Η λακκούβα γίνεται… αξιοθέατο

Λακκούβα στην άσφαλτο προκάλεσε πριν από 5-6 µήνες µια βλάβη σε σωλήνα της ∆ΕΥΑΒA στο Κάτω Γεράνι.

Όπως αναφέρει η Ένωστη Τουριστικών Καταλυµάτων νοµού Χανίων, η άσφαλτος δεν αποκαταστάθηκε µε αποτέλεσµα µε τις βροχές η λακκούβα να έχει γίνει µεγάλη και επικίνδυνη.

«Σε λίγο ξεκινά ο Τουρισµός και η αποκατάσταση επείγει να γίνει άµεσα, αρκετός χρόνος µεσολάβησε», σχολιάζουν ο πρόεδρος Ι. Κουκουράκης και ο γ.γ. Ι. Παυλάκης.