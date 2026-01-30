Η Λεβερκούζεν αντίπαλος του Ολυμπιακού στα πλέι-οφ του Champions League

Τη Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει εκ νέου ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στα πλέι-οφ του Champions League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα, στη Νιόν της Ελβετίας.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν δέκα ημέρες (20/1) στο Φάληρο, για την 7η αγωνιστική της League Phase, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 2-0. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (24 ή 25/2) στην «Μπάι Αρένα».