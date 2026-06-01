Η κρητική διατροφή στο επίκεντρο της παράδοσης και της μακροζωίας

Με επίκεντρο τη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή και τη διατήρηση της κρητικής διατροφικής παράδοσης, θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου 2026 στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνης η 12η Γιορτή Κρητικής Διατροφής, ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης παραγωγών, φορέων και κοινού.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η διοργάνωση, που υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, τον δήμο Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, έχει εξελιχθεί σε έναν καθιερωμένο θεσμό προβολής της κρητικής γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής αναγνώριση της Κρήτης ως γαστρονομικού προορισμού έρχεται να ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του θεσμού. Συγκεκριμένα, η Κρήτη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026, σύμφωνα με το National Geographic, το οποίο την εντάσσει στη λίστα με τους «15 καλύτερους food destinations» παγκοσμίως.

Το διεθνές μέσο αναδεικνύει την Κρήτη ως «πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής», κάνοντας ειδική αναφορά στον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026», αλλά και στη σύνδεση της κρητικής διατροφής με τη μακροζωία και την ευεξία. Παράλληλα, το αφιέρωμα στέκεται στα αυθεντικά προϊόντα και τις γεύσεις του νησιού, όπως το ελαιόλαδο, η γραβιέρα, το θυμαρίσιο μέλι, ο ντάκος και τα καλιτσούνια, ενώ υπογραμμίζει ότι η νέα γενιά παραγωγών και σεφ διατηρεί ζωντανή τη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.

Ρίχνοντας τους προβολείς της δημοσιότητας στην επερχόμενη εκδήλωση, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, Θοδωρής Τσαούλης, ήδη καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις για συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση.

«Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις. Η Γιορτή Κρητικής Διατροφής έχει πλέον καθιερωθεί και αποτελεί ένα μεγάλο πανηγύρι κρητικής γαστρονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 40 περίπτερα, ενώ ήδη έχει καλυφθεί περίπου το μισό των διαθέσιμων συμμετοχών, αρκετές εβδομάδες πριν από την ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις με προϊόντα ελιάς, χαρουπιού και γενικότερα κρητικά προϊόντα που αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Τσαούλης επεσήμανε ότι η διοργάνωση παρουσιάζει κάθε χρόνο ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα, τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες του νησιού, ενώ υπάρχει σημαντική κινητοποίηση και από τον ξενοδοχειακό κλάδο για την προώθηση της εκδήλωσης στους τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή.

«Υπάρχει διάχυση της διοργάνωσης και στους φορείς του ξενοδοχειακού κόσμου, ώστε να την επισκεφθούν και τουρίστες. Η αυθεντική γαστρονομική εμπειρία είναι πλέον βασικό ζητούμενο για τους επισκέπτες», σημείωσε.

Οι παππούδες της Κρήτης «65 χρόνια μπροστά» από την εποχή τους

Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών, όπου η γαστρονομία επαναπροσδιορίζεται ως φορέας μνήμης και πολιτισμού, ο Δημήτρης Μ. Καλαϊτζιδάκης, βαθύς γνώστης της γαστρονομίας του νησιού και λειτουργικός διευθυντής της Grecotel, επιχειρεί να ξαναπιάσει το νήμα της κρητικής διατροφής και να το οδηγήσει πίσω στις γενιές που τη διαμόρφωσαν, στους παππούδες μας και στον τρόπο ζωής τους.

Γιατί; Γιατί εκεί όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό που σήμερα παρουσιάζεται διεθνώς ως σύγχρονη τάση βιωσιμότητας και υγιεινής ζωής, αποτελούσε επί δεκαετίες αυτονόητη καθημερινότητα για τους ανθρώπους της κρητικής υπαίθρου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οι “ αγράμματοι” παππούδες και γιαγιάδες μας ήταν τουλάχιστον 65 χρόνια μπροστά από την εποχή τους», καθώς ο λιτός τρόπος ζωής τους ενσωμάτωνε πρακτικές που σήμερα η διεθνής επιστημονική κοινότητα επαναφέρει ως πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και μακροζωίας.

Ο ίδιος συνδέει τον τρόπο ζωής των παλαιότερων γενεών με σύγχρονες διεθνείς τάσεις όπως το «farm to table», το «slow food», το «zero food miles», η αποφυγή σπατάλης τροφίμων και η κατανάλωση τοπικών και εποχικών προϊόντων.

«Δεν πετούσαν τίποτα. Αξιοποιούσαν τα πάντα, ανακύκλωναν το φαγητό που περίσσευε, καλλιεργούσαν τα προϊόντα τους, ζούσαν με μέτρο και είχαν καθημερινή επαφή με τη φύση», σημειώνει, περιγράφοντας ένα μοντέλο ζωής που σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τις θεωρίες των «Blue Zones» και της μακροζωίας.

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική δραστηριότητα και στη λειτουργία της κοινότητας στις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης.

Όπως αναφέρει, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής περπατούσαν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις, εργάζονταν σκληρά στην ύπαιθρο, συμμετείχαν ενεργά στη ζωή του χωριού, διατηρούσαν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και ζούσαν με έντονο το στοιχείο της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Καλαϊτζιδάκης υπογραμμίζει ότι η διατροφή τους βασιζόταν κυρίως σε όσπρια, δημητριακά, λαχανικά, χόρτα, ελαιόλαδο και φυσικά προϊόντα, ενώ η νηστεία και το «μέτρον άριστον» αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς τους.

Προς επίρρωση τούτου, κάνει αναφορά στη μελέτη του Αμερικανού καθηγητή για τη Μεσογειακή Διατροφή, η οποία ανέδειξε διεθνώς την Κρήτη ως πρότυπο υγιεινού τρόπου ζωής και μακροζωίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η εγκατάλειψη αυτού του μοντέλου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες, με την υιοθέτηση δυτικών διατροφικών προτύπων, επεξεργασμένων τροφίμων και ενός πιο αγχώδους και καθιστικού τρόπου ζωής, απομάκρυνε σταδιακά τις νεότερες γενιές από τις αξίες της κρητικής διατροφής.

Όπως τονίζει, σήμερα η επιστήμη ουσιαστικά επαναφέρει τις πρακτικές των παλαιότερων γενεών, καλώντας τις κοινωνίες να επιστρέψουν σε πιο βιώσιμα και ανθρώπινα πρότυπα ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη νέα κοινωνική τάση της «Sexalescence», που περιγράφει μια ενεργή και δημιουργική φάση ζωής μετά τα 60, με ανθρώπους που παραμένουν δραστήριοι, κοινωνικοί και ενεργοί στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 12η Γιορτή Κρητικής Διατροφής φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μια γιορτή γεύσεων και προϊόντων, αλλά ως μια αφορμή επανασύνδεσης με έναν τρόπο ζωής που γεννήθηκε στην κρητική ύπαιθρο και σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς ως πρότυπο. Γιατί, όπως αναδεικνύεται μέσα από τις σύγχρονες τάσεις αλλά και την εμπειρία των παλαιότερων γενεών, η κρητική διατροφή δεν αποτελεί απλώς μια διατροφική συνήθεια, αλλά ένα ολοκληρωμένο πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο που εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο για το μέλλον.