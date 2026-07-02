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Πέμπτη, 2 Ιουλίου, 2026
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Η ΛΑ.ΣΥ. για το “όχι” στο χωροταξικό: «Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μεγάλων ομίλων»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την απόφαση της να καταψηφίσει τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για τη Βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Τρίτη, εξηγεί με ανακοίνωσή της η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
Η παράταξη υποστηρίζει ότι ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός εξυπηρετεί τις επενδυτικές επιδιώξεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και της βιομηχανίας, σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και των λαϊκών αναγκών. Όπως αναφέρει, το νέο πλαίσιο προβλέπει εξαιρέσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ ακόμη και σε περιοχές αποκλεισμού, καθώς και σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές υψηλής παραγωγικότητας.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κρήτη, όπου, σύμφωνα με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα επιταχύνει την υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων από επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ επικρίνεται η στάση της Περιφερειακής Αρχής, την οποία κατηγορεί ότι στηρίζει τους σχεδιασμούς αυτούς.
Παράλληλα, η παράταξη εκφράζει την αντίθεσή της και στο Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η χωροθέτηση βιομηχανικών περιοχών γίνεται με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρήσεων και όχι την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Μάλιστα, κάνει ειδική αναφορά στα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, καταγράφονται στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

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