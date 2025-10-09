Η ΛΑ.ΣΥ Ηρακλείου για την απομάκρυνση και το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε άστεγο

Να διαγραφεί το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε άστεγο, να υπάρξει ουσιαστική βοήθεια ένταξης των αστέγων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να επαναλειτουργήσει ο Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων με όλο το απαραίτητο προσωπικό και τις υποδομές ζητά μέσω ανακοίνωσης η Λαϊκή Συσπείρωση Ηρακλείου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «αποτελεί πρόκληση για όποιον θέλει να λέγεται άνθρωπος η απομάκρυνση και η επιβολή προστίμου για «παράνομη κατασκήνωση» από την Τουριστική Αστυνομία στον άστεγο που διέμενε στα νεώρια, με την φθηνή δικαιολογία ότι ρυπαίνει έναν αρχαιολογικό χώρο. Την ίδια ώρα η λαϊκή στέγη και τα είδη πρώτης ανάγκης είναι πανάκριβα, η κοινωνική μέριμνα, η υγεία και πρόνοια κουτσουρεύονται στο βωμό της «πολεμικής οικονομίας» στην ΕΕ και στην χώρα μας.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι συνέχεια και συμπλήρωμα της ανύπαρκτης κοινωνικής πολιτικής και δρα αθροιστικά με άλλες απαράδεκτες κινήσεις κεντρικού κράτους αλλά και του Δήμου Ηρακλείου που -υπακούοντας στις απαιτήσεις τουριστικών και επιχειρηματικών ομίλων για την «διαφύλαξη» του τουριστικού προϊόντος- στοχεύουν στην με κάθε τρόπο απομάκρυνση των αστέγων από τα προσωρινά καταφύγια που έχουν βρει σε διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου.

Μάλιστα η Δημοτική αρχή Καλοκαιρινού, διά στόματος του αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, συνεχίζει την απαράδεκτη και αντιεπιστημονική ρητορική για τους «κατ’ επιλογήν» αστέγους, συγκαλύπτοντας έτσι τις τραγικές ελλείψεις στις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ο μόνος που έχει εδώ επιλογή, είναι η δημοτική αρχή η οποία και επιλέγει να εφαρμόσει κατά γράμμα την κυβερνητική πολιτική. Ο ίδιος μάλιστα ο άστεγος διαψεύδει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του αντιδημάρχου, λέγοντας ότι τον έχουν απορρίψει από προγράμματα καθώς δεν είναι δημότης Ηρακλείου!

Απαιτούμε:

• Να διαγραφεί το απαράδεκτο πρόστιμο στον άστεγο.

• Ουσιαστική βοήθεια ένταξης των αστέγων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Να επαναλειτουργήσει ο Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων με όλο το απαραίτητο προσωπικό και τις υποδομές».