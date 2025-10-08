menu
21.3 C
Chania
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Η Λαϊκή Συσπείρωση Αποκορώνου για διαρροή νερού στις Καλύβες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ανακοίνωση σχετικά διαρροή νερού στις Καλύβες εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Αποκορώνου.

 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Τόσο πολύ έχει χρονίσει μια διαρροή νερού ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο των Καλυβών που απετέλεσε διαμαρτυρία του συλλόγου των καταστηματαρχών. Όχι μόνο αυτή καθ’ αυτή η διαρροή αλλά και το αυλάκι με τα νερά που δημιουργεί στην παραλία Μαϊστράλι.
Σε μια περίοδο που η ανομβρία και η λογισμένη χρήση του νερού είναι ζητούμενο, είναι απαράδεκτο να μην εντοπίζεται και να μην επισκευάζεται η διαρροή (η οποία έχει δημιουργήσει ρυάκι μέχρι την θάλασσα !!!).
Αν ο Δήμος δεν έχει ακόμη εντοπίσει το σημείο μπορεί σε συνεργασία με όμορο Δήμο να ζητήσει μηχάνημα εντοπισμού διαρροών και να την επισκευάσει. Να δούμε όμως πότε.
Από την άλλη, η Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας το πρόβλημα χώρων στάθμευσης στις Καλύβες θα έπρεπε να εκτιμήσει επί τέλους την ευγενική ανοχή των συνιδιοκτητών του οικοπέδου στην παραλία Μαϊστράλι, (το οποίο έχει γίνει χώρος παρκινγκ και εξυπηρετεί δωρεάν εκατοντάδες αυτοκίνητα την καλοκαιρινή περίοδο), καίριο σημείο του οικισμού , και αν μη τι άλλο, να μην τους δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Οι όποιες αβλεψίες στο επίπεδο του φρεατίου όμβριών στον παραλιακό δεν μπορεί να χρεώνεται στους ιδιοκτήτες αλλά στο Δήμο.
Συνειδητοποιεί άραγε ο κ. Δήμαρχος τι θα σημάνει για τις Καλύβες η περίφραξη του οικοπέδου από τους ιδιοκτήτες του και η άρνηση τους σταθμεύουν αυτοκίνητα στο συγκεκριμένο οικόπεδο;
Οι εκλεγμένοι με την Λαϊκή Συσπείρωση δημοτικοί σύμβουλοι
Μελισσάκης Νικήτας
Ζώης Σταύρος
Βρύσες 8 Οκτώβρη 2025»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum