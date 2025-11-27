Η Λογοτεχνική Παρέα Χανίων γράφει…

Άγρια Θηρία

Εκπλήσσοµαι, θλίβοµαι και φοβάµαι, όταν ακούω τόσο συχνά για εγκλήµατα. Εκπλήσσοµαι για το πόσο άγριοι µπορούµε να γίνουµε για ευτελείς λόγους. Θλίβοµαι για το δυσάρεστο αποτέλεσµα και φοβάµαι για τα νέα παιδιά. Γινόµαστε άγρια θηρία, σαν να είµαστε σε ζούγκλα.

Ψαχνόµαστε για καυγά και δεν κάνουµε πίσω σε µια ανόητη πρόκληση. Έχουµε όλα τα καλά κι όµως δεν τα εκτιµούµε. Έχουµε άνετα σπίτια, αυτοκίνητα, επιλογές στο φαγητό, έχουµε διασκέδαση, σχολεία, που πολλές φορές δεν τα εκµεταλλευόµαστε πλήρως και προ πάντων, ζούµε σε ειρηνικό περιβάλλον, ελεύθεροι. Προς τι τόσο κακό; Προς τι τόση βία;

Ας αντιδράσουµε στον πιθηκίσιο µιµιτισµό µας, σε ό,τι βλέπουµε στα έργα, µα και σε ό,τι βλέπουµε σε άλλες χώρες πιο βίαιες από εµάς. Αντί να χαρούµε τη ζωή µας, µπαίνουµε σε ανταγωνισµό, κακία και αλληλοεξόντωση. Ας αντιδράσουµε ενάντια στη βλακεία µας, που θέλει να ρισκάρει όλα τα καλά που έχουµε, για ένα πείσµα, µια ζήλια κι ένα καπρίτσιο.Ας µην αφήνουµε να καλπάζει µέσα µας το κτήνος. Ας αντιδράσουµε στον κακό εαυτό µας, ως σκεπτόµενοι άνθρωποι, για να χαρούµε όλοι µαζί τον ήλιο και το φως.

Μαίρη Κουτρούλη

Σκαµνάκη

Συγγραφέας

Το δίκιο των κτηνοτρόφων

Άξιοι κάθε πολιτικής, αυτοδιοικητικής, κοινωνικής και λαϊκής στήριξης είναι οι κτηνοτρόφοι, που κοπιάζουν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, από τα ξηµερώµατα µέχρι να γίνει νύχτα και µας παρέχουν το ποιοτικό προϊόν έναντι των εισαγοµένων αµφιβόλου ποιότητος!

Ανυποχώρητος είναι ο αγώνας τους και η διαµαρτυρία τους! Αγωνίζονται για ΛΥΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ και αποδεκτές! Οι ίδιοι ΒΙΩΝΟΥΝ και ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ πολύ καλά τα όρια της επιβίωσης τους!

Έχουν αξιοπρέπεια οι συµπολίτες µας κτηνοτρόφοι και ζητούν τα αυτονόητα να ισχύσουν ώστε να κρατηθεί το επάγγελµα τους που είναι από τα πλέον δύσκολα, αφού ασχολούνται επί ώρες, καλοκαίρι – χειµώνα στην ύπαιθρο µε ήλιο και βροχή!

Ουδέποτε ήταν προνοµιούχο το επάγγελµα τους και είναι αξιέπαινοι που µοχθούν κρατώντας ζωντανή την παράδοση, προσφέροντας τα ποιοτικά προϊόντα της κτηνοτροφίας (κρέας, τυριά, γάλα) σε προσιτές τιµές, άσχετα αν οι µεσάζοντες αυξάνουν τις τιµές ή εκµεταλλεύονται τον κόπο τους!

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ; Στήριξη σε δικαιότερη τιµολόγηση κρέατος και γάλακτος, ενίσχυση στις ζωοτροφές και στις µεταφορές, άµεση καταβολή των ενισχύσεων και αποζηµιώσεων καθώς και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών παραγωγής!

Πολύ λογικές οι προτάσεις τους, αλλά προσκρούουν «εις ώτα µη ακουόντων» και απογοητευµένοι χρησιµοποιούν κάθε πρόσφορο τρόπο για να ακουστεί το δίκιο τους! Αγρότες και κτηνοτρόφοι αποτελούν όντως τον «θεµελιώδη πυλώνα της παραγωγικής δραστηριότητας και της τοπικής ανάπτυξης»!

