Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Φαιστού για την κατάρρευση της γέφυρας του Μάγειρου

Ανακοίνωση για την κατάρρευση της γέφυρας του Μάγειρου εξέδωσε η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «σοβαρές είναι οι καταστροφές και τα προβλήματα που εκδηλώθηκαν με την πρόσφατη βροχόπτωση, σε πολλές περιοχές του Δήμου Φαιστού, με αποκορύφωμα την κατάρρευση της γέφυρας του ρέματος Μάγειρου και μόνο από τύχη δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Ο δήμαρχος Φαιστού, σε δηλώσεις του, ομολόγησε κυνικά ότι η δημοτική αρχή γνώριζε τον κίνδυνο κατάρρευσης της γέφυρας, που, ωστόσο, δεν είχε κριθεί «άμεσος», αλλά για το … μέλλον. Τώρα που αυτό το μέλλον ήρθε, προκειμένου ως δημοτική αρχή να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, κατέφυγαν στο χιλιοπαιγμένο παιχνίδι της αποποίησης και μετάθεσης των ευθυνών και στο γνωστό άλλοθι της «κλιματικής αλλαγής», που είναι βολικό, για να πετά το κράτος από πάνω του την ευθύνη της έλλειψης υποδομών και συντήρησης των υφιστάμενων.

Είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ούτε κάποιος «αρμόδιος» -είτε κυβέρνηση, είτε δημοτική είτε περιφερειακή αρχή- μπορεί να κάνει ότι δεν ήξερε και να βγάζει την ουρά του απ’ έξω. Είναι όλοι τους συνυπεύθυνοι. Όσο για τις υποκριτικές, τάχα αντιπολιτευτικές, φωνές, περιορίζοντας αυτές τις ευθύνες, στην ουσία αθωώνουν την πολιτική που βάζει στο ζύγι «κόστους- οφέλους» τις λαϊκές ανάγκες, τις ίδιες τις ανθρώπινες ζωές.

Η πραγματικότητα είναι πως τα απαραίτητα για την περιοχή μας έργα οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικά, εγγειοβελτιωτικά και άλλα έργα υποδομών (όπως η σχολική στέγη) δεν είναι «επιλέξιμα» από κυβερνήσεις, περιφερειακή αρχή και δημοτικές αρχές, που στηρίζουν την πολιτική που θεωρεί κόστος την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού.

Χτυπητό παράδειγμα αυτής της πολιτικής είναι το γεγονός πως ο Δήμος Φαιστού, που πνίγηκε από τη νεροποντή, έχει κηρυχτεί από την κυβέρνηση σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για τον κίνδυνο λειψυδρίας, αλλά το 80% των εκατομμυρίων κυβικών νερού του «Γεροπόταμου» καταλήγουν στη θάλασσα, ανεκμετάλλευτα, ενώ θα μπορούσε ένα μεγάλο μέρος τους να αξιοποιηθεί, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.

Αυτή είναι η πολιτική της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων αστικών δυνάμεων και των εκλεκτών τους σε δήμους και περιφέρεια, που τηρούν κατά γράμμα τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Από τη μια, υποχρηματοδότηση από το κράτος των έργων πολιτικής προστασίας, στο όνομα των «αντοχών της οικονομίας», υποστελέχωση των υπηρεσιών, ελλιπή μέσα και εξοπλισμός και λειτουργία των δήμων και περιφερειών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ έχει «χτυπήσει κόκκινο» η ανταποδοτικότητα και οι αυξήσεις φόρων και τελών στις πλάτες των δημοτών. Και από την άλλη, φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, δισεκατομμύρια από την τσέπη του λαού για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων και ιλιγγιώδεις δαπάνες για το ΝΑΤΟ και την οικονομία του πολέμου, εκθέτοντας τον λαό σε μεγάλους κινδύνους.

Απαιτούμε:

• Να γίνει ολοκληρωμένη καταγραφή των ζημιών και άμεση αποκατάσταση όλων των καταστροφών στις υποδομές που πλήγηκαν, ειδικά του οδικού δικτύου για να προστατευτούν οι κάτοικοι που το χρησιμοποιούν.

• Άμεση κάλυψη των επιτακτικών αναγκών στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, με κρατική ευθύνη και την απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση».