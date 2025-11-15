Η Κρήτη στην ιστορική χαρτογραφία μέσα από νέα εκθέματα στο Ναυτικό Μουσείο

Πώς αποτυπώνεται η Κρήτη από Ευρωπαίους πρωτοπόρους χαρτογράφους των 16ου, 17ου και 18ου αιώνα; Τι «µορφή» δίνουν στο νησί, γιατί τραβάει το ενδιαφέρον τους η Κρήτη; Κι ακόµα µε ποιο τρόπο η επιστήµη της χαρτογραφίας εκείνης της εποχής «παντρεύεται» µε την τέχνη και τη µυθολογία;

Αυτά είναι µερικά µόνο από τα ερωτήµατα που έρχεται να απαντήσει η νέα συλλογή εκθεµάτων του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης µε θέµα «Η Κρήτη στην Ιστορική Χαρτογραφία». Μια συλλογή µε αυθεντικά, σπάνια εκθέµατα που έρχεται να αναδείξει µια ακόµα πτυχή της µακραίωνης και πλούσιας ναυτικής παράδοσης της περιοχής.

Στο κείµενο που ακολουθεί, το οποίο έγραψε ο ιστορικός (BA) και εργαζόµενος στο Ν.Μ. Κρήτης ∆ηµήτριος Α. Τσατσαρώνης και επιµελήθηκε ο αρχιπλοίαρχος (Μ) Π.Ν. ε.α. και πρόεδρος Ν.Μ. Κρήτης Εµµανουήλ Ι. Πετράκης, παρουσιάζονται τα νέα εκθέµατα του Ν.Μ.Κ. γίνεται µια ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη της χαρτογραφίας και παράλληλα φωτίζεται η θέση της Κρήτης σε αυτό το ξεχωριστό πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 µε κύριους στόχους τη διατήρηση και την προβολή της Ναυτικής και Πολιτισµικής µας Παράδοσης αλλά και της Ιστορίας του τόπου µας και στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια προσπαθούµε µε κάθε δυνατό τρόπο να προασπίζουµε τους στόχους αυτούς µε τον συνεχή εµπλουτισµό των θεµατικών µας συλλογών. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα εµπλουτίστηκε η συλλογή του Μουσείου µας µε θέµα «Η Κρήτη στην Ιστορική Χαρτογραφία» µε πρωτότυπους και εξαιρετικά σπάνιους χάρτες της Κρήτης του 17ου και 18ου αιώνα. Τρεις χάρτες µεγάλων διαστάσεων της Νήσου Κρήτης, έναν χάρτης µεγάλων διαστάσεων της Βαλκανικής Χερσονήσου και δεκατέσσερις χάρτες µικρότερων διαστάσεων, που χαρτογραφούνται επιµέρους περιοχές του νησιού.

Στο κέντρο της συλλογής δεσπόζουν µια χρωµατισµένη χαλκογραφία του Ολλανδού χαρτογράφου Frederik De Wit (1634-1706), Η Νήσος Κρήτη και οι οχυρώσεις της «Insula Candia ejusque fortification» από το βιβλίο De Wit, Frederik, Atlas sive descriptio terrarum orbis, Άµστερνταµ, π. 1680 και µια χαλκογραφία του Γερµανού χαρτογράφου Matthäus Seutter (1678-1757), Το νησί της Κρήτης χωρισµένo σε τέσσερα µέρη και άποψη του Ηρακλείου «Candia» από το βιβλίο Seutter, Matthäus, Atlas novus, sive Tabula Geographicae Totius Orbis, Άουγκσµπουργκ, µετά το 1744. Οι χάρτες µεγάλων διαστάσεων ολοκληρώνονται µε τη χαλκογραφία του Φλαµανδού χαρτογράφου και γεωγράφου Abraham Ortelius (1527-1598), Η Κρήτη, το νησί του µεγάλου ∆ία, βρίσκεται στο µέσο της θάλασσας «Creta, Iovis magni medio jacet insula ponto» από το βιβλίο Ortelius, Abraham, Theatrum Orbis Terrarum, Αµβέρσα, 1584 και µια ανεξάρτητη χαλκογραφία του Henri Scheurleer, Turkey in Greece «Turquie en Europe».

Η θεµατική συλλογή συµπληρώνεται µε δεκατέσσερις χάρτες µικρότερων διαστάσεων µε τις χαρτογραφήσεις επιµέρους περιοχών της νήσου. Μια ιδιαίτερη και αρκετά σηµαντική χαλκογραφία µικρών διαστάσεων της Νησίδας Γραµβούσας από τον Ολλανδό ιατρό και συγγραφέα ιστορικών και γεωγραφικών βιβλίων Olfert Dapper (1636-1689) στο βιβλίο Dapper Olfert, Naukeurige Beschryving der Eilanden in de Archipel der Middelantsche Zee, Cyprus, Rhodes, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, en andere, in groten getale, Wolfgangh, Άµστερνταµ, 1688, καθώς και µια χαλκογραφία από τον Ιταλό κοσµογράφο και χαρτογράφο Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718), Το κάστρο του Σελίνου «Castel Selino» και το Φραγκοκάστελλο «Castel Franco» στο βιβλίο Coronelli, Vincenzo Maria, Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale, e poetica. Mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj, monti, boschi, fiumi […], Βενετία 1692.

Τέλος, δώδεκα χάρτες µικρών διαστάσεων από τον Ιταλό ζωγράφο και χαρτογράφο Marco Boschini (1602-1681) µε χαρτογραφήσεις περιοχών του Αποκόρωνα, των Σφακίων, του Σελίνου, της πόλης των Χανίων και της Σούδας, καθώς και µια χαρτογράφηση µέρους της ακτογραµµής της Χερσονήσου στο Ηράκλειο.

Ιστορική αναδροµή για την εξέλιξη της χαρτογραφίας

Από την αρχαιότητα, παρατηρούνται αρκετά σηµαντικές απόπειρες χαρτογράφησης περιοχών µε απώτερο στόχο να παρέχονται στους ανθρώπους πληροφορίες τόσο για την ξηρά όσο και τη θάλασσα. Στο πέρασµα των αιώνων η χαρτογραφία εξελίσσεται µε την προσθήκη νέων δεδοµένων και οργάνων, αλλά και την εξέλιξη της αντίληψης και της σκέψης του ανθρώπου για τον τόπο, στον οποίο ζει. Στην Αρχαία Ελλάδα ο Θαλής ο Μιλήσιος (624-547 π.Χ.) πίστευε πως η γη είναι επίπεδη και ότι στηρίζεται πάνω σε νερό άποψη που έβρισκε µεγάλη ανταπόκριση µε τη θεώρηση της επιπεδότητας του τότε γνωστού κόσµου, ενώ ο Αναξίµανδρος (611-547 π.Χ.) χάραξε τον κόσµο πάνω σε µια στρογγυλή ορειχάλκινη πλάκα.

Αργότερα, ο Πυθαγόρας (580-496 π.Χ.) και ο Παρµενίδης (π.515-π.470 π.Χ.) ισχυρίστηκαν, πλέον µε θετικό πρόσηµο τη σφαιρικότητα του κόσµου, ενώ επόµενος και καθοριστικός σταθµός στην εξέλιξη της χαρτογραφίας είναι ο 2ος αιώνας µ.Χ., µε τη δράση του Αλεξανδρινού αστρονόµου και γεωγράφου Κλαύδιου Πτολεµαίου (87-150 µ.Χ.). Στο έργο του «Γεωγραφική Υφήγησις» παρέχονται συγκεντρωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία, οι µετρήσεις και η µέθοδος, που απαιτείται για να δηµιουργηθεί ένας χάρτης. Από την περίοδο του Μεσαίωνα και τις αρχές της Αναγέννησης η δηµιουργία ενός χάρτη αρχίζει να γίνεται απαραίτητη λόγω των εξερευνήσεων και ανακαλύψεων νέων περιοχών. Στα τέλη του 14ου αιώνα έχουµε, εποµένως, τη δηµιουργία των πρώτων πορτολάνων, χαρτών που απεικόνιζαν µόνο τις ακτές παρέχοντας σηµαντικές πληροφορίες στους θαλασσοπόρους.

Οι απαρχές της χαρτογραφίας και τα ειδικά σύµβολα

Μετά από τις απόπειρες αυτές, επόµενος σταθµός, χρονικά, είναι η Ιταλική Αναγέννηση µε δύο πολύ σηµαντικές χαρτογραφήσεις των ιταλικών πόλεων Ίµολα και Βερόνα από τον σπουδαίο Φλωρεντινό ζωγράφο και γλύπτη Leonardo da Vinci (1452-1519). Η χαρτογράφηση της Ίµολα, είναι πολύ σηµαντική για την εξέλιξη της χαρτογραφίας, καθώς είναι η πρώτη, ουσιαστικά, απόπειρα µιας «δορυφορικής» χαρτογράφησης µιας περιοχής. Ο da Vinci γνωστός για τη λεπτοµερέστατη και ακριβή δουλειά του, αλλά και για την ενασχόληση του µε πολλά διαφορετικά πεδία, ασχολήθηκε και µε τη χαρτογράφηση περιοχών στην υπηρεσία στρατιωτικών αξιωµατούχων. Οι ακριβείς µετρήσεις, οι λεπτοµερείς αναφορές και το καλλιτεχνικό του ταλέντο συνηγορούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

Ιδιαίτερη αναφορά, θα πρέπει να γίνει στα διάφορα σηµαντικά στοιχεία, που απεικονίζονται στους χάρτες, και βοηθούσαν στην πλεύση των καραβιών, όπως οι πυξίδες, τα ναυτικά όργανα και οι κλίµακες, που είναι βασικά στους θαλασσοπόρους και στους εξερευνητές της περιόδου για τον προσανατολισµό τους. Έντονο είναι και το ζωγραφικό στοιχείο στους χάρτες κυρίως στον 17ο αιώνα, όπως φαίνεται από τις χαρτογραφήσεις της Κρήτης του Frederik De Wit µε τις εναλλαγές χρώµατος. Εκτός από τα βοηθητικά σύµβολα, απεικονίζονται θαλάσσια τέρατα, που απειλούν τα πλοία και πολλές φορές παρουσιάζονται σε χάρτες συγκρούσεις ιστιοφόρων πλοίων στην ανοικτή θάλασσα, όπως χαρακτηριστικά απεικονίζεται σε χαρτογραφήσεις του Marco Boschini.

Η Κρήτη στην ιστορική χαρτογραφία

Η Κρήτη, στο σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου, αποτέλεσε για αιώνες σηµείο αναφοράς της ευρωπαϊκής χαρτογραφίας, αντικείµενο θαυµασµού, αλλά και στρατηγικής σηµασίας. Από την Αναγέννηση έως τον 18ο αιώνα, η απεικόνιση του νησιού στους χάρτες και τις χαρτογραφικές εκδόσεις της εποχής αποτυπώνει όχι µόνο γεωγραφικά δεδοµένα, αλλά και τις πολιτικές, εµπορικές και καλλιτεχνικές αντιλήψεις κάθε εποχής.

Η Ελλάδα, γενικότερα, υπήρξε από τους πρώτους τόπους που απέκτησαν ιδιαίτερη θέση στην ευρωπαϊκή χαρτογραφία. Ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα, οι χάρτες της Βαλκανικής και του Αιγαίου δεν είχαν µόνο γεωγραφικό αλλά και πολιτισµικό χαρακτήρα, καθώς αποτύπωναν το ενδιαφέρον της ∆ύσης για την κλασική αρχαιότητα, την αρχιτεκτονική κληρονοµιά και τα ερείπια των αρχαίων πόλεων. Στους χάρτες του Κλαύδιου Πτολεµαίου και των πρώιµων ιταλικών σχολών (όπως της Βενετίας), η Ελλάδα εµφανίζεται ως χώρος γνώσης και πνευµατικής συνέχειας, ενώ στους χάρτες της Αναγέννησης επανέρχεται ως γέφυρα ανάµεσα στην Ανατολή και τη ∆ύση. Η Κρήτη, ως το µεγαλύτερο νησί του ελληνικού χώρου, καταλαµβάνει κεντρική θέση στη χαρτογραφία.

