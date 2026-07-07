«Η Κρήτη δεν είναι ενεργειακή αποικία» – Παρέμβαση ΕΛΛΕΤ για το χωροταξικό

Ως «ξεκάθαρη πολιτική και θεσμική απάντηση» απέναντι σε σχεδιασμούς που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να μετατρέψουν την Κρήτη σε «απέραντη βιομηχανική ζώνη εγκατάστασης γιγαντιαίων ανεμογεννητριών», χαρακτηρίζει η Τοπική Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας & Πολιτισμού – Κρήτης (ΕΛΛΕΤ) , την ομόφωνη αρνητική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης επί του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΛΕΤ τονίζει ότι οι σχεδιασμοί αυτοί συγκρούονται με το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο, την πολιτιστική κληρονομιά και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

«Η Κρήτη δεν είναι ενεργειακή αποικία. Δεν είναι ένας κενός χώρος πάνω στον χάρτη για να χωροθετούνται ανεξέλεγκτα βιομηχανικές εγκαταστάσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΛΛΕΤ Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι το νησί είναι τόπος με φυσικό πλούτο, παραγωγική δραστηριότητα, ιστορία, πολιτισμό και ανθρώπους «που έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλλον τους».

Η ΕΛΛΕΤ επισημαίνει ότι η προστασία των βουνών, των φαραγγιών, της βιοποικιλότητας, της ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης «δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμο μέγεθος», αλλά υποχρέωση απέναντι στις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Στο ευρύτερο κείμενο θέσεών της για τον χωρικό σχεδιασμό, η ΕΛΛΕΤ ζητά ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντί αποσπασματικών παρεμβάσεων, απόρριψη των ad hoc χωροθετήσεων, ουσιαστική προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας, ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και συμμετοχικό σχεδιασμό με ουσιαστικό ρόλο των τοπικών κοινωνιών.