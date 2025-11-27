menu
14.4 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣχόλια
Σχόλια

Η λαϊκή όλο φεύγει από τη Μανουσογιαννάκηδων…και όλο µένει!

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Για κοροϊδία από τη δηµοτική Αρχή µιλάνε κάτοικοι και επαγγελµατίες της οδού Μανουσογιαννάκηδων, στο Φράγκικο. Οι δηµότες περίµεναν ότι από τον Σεπτέµβριο η λαϊκή θα πήγαινε στο οικόπεδο της ΒΙΟΧΥΜ όπως είχε ανακοινωθεί. Όµως αυτό παρατάθηκε για δύο µήνες, µέχρι τα τέλη Νοέµβρη, καθώς δεν ήταν έτοιµος ο χώρος αφού απαιτούνταν µια παρέµβαση από τα συνεργεία του ∆ήµου. Και ενώ περίµεναν ότι από 1η ∆εκεµβρίου η λαϊκή δεν θα γίνει στον δρόµο τους αλλά θα πάει στο οικόπεδο της ΒΙΟΧΥΜ, µόλις προχθές έµαθαν από τον ∆ήµο (ανακοινώθηκε από τον αντιδήµαρχο κ. Νικηφοράκη και στη ∆ηµοτική Επιτροπή) ότι η λαϊκή θα επιστρέψει στον δρόµο τους µέχρι το τέλος του χρόνου γιατί ζητήθηκε από τον σκηνοθέτη της ταινίας “Ξανασταυρώνεται” κ. Θοδωρή Παπαδουλάκη να µην γίνει η µετακίνησή της τώρα καθώς δεν έχει ολοκληρώσει τα γυρίσµατά του που γίνονται στον χώρο του παλιού εργοστασίου. Όµως, όπως µας είπαν οι κάτοικοι, οι πληροφορίες τους είναι πως ο κ. Παπαδουλάκης είχε πάρει άδεια από την Τράπεζα Χανίων για τα γυρίσµατα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, είναι δυνατόν ο ∆ήµος να µην το γνώριζε αυτό;

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum