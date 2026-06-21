Η κυρία Άννα της καρδιάς μας

Υπάρχουν (λίγες νομίζω) στιγμές στη ζωή μας που το συναίσθημα υπερνικά οτιδήποτε άλλο και πλημμυρίζει την καρδιά και το μυαλό. Και αν είσαι τυχερός και το συναίσθημα αυτό είναι η Αγάπη, τότε νιώθεις μια ανεκτίμητη πληρότητα.

Συναισθήματα πάμπολλα, με κυρίαρχο την Αγάπη, πλημμύρισαν όλους όσοι είχαμε τη χαρά να παρευρεθούμε το βράδυ της 11ης Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων, στον Κουμπελή, για ν’ αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε καλή συνταξιοδότηση και καλή νέα αρχή στην Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου κα Άννα Πεντάρη – Χαλαμπαλάκη.

Μια βραδιά οργανωμένη με πολύ μεράκι και πολλή αγάπη από μαμάδες μικρών μαθητών της κας Άννας, οι οποίες γενναιόδωρα και με πολύ μεγάλη μαεστρία πρόσφεραν σε όλους εμάς – γονείς νηπίων περασμένων ετών που σήμερα είναι μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, αλλά και ενήλικοι πλέον πολίτες και στα παιδιά μας – την τεράστια χαρά της συμμετοχής σε μία γιορτή αφιερωμένη στην κα Άννα της καρδιάς μας.

Η κα Άννα υπήρξε για όλους όσοι παρευρεθήκαμε στη βραδιά και για ακόμη περισσότερους που σίγουρα θα ήθελαν να είναι και αυτοί παρόντες ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ των παιδιών μας. Η γυναίκα που κάποια στιγμή πήρε από το χέρι τα παιδιά μας στην τρυφερή νηπιακή ηλικία των τεσσάρων ετών και για 2 έτη τα κατηύθυνε μόνο προς το Φως που όλοι επιζητούμε γι’ αυτά. Η γυναίκα που ως δασκάλα και «γιαγιά» για κάθε παιδί ταυτόχρονα, δίδαξε στα παιδιά μας με κάθε τρόπο την Αγάπη. Αγάπη προς τους φίλους τους και τους συμμαθητές τους, αγάπη προς τη φύση και όλα τα στοιχεία της ξεχωριστά, αγάπη προς τις τέχνες και κάθε τρόπο έκφρασης. Η γυναίκα που έπαιξε με τα παιδιά μας, που έμαθε σ’ αυτά την Α-Β και ταυτόχρονα φρόντισε να τα βγάλει στη φύση για να δουν από κοντά τις ομορφιές της. Η γυναίκα που ύψωσε τη φωνή όταν χρειάστηκε, αλλά ταυτόχρονα αγκάλιασε κάθε παιδί χωριστά. Η γυναίκα που δημιούργησε στα παιδιά μας αναμνήσεις γεμάτες από παιχνίδι μέσα στο χώρο του Νηπιαγωγείου, αλλά και έξω από τους τοίχους αυτού, στον κήπο που πάλι μαζί με τα παιδιά καλλιέργησε. Αναμνήσεις γλυκές, όπως η ζεστή σοκολάτα που τους ετοίμαζε για να δουν ταινία κάποιες Παρασκευές, αναμνήσεις γεμάτες χρώματα από τους πίνακες που μαζί δημιούργησαν για να γνωρίσουν τα παιδιά μας μεγάλους ζωγράφους, αναμνήσεις γεμάτες – πλημμυρισμένες – από συναισθήματα που τα παιδιά μας κοντά της έμαθαν ν’ αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται. Η γυναίκα που ορμώμενη από αληθινό νοιάξιμο είπε σ’ εμάς τους γονείς μόνο αλήθειες για τα παιδιά μας, ενθαρρύνοντάς μας, δίνοντάς μας δύναμη και πίστη ότι ακόμη και αυτά που μας φαντάζουν βουνό μπορούμε και θα τα ξεπεράσουμε μαζί με τα παιδιά μας.

Όταν γίνεσαι γονιός και καθώς τα χρόνια περνούν, αξιολογείς τους ανθρώπους που πέρασαν και περνούν από τη ζωή του παιδιού σου και τοποθετείς σε ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου όλους όσοι υπήρξαν γι’ αυτό «Φάρος» και σημείο αναφοράς.

Ένας τέτοιος άνθρωπος υπήρξε για το δικό μας παιδί η κα Άννα και γι’ αυτό και από εδώ την ευχαριστώ.

Σε μια κοινωνία με πολλές «κυρίες Άννες», όλοι μπορούμε να ονειρευτούμε.

Ειρήνη Τσουράκη

μητέρα παλιού μαθητή της κας Άννας