Η Κρήτη πρώτο νησί στην Ευρώπη

Η Κρήτη αναδείχθηκε πρώτο νησί στην Ευρώπη, σύμφωνα με την πρόσφατη ψηφοφορία των αναγνωστών της αμερικανικής έκδοσης του έγκριτου ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveler. Το νησί συγκέντρωσε εντυπωσιακή βαθμολογία 91,85, αφήνοντας πίσω του την Κέρκυρα (90,67), τη Μύκονο (87,41) και την Πάρο (86,38).

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δημοφιλία της Κρήτης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική φιλοξενία.

Στην ίδια ψηφοφορία, η Πάρος διατήρησε υψηλή θέση στις προτιμήσεις των Αμερικανών ταξιδιωτών, ενώ είχε ήδη αναδειχθεί κορυφαίος προορισμός για το 2025 στην αμερικανική αγορά από το American Express Travel και το Forbes, καθώς και ως το «καλύτερο νησί του κόσμου» στα φετινά βραβεία World Best Awards του Travel and Leisure.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό σε ταξιδιωτικές εισπράξεις και την πρώτη σε κατά κεφαλήν δαπάνη. Το 2024 οι εισπράξεις από την αμερικανική αγορά έφτασαν τα 1,584 δισ. ευρώ (+13,6% σε σχέση με το 2023), ενώ οι επισκέψεις ανήλθαν σε 2,34 εκατομμύρια (+5,7%). Οι Αμερικανοί τουρίστες δαπανούν κατά μέσο όρο 676 ευρώ ανά επίσκεψη, έναντι 523 ευρώ του γενικού μέσου όρου, και παραμένουν περισσότερο, με διάρκεια διαμονής 6,3 ημέρες.

Η Κρήτη, όπως και η υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας ως προορισμού που συνδυάζει ποιότητα, εμπειρίες και αυθεντικότητα.