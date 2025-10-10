Η Κλαυδία θα ερμηνεύσει την Αστερομάτα στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Ισίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με την σπουδαία ερμηνεύτρια Κλαυδία και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η δημοφιλής καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision, θα τραγουδήσει στην Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano – Cortina 2026, στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο (11:00) με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο κ. Κούβελος υποδέχθηκε την Κλαυδία στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την ευχαρίστησε που αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΕΟΕ. «Με χαρά παρουσιάζω σήμερα την αγαπημένη σε όλους τους Έλληνες και ειδικότερα στα νέα παιδιά, Κλαυδία, που τίμησε τη χώρα μας στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision και βεβαίως θέλω να αναφερθώ στην μεγάλη Τελετή που κάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Φέτος στις 26 Νοεμβρίου θα γίνει η Αφή της Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα που είναι τον Φεβρουάριο του 2026 και στις 4 Δεκεμβρίου θα παραδώσουμε τη Φλόγα στους διοργανωτές, τους Ιταλούς. Η Φλόγα δεν είναι απλώς μια φλόγα, είναι αυτό που περιέχει, οι αξίες, ο σεβασμός, η φιλία, η αριστεία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη. Είναι όλα αυτά τα οποία μεταλαμπαδεύει η χώρα μας, περνάει από τα χέρια του κάθε λαμπαδηδρόμου για να φτάσει στην πόλη και στη χώρα που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εμπνεύσει τη νεολαία και τον κόσμο με τις Ολυμπιακές αξίες που γεννήθηκαν στη χώρα μας. Εκ μέρους της ΕΟΕ θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς που δέχθηκε αμέσως να αποτελέσει ένα κομμάτι της Τελετής και να είναι κοντά μας. Εκτός του ότι είναι ένα σπουδαίο παιδί με αξίες, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό και ήταν και η ίδια αθλήτρια.»

Η Τελετή Παράδοσης ξεκινά στις 11:00 αλλά η Κλαυδία θα εμφανιστεί για πρώτη φορά λίγη ώρα νωρίτερα για το pre-event show, ενώ αμέσως μετά το τελετουργικό της Ολυμπιακής Φλόγας θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Αστερομάτα» για να αποχαιρετήσουμε την Ολυμπιακή Φλόγα. «Είμαστε συνοδοιπόροι με το Υπουργείο Παιδείας σε αυτή τη δράση. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η άθληση. Ο Ολυμπισμός είναι δύο ισάξιοι πυλώνες, ο ένας είναι ο αθλητισμός και ο άλλος η παιδεία και ο πολιτισμός. Η σκέψη είναι να γίνει η Παράδοση μία ώρα προσιτή έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν τα σχολεία, από όλη την Ελλάδα, για να παρακολουθήσουν αυτή την μοναδική Τελετή, καθώς και το pre-show στο οποίο θα τραγουδήσει η Κλαυδία, η οποία είναι πολύ αγαπητή στα παιδιά, και η οποία δέχθηκε με χαρά να το κάνει. Θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο και μετά κατά την αναχώρηση της Φλόγας θα τραγουδήσει την «Αστερομάτα» ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η Τελετή με την Κλαυδία», κατέληξε ο κ. Κούβελος.

Η Κλαυδία ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την ευκαιρία που της δίνει να εμφανιστεί σε ένα τόσο σπουδαίο γεγονός για την Ελλάδα. «Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που μας επιλέξατε για να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική Τελετή. Είναι πολύ συγκινητικό να είμαι μέρος αυτής. Ο αθλητισμός, όχι μόνο σαν άθλημα αλλά και ως αξίες είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ για αυτή την Τελετή, η οποία θα είναι και ένα πολύ σημαντικό στιγμιότυπο για τη δική μου πορεία.»

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας, Θωμάς Τόκας καλωσόρισε την Κλαυδία και την ευχαρίστησε για την εθελοντική προσφορά της. «Μας έκανε την τιμή να δεχτεί να είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Οι Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας καθώς και η Λαμπαδηδρομία είναι διοργανώσεις με ύψιστο συμβολισμό. Πρόκειται για μια στιγμή που η χώρα μας, η γενέτειρα του Ολυμπισμού, προβάλλεται διεθνώς.»

Ο Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , Δημήτρης Κερερές, εκπροσωπώντας την Υπουργό Παιδείας κ.Ζαχαράκη, ευχαρίστησε την Κλαυδία και την ΕΟΕ για τη συνεργασία. «Οι Αξίες, ο Ολυμπισμός και η Ολυμπιακή Παιδεία είναι στους στόχους και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου, που είναι αρωγός σε όλες τις εκδηλώσεις που αφορούν τη συνεργασία με την ΕΟΕ ως ο θεσμικός φορέας της χώρας. Έχει σταλεί εγκύκλιος σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας προκειμένου να παραστούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η μέχρι τώρα προσέγγιση είναι αρκετά μεγάλη, εύχομαι να είναι για όλους τους μαθητές μια βιωματική εμπειρία. Το Τελετουργικό, η Αφή και η Παράδοση, και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι όνειρο ζωής για όλους».

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ έκλεισε την παρουσίαση λέγοντας: «Είμαστε τέσσερις φορείς που συνεργαζόμαστε. Η ΕΟΕ, Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, το Υπουργείο Παιδείας και η Επιτροπή Λαμπαδηδρομίας. Αυτό το κορίτσι δείχνει τι σημαίνει Αριστεία. Θέλει να στηρίξει την προσπάθεια μας και αυτό πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά, να διδάξουμε ήθος. Την ευχαριστώ για ακόμα μία φορά.»»