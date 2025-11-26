menu
19.5 C
Chania
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
Περιβάλλον

Η κλιματική αλλαγή στα βουνά επιταχύνεται ταχύτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί

Μαρία Κουζινοπούλου ΑΠΕ - ΜΠΕ
Μαρία Κουζινοπούλου ΑΠΕ - ΜΠΕ
0

Τα βουνά, παγκοσμίως, βιώνουν την κλιματική αλλαγή πιο έντονα από ό,τι οι πεδινές περιοχές, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν ή και εξαρτώνται από αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με παγκόσμια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο «Nature Reviews Earth & Environment».

Όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση των δεδομένων, τα σχετικά με τις θερμοκρασίες, τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις μοτίβα στα ορεινά μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό την περίοδο 1980-2020.

Εντοπίστηκε ότι οι ορεινές περιοχές θερμαίνονται κατά μέσο όρο κατά 0,21 βαθμούς Κελσίου ανά αιώνα ταχύτερα από τις γύρω πεδιάδες. Επίσης, τα βουνά βιώνουν περισσότερες απρόβλεπτες βροχοπτώσεις και μία σημαντική μείωση των χιονοπτώσεων. Ωστόσο, περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως εξαρτώνται από το χιόνι και τους παγετώνες των βουνών για το νερό, συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμών της Κίνας και της Ινδίας.

«Τα βουνά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις αρκτικές περιοχές και βιώνουν εξίσου ταχείες αλλαγές», επισημαίνει ο Νικ Πεπάιν, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Γης και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ. «Αυτό συμβαίνει επειδή και τα δύο περιβάλλοντα χάνουν γρήγορα χιόνι και πάγο και βλέπουν βαθιές αλλαγές στα οικοσυστήματα. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι όσο ανεβαίνεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνεται ακόμη πιο έντονος», προσθέτει.

Όπως τονίζεται, πρόσφατα γεγονότα υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση δράση. Ο κ. Πεπάιν αναφέρεται στο φετινό καλοκαίρι στο Πακιστάν, το οποίο βίωσε ένα από τα πιο θανατηφόρα επεισόδια μουσώνων των τελευταίων ετών, με ακραίες βροχοπτώσεις σε ορεινές περιοχές που προκάλεσαν πάνω από 1.000 θανάτους.

Ένα σημαντικό εμπόδιο παραμένει η έλλειψη μετεωρολογικών παρατηρήσεων στα βουνά. Καθώς τα βουνά είναι απομακρυσμένα και δύσκολα προσβάσιμα, η συντήρηση μετεωρολογικών και κλιματικών σταθμών σε αυτές τις περιοχές παραμένει πρόκληση.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: https://doi.org/10.1038/s43017-025-00740-4

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum