Η λαϊκή όλο φεύγει από τη Μανουσογιαννάκηδων…και όλο µένει!

Για κοροϊδία από τη δηµοτική Αρχή µιλάνε κάτοικοι και επαγγελµατίες της οδού Μανουσογιαννάκηδων, στο Φράγκικο. Οι δηµότες περίµεναν ότι από τον Σεπτέµβριο η λαϊκή θα πήγαινε στο οικόπεδο της ΒΙΟΧΥΜ όπως είχε ανακοινωθεί. Όµως αυτό παρατάθηκε για δύο µήνες, µέχρι τα τέλη Νοέµβρη, καθώς δεν ήταν έτοιµος ο χώρος αφού απαιτούνταν µια παρέµβαση από τα συνεργεία του ∆ήµου. Και ενώ περίµεναν ότι από 1η ∆εκεµβρίου η λαϊκή δεν θα γίνει στον δρόµο τους αλλά θα πάει στο οικόπεδο της ΒΙΟΧΥΜ, µόλις προχθές έµαθαν από τον ∆ήµο (ανακοινώθηκε από τον αντιδήµαρχο κ. Νικηφοράκη και στη ∆ηµοτική Επιτροπή) ότι η λαϊκή θα επιστρέψει στον δρόµο τους µέχρι το τέλος του χρόνου γιατί ζητήθηκε από τον σκηνοθέτη της ταινίας “Ξανασταυρώνεται” κ. Θοδωρή Παπαδουλάκη να µην γίνει η µετακίνησή της τώρα καθώς δεν έχει ολοκληρώσει τα γυρίσµατά του που γίνονται στον χώρο του παλιού εργοστασίου. Όµως, όπως µας είπαν οι κάτοικοι, οι πληροφορίες τους είναι πως ο κ. Παπαδουλάκης είχε πάρει άδεια από την Τράπεζα Χανίων για τα γυρίσµατα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, είναι δυνατόν ο ∆ήµος να µην το γνώριζε αυτό;