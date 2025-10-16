Η Μ. Ευθυμίου σε σχολεία των Χανίων για τη ναυτιλία

Στις θάλασσες της… ναυτοσύνης επιχείρησε να ταξιδέψει μαθητές του 2ου Γυμνασίου και του 2ου Λυκείου Χανίων η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου το πρωί της Πέμπτης.

Πρόκειται για ένα κύκλο ομιλιών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του οποίου η γνωστή ιστορικός πηγαίνει στα σχολεία σε διάφορα σημεία της χώρας και μιλάει στους μαθητές για τη ναυτιλία. Το πρωί της Πέμπτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Χανίων, πραγματοποιήθηκε μισή ώρα ομιλία από την κ. Ευθυμίου με αναφορές στην ιστορία της Ελληνικής ναυτιλίας και τα χαρακτηριστικά της τον 21ο αιώνα και ένα βίντεο από το “μπάρκο” της ίδιας της κ. Ευθυμίου πριν από τρία χρόνια σε ένα φορτηγό πλοίο και ένα “αυτοκινητάδικο”.

Μιλώντας για το ταξίδι αυτό, η κ. Ευθυμίου έκανε λόγο για «καταπληκτική εμπειρία. Την τελευταία 20ετία τα πλοία είναι σχεδόν… διαστημόπλοια, με υψηλότατη τεχνολογία καμία σχέση με τα παλαιά πλοία ούτε ότι ο ναυτικός έμπαινε σε αυτά και ξεχνούσε να βγει. Η ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία είναι στις τρεις πρώτες του κόσμου, και τις περισσότερες χρονιές πρώτη στον κόσμο όπως και τη χρονιά που πέρασε που ήμασταν πρώτοι στη γη και μας συναγωνίζονται μόνο οι Κινέζοι σε κάποια σημεία. Η Ελλάδα και η Κίνα είναι οι πρωτοπόροι στη ναυτιλία με τρίτη την Ιαπωνία».

Στην αναφορά μας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν τις ξένες σημαίες στα πλοία τους για λόγους φορολογικούς, η κ. Ευθυμίου παρατήρησε πως αυτό γίνεται παγκόσμια από όλους τους πλοιοκτήτες και ότι την τελευταία 20ετία αυξήθηκε ο αριθμός των ελληνόκτητων πλοίων που σήκωσε την ελληνική σημαία.

Μιλώντας στους μαθητές, η ιστορικός στάθηκε ιδιαίτερα στη ναυτοσύνη των Ελλήνων από τους Μινωικούς, του Μυκηναικούς χρόνους μέχρι και σήμερα, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Έλλληνα ναυτικού μέσα στους αιώνες.

Ειδικά για την αξία της ναυτιλίας, υπογράμμισε πως σήμερα αποτελεί «το πιο ισχυρό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Με τα πλοία μεταφέρεται το 73% των αγαθών της γης. Φορτηγά – νταλίκες – τρένα και αεροπλάνα μεταφέρουν το 26%. Εξ αυτού όλα εξαρτώνται από τη ναυτιλία, αν λειτουργεί καλά θα φτάνουν τα αγαθά σε εμάς σε καλύτερες τιμές, αν δεν λειτουργεί καλά, τότε θα έλθουν δύσκολα και σε υψηλές τιμές. Οπότε εκεί παίζονται πολύ μεγάλα παιγνίδια. Είναι σημαντικό επίσης πως η έδρα των ελληνικών εταιρειών έχει μεταφερθεί στη γραμμή Γλυφάδα – Πειραιάς (600 ναυτιλιακά γραφεία με 5.000 πλοία)».

Την κ. Ευθυμίου καλωσόρισαν οι διευθυντές κ. Αγγελική Δημητρούλια (2ο Γυμνάσιο) και Μανώλης Παπαδάκης (2ο Λύκειο).