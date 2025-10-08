Η Λαϊκή Συσπείρωση Αποκορώνου για διαρροή νερού στις Καλύβες

Ανακοίνωση σχετικά διαρροή νερού στις Καλύβες εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Αποκορώνου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Τόσο πολύ έχει χρονίσει μια διαρροή νερού ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο των Καλυβών που απετέλεσε διαμαρτυρία του συλλόγου των καταστηματαρχών. Όχι μόνο αυτή καθ’ αυτή η διαρροή αλλά και το αυλάκι με τα νερά που δημιουργεί στην παραλία Μαϊστράλι.

Σε μια περίοδο που η ανομβρία και η λογισμένη χρήση του νερού είναι ζητούμενο, είναι απαράδεκτο να μην εντοπίζεται και να μην επισκευάζεται η διαρροή (η οποία έχει δημιουργήσει ρυάκι μέχρι την θάλασσα !!!).

Αν ο Δήμος δεν έχει ακόμη εντοπίσει το σημείο μπορεί σε συνεργασία με όμορο Δήμο να ζητήσει μηχάνημα εντοπισμού διαρροών και να την επισκευάσει. Να δούμε όμως πότε.

Από την άλλη, η Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας το πρόβλημα χώρων στάθμευσης στις Καλύβες θα έπρεπε να εκτιμήσει επί τέλους την ευγενική ανοχή των συνιδιοκτητών του οικοπέδου στην παραλία Μαϊστράλι, (το οποίο έχει γίνει χώρος παρκινγκ και εξυπηρετεί δωρεάν εκατοντάδες αυτοκίνητα την καλοκαιρινή περίοδο), καίριο σημείο του οικισμού , και αν μη τι άλλο, να μην τους δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Οι όποιες αβλεψίες στο επίπεδο του φρεατίου όμβριών στον παραλιακό δεν μπορεί να χρεώνεται στους ιδιοκτήτες αλλά στο Δήμο.

Συνειδητοποιεί άραγε ο κ. Δήμαρχος τι θα σημάνει για τις Καλύβες η περίφραξη του οικοπέδου από τους ιδιοκτήτες του και η άρνηση τους σταθμεύουν αυτοκίνητα στο συγκεκριμένο οικόπεδο;

Οι εκλεγμένοι με την Λαϊκή Συσπείρωση δημοτικοί σύμβουλοι

Μελισσάκης Νικήτας

Ζώης Σταύρος

Βρύσες 8 Οκτώβρη 2025»