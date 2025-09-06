Η κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές – Μια διοργάνωση θεσμός στον Άγιο Νικόλαο

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην Κρήτη, αναμένεται σε λίγες ημέρες να πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού η διοργάνωση «Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου». Πρόκειται για μια γιορτή που λάβει χώρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς και είναι αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία, την οινογνωσία, όπως και τα τοπικά προϊόντα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, σημείωσε ότι αυτή η διοργάνωση ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, μέσα από τη συνεργασία του δήμου με φορείς και επαγγελματίες της γαστρονομίας. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή γιορτή, όπου οι επισκέπτες θα γνωρίζουν τις γεύσεις και τα προϊόντα του τόπου μας. Από την πρώτη στιγμή είχαμε την ενεργή στήριξη παραγωγών, συλλόγων και της τοπικής κοινωνίας», σημείωσε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, συμπληρώνοντας ότι «πέρα από τη γαστρονομική εμπειρία, η εκδήλωση προβάλλει την αγροδιατροφική μας κληρονομιά, συνδέει την παράδοση με τον τουρισμό και ενισχύει την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων. Είναι ένας ζωντανός τρόπος να μοιραστούμε τον πολιτισμό της γεύσης και της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την Κρήτη».

Το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι: «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές» και σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής, οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι όπως και τοπικοί σύλλογοι ή και σχολεία, ενώ φέτος για πρώτη φορά εντάσσεται μια νέα δυναμική ενότητα που αφορά σε έναν Γαστρονομικό Διαγωνισμό Νέων Σεφ, Σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Γυναικών με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου».

«Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να δώσουμε χώρο στη νέα γενιά, να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από τα υλικά και τις παραδόσεις του τόπου μας. Τα πιάτα που θα βραβευτούν μπορούν να γίνουν μέρος των μενού εστιατορίων της περιοχής, πάντα με αναφορά στους δημιουργούς τους», εξήγησε ο κ. Μενεγάκης.

Οι διαγωνιζόμενοι που θα είναι νέοι σεφ, σπουδαστές, σύλλογοι και σχολεία, θα έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τα υλικά του τόπου, για τον οποίο η γαστρονομία είναι ένα ακόμη στοιχείο της ταυτότητάς του.

Σε ό,τι αφορά τις συνταγές που θα βραβευτούν, αυτές θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους.

Τα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου» πραγματοποιούνται από το Δήμο Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης» και της «Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης».

Ο κ. Μενεγάκης μάλιστα, έκανε κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να γιορτάσουν μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. «Περιμένουμε τον κόσμο στον Άγιο Νικόλαο στις 26 Σεπτεμβρίου, για να γνωρίσουν τις γεύσεις, τα προϊόντα και τους ανθρώπους που συνθέτουν τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οποίος καταλήγοντας είπε ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Σπύρου Κοκοτού, αρχιτέκτονα και επιχειρηματία, «ο οποίος με το όραμά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό».

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τις 15/09/2025, για πληροφορίες και συμμετοχές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2841089513 ή στο email:tourismos@dimosagn.gr.