Η Λαϊκή Συσπείρωση για την αναγόρευση Μπακογιάννη σε επίτιμη δημότη Κισσάμου

Προκλητική χαρακτηρίζει η Λαϊκή Συσπείρωση την αναγόρευση της βουλευτή Ντ. Μπακογιάννη σε επίτιμη δημότη Κισσάμου, μετά από απόφαση της δημοτικής αρχής.

Όπως αναφέρει αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση:

«Η ανάδειξη σε δημότη, για εξαίρετες πράξεις, κάποιου «επιφανούς» προσώπου είναι δικαίωμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Όμως γιατί, αλήθεια, πρέπει να «τιμηθεί» από εμάς και ποιες είναι οι «εξαίρετες» πράξεις που έκανε;

Για την «Λαϊκή Συσπείρωση», η συγκεκριμένη βουλευτής δεν έβαλε τα χρήματα από την τσέπη της, είναι λεφτά του άγρια φορολογούμενου ελληνικού λαού μιας και αυτός σηκώνει το βάρος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 95%. Αφού οι μεγαλοκαρχαρίες του μεγάλου κεφαλαίου συμμετέχουν και μόνο με 5% και οι εφοπ«ληστές», αν θέλουν. Εάν για να στρωθεί ένας δρόμος, σήμερα το 2025, στο «αξιοκρατικό» κράτος που ευαγγελίζεται ο κ. πρωθυπουργός, χρειαζόμαστε «μπάρμπα στην Κορώνη», τότε σίγουρα τίποτα δεν πάει καλά για τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας.

Βέβαια οι κάτοικοι του Δήμου μας βλέπουν όλα αυτά χρόνια, ότι το 5ο Νηπιαγωγείο Κισάμου είναι σε κατάσταση ομηρίας, ότι εδώ και 6 χρόνια δεν έχουμε σύγχρονα εκπαιδευτήρια (ΓΕΚ – ΕΠΑΛ) για τα παιδιά μας, ότι το 2025 φτιάχνουμε δρόμους χωρίς πεζοδρόμια, μέσα στην πόλη, ότι δεν υπάρχουν αθλητικές υποδομές και αυτές που έχουν μείνει, ρημάζουν από την εγκατάλειψη, ότι δεν υπάρχουν οι ελάχιστες υποδομές τόσο στην ύπαιθρο, όσο και στην πόλη, ότι τα προβλήματα με την λειψυδρία συνεχίζονται, όπως και το αβάσταχτο μποτιλιάρισμα, λες και είμαστε στην Ομόνοια, στο μοναδικό δρόμο της πόλης μας, κάθε σαιζόν μιας και δεν υπάρχει παρακαμπτήριος.

Για όλα τα παραπάνω η Δημοτική αρχή εύχεται ότι όλα θα πάνε καλά μιας και το μόνο που την ενδιαφέρει, όπως και την κεντρική εξουσία, είναι το κέρδος.

Το ίδιο κέρδος που στέλνει στο θάνατο καθημερινά τόσους αθώους ανθρώπους, που παλεύουν για το μεροκάματο, με ανύπαρκτα μέσα προστασίας μιας και για την κυβέρνηση, η προστασία είναι ιδιωτική υπόθεση, όπως η υγεία, η πυρασφάλεια και τόσα άλλα. Το ίδιο κέρδος που υπηρετούν τα κόμματα εξουσίας που εναλλάσσονται στην κυβέρνηση και που αποκλειστικά έχουν την ευθύνη. Όταν η πολιτική που ακολουθεί η συγκεκριμένη Βουλευτής και η παράταξη στην οποία ανήκει βάζει τα συμφέροντα των εκάστοτε επενδυτών πάνω από τα συμφέροντα του απλού κόσμου, τότε είναι πρόκληση η πρόταση περί επίτιμης δημότισσας».