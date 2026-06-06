Η κουβέντα για την ανάπτυξη

Η παρακαταθήκη της Κρήτης είναι ο φυσικός πλούτος του νησιού και οι άνθρωποι της. Από εκεί πρέπει να ξεκινά κάθε συζήτηση.

Κι οµολογουµένως κάπως αργά ξεκίνησε η συζήτηση για βιώσιµη ανάπτυξη της Κρήτης και για τις επενδύσεις στο νησί.

Οι επενδύσεις για να γίνουν αντιληπτές από την κοινωνία πρέπει να δίνουν µια προοπτική, να ανοίγουν τους ορίζοντες της κοινωνίας.

Η ανάπτυξη δεν είναι αφηρηµένη έννοια.

Σε αυτήν εµφιλοχωρούν το όραµα και η αντίληψη που έχουµε για την ζωή µας.

Ανάπτυξη χωρίς τον άνθρωπο δεν νοείται.

Η Κρήτη έχει συγκεκριµένες αντοχές.

Γι’ αυτό πρέπει η επίσηµη Πολιτεία να θέσει το πλαίσιο για την ανάπτυξη.

Έτσι γίνεται σε όλες τις πολιτισµένες κοινωνίες.

Το πλαίσιο για την ανάπτυξη είναι το κίνητρο για την ανάπτυξη.