Οι πολίτες οφείλουµε να κατανοούµε και να στηρίζουµε έµπρακτα τα δίκαια αιτήµατα των ασχολουµένων στην ύπαιθρο. Οι τιµές διάθεσης των προϊόντων τους δεν φτάνουν για να καλύψουν τα έξοδα. Έχουν και αυτοί οικογένειες και παιδιά να σπουδάσουν!

Ιωάννης Μ. Γαβριλάκης

Τεχνολογία και Άνθρωπος

Στην µια εποχή όπου η τεχνολογία προχωρά µε γοργά βήµατα, πολλές σκέψεις και προβληµατισµοί µας ταλανίζουν. ∆ιαβάζουµε καθηµερινά για τη γρήγορη εξέλιξη που συντελείται σε όλους τους τοµείς της ζωής µας και έτσι αναγκαστικά προβληµατιζόµαστε αν µετά από λίγα χρόνια θα υπάρχει ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ στην οντότητά του.

Η τεχνολογία θα επικρατεί, οι άνθρωποι σαν καλοκουρδισµένα ΡΟΜΠΟΤ, θα εκτελούν ακόµα και θα σκέπτονται ό,τι τους επιβάλλει αυτό. Θα έχουν αλήθεια την κρίση αλλά και τη δύναµη ν’ αρνηθούν;

∆ιαβάζουµε τακτικά ότι ακόµα και η τροφή που θα υπάρχει θα είναι ένα τόσο δα χαπάκι όπως των αστροναυτών. Και εδώ µπαίνει το καίριο ερώτηµα.

Ο εγκέφαλος του ανθρώπου θα συνεχίσει να λειτουργεί παραγωγικά ή θα χαθεί µέσα στον δαίδαλο των εξελίξεων; Θα είναι σε θέση να σκέπτεται και να πράττει φυσιολογικά ή θα είναι δύσκολο λόγω των πολλών πληροφοριών που θα τον κατακλύζουν;

Μήπως η ανθρωπότητα θα εξαρτάται κυριολεκτικά από ένα ταµπλό φορτωµένο µε δεκάδες κουµπιά επιταχύνοντας την όλο και πιο γρήγορη αποµόνωση της;

Ας ευχηθούµε όλα να γίνουν µε µέτρο, και να µη φτάσει αυτή η ραγδαία εξέλιξη σε αυτό το σηµείο, ούτως ώστε να συνεχίσουν οι άνθρωποι να χαίρονται, να έχουν φίλους, να ερωτεύονται, να κάνουν όνειρα και να βλέπουν το µέλλον µε αισιοδοξία.

Ελευθερία Κατσιφαράκη

Συντ. ∆ηµοσιογράφος.

«Η ποντικοπαγίδα…»

Αχ αυτές οι ύπουλες… «ποντικοπαγίδες»! Τις ξέραµε απ’ τα µικράτα µας µε άλλο όνοµα, βέβαια! «Φάκα» τη λέγαµε τότε. Κι ήταν ένα κουτί µε µια ανασφαλή είσοδο και καγκελάκια γύρω-γύρω, που το βάζαµε το βράδυ στις σκοτεινές γωνιές για να αιχµαλωτίσει τα τρωκτικά των σπιτιών µας, που την εποχή εκείνη αφθονούσαν σε αποθήκες και κελάρια…

Ας µιλήσουµε όµως σήµερα για µια καινούργια «εφεύρεση» µε µορφή κουτιού µε καπάκι που γραπώνει τον ποντικό στο λεπτό. Στην πάνω επιφάνειά της αλείφεις τον µεζέ, το θύµα ανεβαίνει από µια µικρή, επικλινή τσουλήθρα, αλλά βεβαίως δεν πατά σε στέρεο έδαφος, αλλά σε µια γλιστερή καταπακτή που γέρνει µε το βάρος του και τον ρίχνει µέσα!

Αβίαστα και χωρίς να υποφέρει ο κακοµοίρης, µόνο που εγκλωβίζεται κι αδυνατεί να βγει!