Ο Abraham Ortelius, µε το Theatrum Orbis Terrarum (Αµβέρσα, 1570), θεωρείται ο πρώτος που προσέδωσε επιστηµονικό χαρακτήρα στη χαρτογραφία, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες πηγές της εποχής. Στην περίφηµη χαρτογραφική του συλλογή περιλαµβάνεται και ο χάρτης Η Κρήτη, το νησί του µεγάλου ∆ία, βρίσκεται στο µέσο της θάλασσας «Creta, Iovis magni medio jacet insula ponto», όπου η Κρήτη παρουσιάζεται µε λεπτοµέρεια, ενταγµένη στο πλαίσιο της κλασικής γεωγραφίας και µυθολογίας. Η µορφή του νησιού, επίµηκες από τη δύση προς την ανατολή, αποδίδεται µε ακρίβεια, ενώ η αναφορά στον ∆ία υποδηλώνει τη σύνδεση του τόπου µε τον αρχαίο κόσµο.

Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο Marco Boschini, καλλιτέχνης και χαρτογράφος της Βενετίας, φιλοτέχνησε το 1651 τον Carta del Regno di Candia, έναν από τους πιο εµβληµατικούς χάρτες της Ενετοκρατίας. Ο Boschini, έχοντας υπηρετήσει ο ίδιος ως τοπογράφος στα Ενετικά εδάφη, συνδύασε τη γεωγραφική ακρίβεια µε εικαστική αρτιότητα, διακοσµώντας τον χάρτη µε οικόσηµα, καραβέλες και παραστάσεις πόλεων. Η Κρήτη εµφανίζεται όχι µόνο ως τόπος, αλλά ως «βασίλειο», ένα πολύτιµο στολίδι της Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας της Βενετίας.

Στα τέλη του 17ου αιώνα, ο Vincenzo Maria Coronelli, µοναχός και γεωγράφος, δηµιούργησε τις µνηµειώδεις σφαίρες και χάρτες που επαναπροσδιόρισαν την ιταλική χαρτογραφία. Ο χάρτης του για την Κρήτη, λεπτοµερής και γεµάτος τοπωνύµια, αντικατοπτρίζει τη µεταβατική εποχή των πολέµων µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, όπου η χαρτογραφία γίνεται πλέον εργαλείο γνώσης, εξουσίας και επιστηµονικής ακρίβειας.

Κατά τον 18ο αιώνα, η γερµανική και ολλανδική χαρτογραφία εισέρχεται δυναµικά στο προσκήνιο. Ο Matthäus Seutter παρουσιάζει στο έργο του εντυπωσιακούς, πλούσια διακοσµηµένους χάρτες της Μεσογείου, όπου η Κρήτη παραµένει επίκεντρο εµπορικών και στρατηγικών δικτύων. Ο Henri Scheurleer, Ολλανδός εκδότης του 18ου αιώνα, ενσωµατώνει στις χαρτογραφικές του συλλογές την Κρήτη ως κόµβο επικοινωνίας ανάµεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Τέλος, ο Olfert Dapper, µε το έργο του Description exacte des Isles de l’Archipel (1688), προσφέρει µια χαρτογραφική αποτύπωση του νησιού, συνδυάζοντας χάρτες, τοπογραφικά σχέδια και αφηγήσεις περιηγητών.

