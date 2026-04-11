Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα, ξεχωριστές µέρες πάντα για τα Χανιά. Ευκαιρία για τα τελευταία ψώνια το πρωί του Μ. Σαββάτου στο κέντρο της πόλης, να ανταλλάξεις καληµέρες µε τους “καλιτσουνάδες”, τους Χανιώτες της διασποράς που κάθε χρόνο καταφτάνουν από τις άκρες του κόσµου αλλά και το κλεινόν άστυ.

Να απολαύσεις µια απογευµατινή βόλτα στην παραλία του Πλατανιά και να παρακολουθήσεις την Αναστάσιµη λειτουργία στις Στέρνες στο Ακρωτήρι µε το κάψιµο του Ιούδα ή στον Άγιο Γεώργιο στην Κίσσαµο όπου η νύχτα γίνεται µέρα από τα βεγγαλικά και τα “συρµατάκια”.

Και τη µέρα της Λαµπρής τι το καλύτερο από µια βουτιά στα παγωµένα ακόµα νερά στο Γραµµένο ή στα Φαλάσαρνα, ένας περίπατος στο ακόµα ήσυχο Λαφονήσι, µια περιήγηση στη λίµνη του Κουρνά πριν καταφτάσει το πλήθος των επισκεπτών, µια βόλτα µέχρι τον Άγιο Νικόλαο στη Γεωργιούπολη, ένα ανέβασµα στο παράλληλο στον Κοιλιάρη µονοπάτι, µια απογευµατινή απόδραση στα πορτοκαλοχώρια του κάµπου στον Αλικιανό, τον Φουρνέ, τον Βατόλακο, ένα ανέβασµα στον Οµαλό αν το επιτρέπει η ώρα και µια αποσπερίδα σε ένα από τα πολλά µέρη µε θέα.

Στη Μαλάξα ή στην Εξώπολη, στους Ανύδρους ή στο ∆ροµόνερο, στο “Μουράκι” στον Πλάτανο ή θέα τα Λιβάδια και την Κεραµωτή. Όντως η Λαµπρή στα Χανιά είναι πάντα διαφορετική!