Καλή η ιδέα, όµως το όλο θέµα πολύ µας προβληµάτισε. Για δες σκεφτήκαµε, πόσο εύκολα στους καιρούς µας πέφτουν οι ποντικοί στον κάδο… Αλλά και τι να κάνει για να ξεφύγει ο δύσµοιρος, ο για τα καλά εγκλωβισµένος στο καβούκι του, σύγχρονος ποντικός ή… άνθρωπος, που ακροβατεί κι αυτός απ’ το ένα δελεαστικό κουτί στο άλλο!

Επιλέγει αυτό που µυρίζει µπόλικο και νόστιµο… τυράκι, οικειοθελώς γλιστρά µέσα, κι ύστερα… άντε να βγει!

Αθηνά Κανιτσάκη

Υπάρχει ελπίς…

∆ίπλα από τη σηµερινή, βάζω την εποχή µου

και βρίσκω µύριες διαφορές, που θλίβουν την ψυχή µου

Πόλεµο δεν εγνώρισα, τη φρίκη του δεν είδα

µα την ειρήνη θα ‘θελα, να ‘ναι του κόσµου ασπίδα

Μα και εις τα σχολεία µου, ποτέ δεν βρήκα βία,

ούτε το µπούλινγκ ξέραµε, ούτε παρανοµία

Μαχαίρια δεν κρατούσαµε και πάντα οι γονείς µας

συνοδοιπόροι ήτανε στη δύσκολη ζωή µας

Ο σεβασµός µας ήτανε σε όλους δεδοµένος,

κι ήταν ο νέος όρθιος κι ο γέρος καθισµένος

Τη µάνα µας την είχαµε, ωσάν το φως της µέρας,

χέρι ποτέ επάνω της δε σήκωσε ο πατέρας

Εικόνισµα την είχαµε, τη βοηθούσαµε όλοι

κι αυτή ακούραστη έτρεχε καθηµερνή και σκόλη

Βία ποτέ δε γνώρισε η οικογένειά µου

κι αυτά που τώρα γίνονται, µου κόβουν τη µιλιά µου

Άραγε, γιατί γίνονται οι γυναικοκτονίες

κλοπές, τροχαία, βιασµοί, µα και αυτοκτονίες…

Ένας γονιός πώς το µπορεί, να βλάψει το παιδί του,

να του µολύνει το κορµί, αλλά και την ψυχή του…

Είναι πολλά που δε µπορούν την σκέψη να γλυκάνουν

κι αβέβαιο και σκοτεινό το µέλλον µας το κάνουν

Αν ο καθένας από µας δικάσει µια αιτία,

υπάρχει ελπίδα να σωθεί αυτή η κοινωνία

Μαρία Βογιατζάκη Ντούζα

Φιλόλογος

Επίκαιρες σκέψεις και προβληµατισµοί

Ας ξανασκεφτούµε. Τα λόγια του πιλότου της οµάδας «Ζευς» της πολεµικής µας Αεροπορίας. Ότι δηλαδή υπερήφανα εκστόµισε µέσα από τους αιθέρες, ο τολµηρός αυτός Έλληνας, στην εθνική µας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στη µεγαλειώδη παρέλαση της Θεσσαλονίκης. «Πως σήµερα τιµάµε αυτούς που ύψωσαν το ΟΧΙ, επάνω από κάθε φόβο».

Ένα όχι λοιπόν, που ξανάγινε πάλι ένα εθνικό ζητούµενο. ΟΧΙ. Μια υπεύθυνη, συλλογική συµπεριφορά που θα αρνείται τη σιωπή απέναντι στις σύγχρονες, δόλιες διαπλοκές. Μια στάση ζωής που θα αντιστέκεται στις όποιες φασιστικές νοοτροπίες των εξουσιών. Ένα τεράστιο όχι πάλι, το ζητούµενο µας. Μια άρνηση σε ό,τι µας υποτάσσει στο κακό. Στην εξαθλίωση του πολέµου, στο διαφαινόµενο µέσω της Α.Ι., υπαρξιακό µας αλυσόδεµα. Όχι λοιπόν, για να µην πεθάνει η θεόσδοτη ελευθερία των ψυχών µας.

Αλίµονο. Αλλά εκεί πρέπει να µας οδηγεί πλέον η ζωή. Σε ένα πνεύµα πεισµατικής αντίστασης, στα όσα τραγικά περικυκλώνουν την ανθρωπότητα. Μην ξεχνάµε πως η Ελλάδα µας είναι η αρχή του ανθρώπινου πολιτισµού, που µε τους αρχαίους φιλοσόφους της, προετοίµαζε την εδραίωση του χριστιανισµού.

