολικό άθροισμα να καθορίζει την τελική κατάταξη.
Για τη Μαρία Στρατουδάκη, η συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό πρωτάθλημα αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκώς ανοδική της πορεία. Η αθλήτρια από τα Χανιά συνεχίζει με συνέπεια και αφοσίωση την προσπάθειά της, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και την Κρήτη στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παρουσία της στη διοργάνωση δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και λόγο υπερηφάνειας για τον τόπο της, καθώς το κρητικό στοιχείο δίνει για ακόμη μία φορά δυναμικό «παρών» σε μια μεγάλη διεθνή σκηνή.

Αριθμοί που μιλούν από μόνοι τους

Η Μαρία Στρατουδάκη μετρά :
18 μετάλλια σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα (10 χρυσά, 4 ασημένια, 4 χάλκινα)
24 χρυσά μετάλλια σε επτά Πανελλήνια Πρωταθλήματα, χωρίς καμία δεύτερη ή τρίτη θέση
23 πανελλήνια ρεκόρ στα 49 κιλά (75kg αρασέ, 96kg ζετέ, 168kg σύνολο)
36 πανελλήνια ρεκόρ στα 53 κιλά (83kg αρασέ, 102kg ζετέ, 185kg σύνολο)

Η συμμετοχή της στη διοργάνωση της Γεωργίας έρχεται ως φυσική συνέχεια αυτής της εντυπωσιακής πορείας. Η Μαρία Στρατουδάκη δεν κυριαρχεί απλώς – γράφει τη δική της ιστορία, σηκώνοντας ψηλά το ελληνικό βάρος σε κάθε της προσπάθεια και ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερες διεθνείς διακρίσεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στη διάκριση, αλλά και στην πολύτιμη εμπειρία που προσφέρει μια τέτοια διοργάνωση, η Μαρία Στρατουδάκη ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, σε ένα πρωτάθλημα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρης της Ευρώπης.

Την Μαρία Στρατουδάκη στηρίζουν

ΧΟΡΗΓΟΣ :
Chania Car & Trucks S.A

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ :
X-Treme Stores Χανιά
ΕΛΙΤΕ Physiotherapy, MSc Λαγουβάρδου Ελευθερία
BEST magazine»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

