Η λάμψη του Οίκου Bulgari στην Παραμυθιά

Με «πρωταγωνιστή» την οικογένεια του Σωτηρίου Βούλγαρη, ιδρυτή του Οίκου κοσμημάτων Bulgari που «κατέκτησε» τον κόσμο, η γενέτειρά του, η μικρή κωμόπολη της Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία, αποκτά μια νέα ταυτότητα Πολιτισμού.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το εμβληματικό πέτρινο κτήριο, άλλοτε Σχολείο που η οικοδόμησή του το 1937, ήταν η εκπλήρωση της επιθυμίας του Σωτηρίου Βούλγαρη, ανοίγει και πάλι την πόρτα του, ως πολυχώρος Πολιτισμού προκειμένου να αναδείξει τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Οι απόγονοι του Σωτηρίου Βούλγαρη σέβονται τις παρακαταθήκες του. Μπορεί να έφτασε στην κορυφή, ποτέ όμως δεν ξέχασε τα παιδικά του χρόνια και τις δυσκολίες στην Παραμυθιά. Οι γιοι του, Κωνσταντίνος και Γεώργιος δώρισαν το 1932, το ποσό των 1.075.000 δραχμών για την ανέγερση του Σχολείου.

Το οικόπεδο, αγόρασε η κοινότητα, ενώ για την αποπεράτωσή του συνέβαλε και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το έργο ανατέθηκε σε αρχιτέκτονα από την Αθήνα το 1932 και έτσι έγινε πράξη, το όραμα των δωρητών. Το Σχολείο Βούλγαρη λειτούργησε για πολλά χρόνια μέχρι το 2009 και συνδέθηκε με ιστορικά γεγονότα της Παραμυθιάς.

Το 1974, κατα τα αποκαλυπτήρια της προτομής του, στον χώρο του Σχολείου, η εγγονή του Άννα Βούλγαρη Καλισσόνι, θα καταθέσει:

«….Η σκέψη μας δεν έπαψε ποτέ να στρέφεται στην Παραμυθιά την αγαπημένη γη των προγόνων μας. Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω όλους πως μπορεί να ζούμε σε μία ξένη χώρα, αλλά σύμφωνα με τα διδάγματα των πατέρων μας, η φωνή του ελληνικού αίματος, δεν έχει σβήσει στις καρδιές μας. Και ιδιαίτερα χαιρόμαστε, όταν μέσα στη ροή της καθημερινής ζωής συνειδητοποιούμε πολλές φορές, ότι σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε ,σαν Έλληνες, σαν Ηπειρώτες, σαν Παραμυθιώτες…»

Το εγχείρημα για την επαναλειτουργία του κτηρίου Βούλγαρη ως πολυχώρου Πολιτισμού αγκαλιάζει και υποστηρίζει η οικογένεια Βούλγαρη.

Ο Πολυχωρος, είναι πλέον έτοιμος να υποδεχτεί επισκέπτες ωστόσο τα εγκαίνια αναμένεται να γίνουν στο άμεσο μέλλον. Αξιοποιήθηκαν σύγχρονες πρακτικές, με εκθεματικές επιφάνειες, αναπαραστάσεις ψηφιακές οπτικοακουστικές εφαρμογές, ώστε ο επισκέπτης να έχει συναρπαστικές αφηγηματικές διαδρομές.

Ο 1ος όροφος του Πολιτιστικού Πολυχώρου, είναι αφιερωμένος στην οικογένεια Βούλγαρη, ενώ στον 2ο, συναντάμε μια εκθεσιακή αφήγηση της ιστορίας, της μυθολογίας της φύσης των τοπόσημων αλλά και των σημαντικών προσωπικοτήτων του τόπου και των έργων τους.

Ο δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως το έργο αναμένεται να δώσει πνοή, ζωντάνια στην Παραμυθιά. Όπως είπε, η οικογένεια Βούλγαρη είναι ενήμερη για την ολοκλήρωσή του, είχαν επισκεφτεί πέρυσι τον Μάιο την Παραμυθιά και τώρα αναμένεται να ορίσουν την ημερομηνία άφιξής τους στην κωμόπολη ώστε να γίνουν τα εγκαίνια.

Η μυθιστορηματική διαδρομή της οικογένειας Βούλγαρη προς την κορυφή

Η ρίζα της οικογένειας βρίσκεται στο χωριό Καλλαρύτες στα Τζουμέρκα στην ορεινή Ήπειρο. Ο Γεώργιος Βούλγαρης και ο γιος του Κωνσταντίνος, στα μέσα του 19ου αιώνα, εγκατέλειψαν την περιοχή και κατέβηκαν στην Παραμυθιά, όπου γεννήθηκε ο Σωτήριος Βούλγαρης το 1857. Εκεί στήθηκε και το πρώτο κατάστημα της οικογένειας, στο ισόγειο της κατοικίας τους σε ένα στενό δρομάκι της κωμόπολης. Οι εποχές ήταν δύσκολες, ο τόπος σκλαβωμένος,τα ένοπλα επεισόδια με τους Τούρκους συνεχή. Το κατάστημα πυρπολήθηκε. Οι συνθήκες αντίξοες, όμως ο πατέρας Γεώργιος Βούλγαρης μαζί με τον νεαρό Σωτήριο δεν εγκαταλείπουν και συνεχίζουν να εργάζονται φτάνοντας μέχρι το Αργυρόκαστρο για τους μπέηδες της περιοχής.

Το 1877 έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα με σκοπό να εδραιώσουν εκεί, την επιχείρησή τους. Άνοιξαν ένα κατάστημα στην πλατεία Σαρόκο. Δημιουργήματά τους από εκείνη την εποχή της Κέρκυρας, βραχιόλια κολιέ πόρπες υπάρχουν στην συλλογή της οικογένειας. Στην Κέρκυρα, ο Σωτήριος γνωρίζει τον Δημήτρη Κρέμο και η συνεργασία τους γίνεται η αφορμή να ανοίξει τα φτερά του για την Ευρώπη.

Ο Σωτήριος Βούλγαρης και ο Δημήτριος Κρέμος εγκαταλείπουν την Κέρκυρα και φτάνουν στο Μπρίντιζι το φθινόπωρο του 1880, με προορισμό τη Νάπολη, όπου άνοιξαν ένα μικρό κατάστημα στην Πλατεία των Μαρτύρων. Η διάρρηξη του καταστήματος και η κλοπή της παραγωγής, τούς οδήγησε λίγους μήνες αργότερα στη Ρώμη.

Τον Φεβρουάριο του 1881, σε ηλικία 24 ετών, ο Σωτήριος Βούλγαρης φτάνει στην Ρώμη, με λιγοστά χρήματα αλλά με την ισχυρή πίστη πως η τέχνη του ήταν αρκετή για να ευνοήσει την τύχη του.

Ξεκίνησε να εργάζεται με τον Κρέμο ως πλανόδιος πωλητής αργύρων αντικειμένων, όμως το εγχείρημα δεν απέδωσε.

Ένας Έλληνας πωλητής σφουγγαριών έκανε την πρόταση να εκθέσουν τις δημιουργίες τους στο κατάστημα του στις αρχές της οδού Sistina. Για τα επόμενα τρία χρόνια, τα ασημένια κουμπιά, οι πόρπες και τα κοσμήματα των δύο συνεταίρων, έγιναν μαγνήτης για τα βλέμματα στην πλατεία Τρινιτά ντει Μόντι.

Τα κέρδη επέτρεψαν στον Σωτήριο και στον Δημήτριο να ανοίξουν το δικό τους κατάστημα στην ίδια οδό Sistina 75.

Λίγο καιρό αργότερα οι δρόμοι τους χωρίζουν και ο Σωτήριος διεύρυνε τη δραστηριότηταάτου με 20 κατάστημα στην οδό Sistina 85.

Στο τέλος της 10ετίας του 1880 ο δρόμος για την επιτυχία ανοίγει και καλεί συμπατριώτες του να εργαστούν δίπλα του.

To 1894, το όραμα και η οξεία επιχειρηματική αντίληψη του Σωτηρίου Βούλγαρη, τον οδήγησαν στη δημιουργία νέου καταστήματος στη Ρώμη, στην οδό Condotti 28. Η επιλογή της θέσης υπήρξε στρατηγική, καθώς βρισκόταν πάνω στη διαδρομή των προσκυνητών προς τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, διαθέτοντας γούρια και κοσμήματα στους επίδοξους αγοραστές.

Η απήχηση των κοσμημάτων, οι δημιουργίες του Σωτηρίου, τον οδηγούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άνοιξε εποχιακό κατάστημα στο διάσημο χειμερινό θέρετρο Σεν Μοριτζ, το εγχείρημα πέτυχε και τον οδηγεί στη δημιουργία καταστημάτων, με την εκπνοή του 19ου αιώνα στη Λουκέρνη, στην Ποντρεσίνα, στο Σαν Ρέμο, στο Μπελάτζιο, στη Νάπολη, στο Σορέντο.

Το 1905 το κατάστημα λειτουργεί στην οδο Condotti 10, σε ένα ευρύχωρο και πολυτελή χώρο του Μεγάρου Λέπρι, με την επιγραφή «ΟLD CURIOSITY SHOP»,ως αναφορά στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Καρόλου Ντίκενς για να προσελκύσει το ενδιαφέρον Άγγλων πελατών.

Όταν η διοίκηση της επιχείρησης θα περάσει στα χέρια των γιων του Σωτηρίου Constantino και Giorgio διευρύνονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το 1933 απέκτησαν το κατάστημα στην οδο Condotti 10α, και τα καταστήματα ανακαινίστηκαν από διαπρεπείς αρχιτέκτονες της εποχής. Τα λαμπερά εγκαίνια έγιναν στις 9 Απριλίου του 1934 και προκάλεσαν αίσθηση στο κοινό.

Ο αριστοκρατικός σχεδιασμός των κοσμημάτων τα σύνδεσε με επίσημες εκδηλώσεις στη Ρώμη του Μεσοπολέμου.

Οι 10ετίες του 1950 και 1960, αποτέλεσαν για τον Οικο Bulgari, τα χρόνια της επανάστασης του χρώματος, της λάμψης και της δόξας.

Το 1950 στο στούντιο της Cinecitta, στη Ρώμη, γυρίζονταν πλήθος ταινιών και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλυγουντ στα διαλλείματα των γυρισμάτων περιδιάβαιναν στην αιώνια πόλη, για να ανακαλύψουν τα κρυμμένα διαμάντια της. Το κοσμηματοπωλείο στην οδό Condotti προσέλκυσε πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον των διάσημων ηθοποιών Ελίζαμπεθ Τειλορ, Τζίνα Λολομπριζίτα, Σοφία Λόρεν, Μόνικα Βίτι, Κλαούντια Καρντινάλε, Ανίτα Εκμπεργκ.

Στον 21ο αιώνα, ο οίκος Bulgari δεν αποτελεί μόνο έναν από τους πιο διάσημους οίκους κοσμημάτων στον κόσμο, με 102 καταστήματα σε 102 χώρες, ξενοδοχειακές μονάδες, κολεξιόν που περιλαμβάνουν κοσμήματα πολυτελείας, ρολόγια, ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα και νυφικά είδη, επεκτείνει τις δραστηριότητες του, πέρα από τον χώρο των επιχειρήσεων και σε αυτόν του Πολιτισμού.