Κάθε χρόνο, η 28η Οκτωβρίου, µας το υπενθυµίζει. Πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι εναντίον του ολοκληρωτισµού, ορατού ή ψηφιακού. Όχι λοιπόν. Αν το θέλουµε πραγµατικά, η οµορφιά µέσα µας θα επιβιώσει.

Ω, ωραία πράγµατα. Το F16 µας σχηµάτισε στον θεσσαλονικιό ουρανό ένα γιγάντιο οκτώ, το οκτώ του Χριστού µας. Σαν ένα φως, σαν ένα διαχρονικό αστέρι, µες στα σκοτάδια των καιρών…

∆ηµήτρης Α. Ανδρικίδης

Ζούµε σε µια εποχή κρίσης- Βαθιάς παγκόσµιας οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και περιβαλλοντικής κρίσης… Περίοδος µεγάλων αλλαγών

Πολλές οι επίκαιρες σκέψεις και οι προβληµατισµοί.

1. Η Υγεία και η Παιδεία των λαών- Πόλεµος και Ειρήνη

2. Η Εθνογραφική και θρησκευτική ταυτότητα τους

3. Το µέλλον της Ελληνικής Γλώσσας

4. Η προσωπικότητα του ανθρώπου, σήµερα γίνεται αριθµός για το σύνολο των λαών

5. Τεχνητή Νοηµοσύνη. Πώς θα γίνεται το τεστ ευφυίας;

6. Ποιος θα είναι ο τίτλος της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ του µέλλοντος;



Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ



Η Οικογένεια είναι το στηµόνι της ζωής του ανθρώπου, πάνω σ’ αυτό θα υφανθεί η ζωή και το µέλλον του.

Η ιστορικοκοιωνιολογική µελέτη της οικογένειας άρχισε, όταν άρχισε και η εθνογραφική αναγνώριση των λαών και των πρωτόγονων κοινωνιών.

Η οικογένεια η οποία δηµιουργείται και ο τρόπος λειτουργίας της, παρουσιάζεται σχηµατικά σε τέσσερις τύπους από τον διακεκριµένο επιστήµονα και παιδαγωγό, αείµνηστο συγχωριανό και ∆άσκαλο µου ∆ρ. Νικόλαο Β. Πετρουλάκη.

Πιστεύω ότι η ελληνική οικογένεια, η ιδανική είναι σήµερα η ∆ηµοκρατική, µε όλα τα ωραία και θετικά αποτελέσµατα της, για µια Κοινωνία ανθρώπινη, δηµιουργική, πολιτισµική και πολυπολιτιστική.

Ζούµε όµως σήµερα, λόγω της Παγκοσµιοποίησης, της οποίας «ενός κακού µύρια έπονται», µια εξέλιξη, µια διαφοροποίηση πάντων των αξιών της ζωής, ζούµε δηλαδή σήµερα το του Ηράκλειτου λεχθέν: «Τα πάντα ρει», όλα αλλάζουν.

Συνάντησα προ ηµερών στο κέντρο της πόλης µας, καλό φίλο από τα παλιά, και περπατούσε µε σκυφτό το κεφάλι. Στον χαιρετισµό και στο κάλεσµα µου για έναν καφέ, µου είπε: «Τον έχω πιεί τον καφέ, τώρα περπατώ, σκέφτοµαι και φιλοσοφώ».

Κάθε εποχή έχει τη δική της φιλοσοφία. Εµείς στις παρέες µας, στον καφέ ή περπατώντας, ακούγοντας ή βλέποντας, ζώντας το παρόν

Φιλοσοφούµε; Προβληµατιζόµαστε;

Βάζουµε το κεφάλι στην άµµο και «στρουθοκαµηλίζουµε»; ή λέµε: ό,τι είναι να‘ρθει, θα ‘ρθει;

Μπορεί κανείς φίλος Αναγνώστης, να µου δώσει τον τίτλο της Οικογένειας του µέλλοντος σε µια παγοσµιοποιηµένη Κοινωνία; Προβληµατίζοµαι εγώ να δώσω τον τίτλο.

