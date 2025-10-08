Η ΚΝΕ για τις κινητοποιήσεις των μαθητών

Τις μαθητικές κινητοποιήσεις στα σχολεία του Νομού χαιρετίζει το Τομεακό Συμβούλιο Χανίων της ΚΝΕ, που διεκδικούν όπως επισημαίνει να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους «για σχολείο και ζωή που δεν θα εξοντώνουν αλλά και για αλληλεγγύη στον Πάνο Ρούτσι για να μάθει το αυτονόητο, τις αιτίες που έχασε το παιδί του!

Καταγγέλλει ταυτόχρονα την απαράδεκτη προσπάθεια καταστολής της μαθητικής κινητοποίησης και κατάληψης του Μουσικού Σχολείου. Οι μαθητές δεν είναι τρομοκράτες ούτε μέλη καμίας «μαφίας» για να τους σέρνουν εισαγγελείς, αστυνομία μέχρι και πυροσβεστική (!) ενώ την ίδια ώρα αφήνουν το παρακράτος, όπως αποδεικνύεται και εδώ στα Χανιά, να πηγαίνει χέρι χέρι με το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του!

Οι μαθητές των Χανίων διεκδικούν τα αυτονόητα για το σχολείο και την μόρφωσή τους .Από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς όλοι μαζί μέσα από τα 5μελή ,και 15μελή τους οργανώνουν τον το αγώνα τους , ενάντια σε ένα σχολείο που τους στοιβάζει σε 26άρια και 27άρια τμήματα, που σήμερα μετράει 3000 διδακτικές ώρες την εβδομάδα χαμένες ,σε ένα σχολείο εξεταστικής αρένας με ΕΒΕ και τράπεζα θεμάτων, για ένα σχολείο δωρεάν, δημόσιο και ασφαλές!

Κάνουν πράξη τον όρκο που έδωσαν στις μεγάλες κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη ότι δεν θα το αφήσουν να συγκαλυφθεί, και συνεχίζουν με μια σειρά δράσεων να στέλνουν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, να απαιτούν να ικανοποιηθεί το αίτημά του όπως και όλων των άλλων γονιών που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη!

Την ίδια ώρα λοιπόν που το ίδιο κράτος και το σύστημα δεν αποδίδουν την δικαιοσύνη για τα Τέμπη κρύβοντας τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν σε αυτό αποφυλακίζουν ναζιστές εγκληματίες ,κάνουν ολοένα και πιο ταξικό το σχολείο, δεν δίνουν λεφτά για την υγεία και την παιδεία του λαού και της νεολαίας, δίνουν όμως δις ευρώ στις πολεμικές δαπάνες με την βάση της Σούδας μάλιστα να παίζει επικίνδυνο ρόλο στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας ,για να συνεχίζουν να κερδίζουν οι λίγοι, την ίδια στιγμή κυβέρνηση, κράτος, υπουργείο παιδείας και οι υπηρεσίες τους αντιμετωπίσουν τους μαθητές που σηκώνουν κεφάλι σαν κοινούς εγκληματίες!

Οι μαθητές των Χανίων δείχνουν τον δρόμο για το πώς πρέπει να διεκδικούμε τα αιτήματά μας σε κάθε χώρο, και ταυτόχρονα στέλνουν το μήνυμα σε κράτος και κυβερνήσεις, υπουργεία ότι δεν συμβιβάζονται με το σύστημα του κέρδους που «γεννάει» όλα τα παραπάνω! Αυτό που τρομάζει τα υπουργεία και τους διευθυντές και αντιμετωπίζουν τους μαθητές σαν εγκληματίες είναι ότι ξέρουν καλά πως ο οργανωμένος αγώνας έχει αποτέλεσμα, πόσο μάλλον όταν στο στόχαστρο είναι το ίδιο το σύστημα που αντιμετωπίζει την μόρφωση ως κόστος! Ξέρουν καλά πως αυτός ο μαζικός αποφασιστικός αγώνας είναι ο μόνος που μπορεί να μπλοκάρει τους σχεδιασμούς τους!

Γι’αυτό προσπαθούν να τρομοκρατήσουν την νέα γενιά και τους αγώνες της! Είναι όμως βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα το πετύχουν. Καλούμε κάθε μαθητή και μαθήτρια δώσουν ξανά το καλύτερο μάθημά τους στον δρόμο την μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για τις 13ώρες σκλαβιάς μαζί με τους εργαζομένους γονείς τους και τον λαό της πόλης!

Καλούμε επίσης κάθε μαθητή μέσα από κάθε σχολείο να συνεχίσει τον οργανωμένο αγώνα και να διεκδικήσει σχολείο και ζωή που δεν θα εξοντώνουν, να συνεχίσει τον αγώνα τους απέναντι στο σύστημα του κέρδους γιατί μόνο έτσι η οργή μπορεί να γίνει ανατροπή για να μπορέσει να νικήσει η ζωή!».