Η Κρήτη, µέσα από τα έργα αυτών των χαρτογράφων, αποκαλύπτεται ως τόπος διασταύρωσης γνώσεων, συµβολισµών και αυτοκρατορικών βλέψεων. Οι χάρτες του νησιού δεν είναι απλές γεωγραφικές απεικονίσεις, αλλά τεκµήρια ενός κόσµου όπου η επιστήµη, η τέχνη και η πολιτική συνυπάρχουν. Κάθε χάρτης είναι και µια µαρτυρία για το πώς η Κρήτη, «η νήσος του ∆ιός», συνέχισε να εµπνέει το βλέµµα της Ευρώπης ανά τους αιώνες.

Η συµπλήρωση της έκθεσης «Η Κρήτη στην Ιστορική Χαρτογραφία» είναι µια ιδιαίτερα, σηµαντική διαδικασία και θα προσπαθήσουµε να συνεχίσουµε τον εµπλουτισµό της και στο µέλλον. Η προσπάθεια µας τα τελευταία χρόνια για τον συνεχή εµπλουτισµό των συλλογών µας και την καλύτερη δυνατή προβολή τους συνεχίζεται µε κύριο γνώµονα την προάσπιση της πολιτισµικής και ναυτικής ιστορίας και κληρονοµιάς του τόπου µας.

Αυθεντικοί χάρτες – έργα τέχνης

Τα νέα εκθέµατα που παρουσιάζονται στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης είναι αυθεντικοί χάρτες των 16ου – 17ου και 18ου αιώνα, όπως ανέφερε, µιλώντας στις «διαδροµές», ο Αρχιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ ε.α. και πρόεδρος Ν.Μ. Κρήτης Εµµανουήλ Ι. Πετράκης.

«Με τη βοήθεια φίλων του Μουσείου προσπαθούµε διαρκώς να βελτιώσουµε τις συλλογές µας. Στο πλαίσιο αυτό εµπλουτίσαµε και τη συλλογή µας µε αυθεντικούς χάρτες των 16ου – 17ου και 18ου αιώνα που αφορούν την Κρήτη και τον Νοµό Χανίων», σηµείωσε και πρόσθεσε ότι οι τότε χαρτογράφοι να χαρτογραφούσαν νησιά, λιµάνια και όρµους ώστε να βοηθηθεί η ναυσιπλοΐα. «Η χαρτογραφία µαζί µε τη βελτίωση του φαρικού δικτύου ήταν εκείνα τα στοιχεία που βοήθησαν σηµαντικά στην ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα των πλοίων, είτε εµπορικών είτε πολεµικών», υπογράµµισε ο κ. Πετράκης και καταλήγοντας τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε η συλλογή να εκτεθεί σε ακόµα πιο κατάλληλο χώρο του Μουσείου ώστε να αναδειχθεί ακόµα περισσότερο.

Ο ιστορικός και εργαζόµενος στο Ν.Μ.Κ. ∆ηµήτριος Α. Τσατσαρώνης µιλώντας για τα νέα εκθέµατα εξήγησε ότι η ανάπτυξη της χαρτογραφίας ιστορικά γεννήθηκε µέσα από την ανάγκη εξερεύνησης και αναζήτησης νέων εδαφών αλλά και της εξασφάλισης πιο ασφαλών συνθηκών για τη ναυσιπλοΐα: «Μέσα από αυτή την ανάπτυξη της χαρτογραφίας γεννήθηκε και ο πορτολάνος, γιατί χρειάζονταν αναλυτική χαρτογράφηση της ακτογραµµής, αλλά και άλλα εξειδικευµένα όργανα πλεύσης, όπως το µοιρογνωµόνιο, ο εξάντας κ.λπ.».

Ο κ. Τσατσαρώνης υπογράµµισε ακόµα ότι η χαρτογραφία εκείνα τα χρόνια συνδυάστηκε µε την τέχνη και την καλλιτεχνική απεικόνιση: «Γι’ αυτό και οι χάρτες εκείνης της εποχής αποτελούν έργα τέχνης, γεµάτα λεπτοµέρειες, που συγχρόνως φέρουν απεικονίσεις µυθολογικών και µεταφυσικών στοιχείων, αλλά απεικονίσεις ναυµαχιών κ.λπ.».