Αγαπώ σας και Καµαροχαίροµαι σας

Πέτρος Πανηγυράκης, ∆άσκαλος

Μέλος Λογοτεχνικής Παρέας Χανίων

Το χρόνο τον ελεύθερο, καθίζω στο σαλόνι,

και σκέψεις έρχονται στο νου, σφυρί χτυπά στ’ αµόνι.

Μου σπιρουνίζουν το µυαλό, να κατεβάσ’ ιδέες,

µα να µυρίζουν όµορφα, όπως τις ορχιδέες.

Έτσι π’ ερχόταν πιο παλιά, που δούλευε η µνήµη

µα ‘δα τα χρόνια πέρασαν, κι απόµεινε η… φήµη.

Εκείνο που τη σήµερον, προβληµατίζ’ εµένα,

είναι ότι αλλάξανε, πολύ τα δεδοµένα.

Η καθηµερινότητα και η παρούσα τάξη,

την κοινωνία κάµανε, δραµατικά ν’ αλλάξει.

Επέρασε µια εποχή και δεν γυρίζει πίσω

και τούτο µε τη ρίµα µου, έρχοµαι να τονίσω.

Ίσως αυτή την αλλαγή, επιδιώκουν άλλοι

που έχουν περισσότερο, µυαλό εις το κεφάλι.

Τα πάνω κάτω φέρανε, εν γνώση τους εκείνα,

που έχουνε συµφέροντα, µέσ’ την παγκόσµι’ δίνη.

Όλα για τον απλό λαό, έχουν γυρίσει τούµπα,

το βλέπω ολοφάνερα, δεν είν’ αυτό αρλούµπα.

Κάποιοι σαφώς βολεύονται κι άλλα γυρίζουν πίσω

µα µόνος µου το πρόβληµα, εγώ δεν θα το λύσω.

Και θα υπάρξει κορεσµός, του γενονότος τούτου,

που ‘χει µου φαίνεται οσµή, του σαπιµένου φρούτου.

Μάλλον πως η κατάντι’ αυτή, τους Άρχοντες βολεύει,

που θέλουν τον απλό λαό, αιώνια να παλεύει.

Μα µε τα λίγα οι πολλοί, άµα τα βγάζουν πέρα

κι έχουνε την υγεία τους, φθάνουν συχνά στα γέρα.

Τον Ύψιστο δοξολογούν και µε τα δυό τους χέρια,

που στ’ εκατό πλησίασαν, µ’ όλη τους τη µιζέρια.

Προσδόκιµο είναι ζωής, τ’ ογδόντα τόσα χρόνια,

αφού κανένας στη ζωή, δεν παραµέν’ αιώνια.

Εννιαχωριανός

Γιάντα Θέε µου τη ζωή

Γιάντα Θεέ µου τη ζωή ετσά λογιός τη φέρνεις,

ωσάν και νάναι αστραπή εις το λεφτό τη παίρνεις.

Χίλια χρόνια δε φτάνουνε τσι γής τσι οµορφάδες,

να τσι χαρεί ο άθρωπος µε γλέντια και καντάδες.

Φθινόπωρα µε άνοιξες χειµώνες καλοκαίρια

φεύγουνε σαν και το νερό ωσάν και µε τ’ αέρια.

Τα νιάτα είναι όµορφα το κόσµο κυβερνούνε,

στα δάχτυλα τονέ κρατούν σ’όνειρα που θωρούνε.

∆ε ξεδειλιένουν όνειρα τσι νύχτας που κοιµούνται,

γιατί τα σβήνει η αυγή κι εις το λεφτό ξεχνιούνται.

Τα γεραθιά σαν έρχουνται ούλα ξαναστροφίζουν,

τα ηλιοβασιλέµατα µε λύπη τ’ αντικρίζουν.

Τότες αρχίζ’ ο λογισµός άλλες στροφές να παίρνει,

για τα πολλά παράξενα που η ζωή µας φέρνει.

Είναι µια φλόγα η ζωή π’ ανάβει µε λαδάκι,

µ’οντέ τελειώσει χάνεται και σβήνει σαν κεράκι.

Όµορφη πούναι η ζωή χαρές σαν ξηµερώνει,

που τη καρδιά µε τη ψυχή γαλήνια τη µερώνει…

Μαρία Νικ. Γρυφάκη

Συγγραφέας