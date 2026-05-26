Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η κ. Καρυστιανού συνοδευόταν από τον καθηγητή της Νομικής Δημήτρη Παναγιωτόπουλο και η διακήρυξη συνοδεύεται και από 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν την πολιτική πρωτοβουλία της.

Ειδικότερα, κατά την είσοδό της στο Δικαστικό Μέγαρο της Λ. Αλεξάδρας, η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε σημαντική την σημερινή ημέρα, όχι μόνο για εκείνην αλλά για όλους.

 

Εξερχόμενη του Αρείου Πάγου, η κ. Καρυστιανού δήλωσε:

«Σήμερα καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της «Ελπίδας για τη δημοκρατία» που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή.

Για χρόνια πρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα αδιαφάνειας, διαπλοκής και ατιμωρησίας, βλέπουμε τη Δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές αυτής της ζοφερής πραγματικότητας, η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση.

Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους την παλαιοκομματική νοοτροπία η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρίδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.

Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα, όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας, αισιοδοξίας και προοπτικής. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου.

Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένου αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας. Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος, τότε τίποτα δεν τον σταματά.

Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την αύρα της ελπίδας να έρθουν δίπλα μας. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η ιστορία ξαναγράφεται αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία μαζί με την ελπίδα για τη δημοκρατία.

Είμαι μητέρα θύματος μέχρι την τελευταία ανάσα μου, θα είμαι η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε Τέμπη στη ζωή μας, να έχουμε ένα Κράτος Δικαιου, Δικαιοσύνη και θεσμούς».

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

