menu
24.4 C
Chania
Τετάρτη, 27 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Η Κίνα «ελπίζει» να εξευρεθεί «συμβιβασμός» των ΗΠΑ και του Ιράν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι επανέλαβε την έκκληση του, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  Πεκίνου να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή κι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Ελπίζουμε ότι τα μέρη (…) θα παραμείνουν αποφασισμένα να επιδιώξουν κατάπαυση του πυρός και θα συνεχίσουν να αναζητούν πεδίο συνεννόησης ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν η ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε ο κινέζος ΥΠΕΞ χθες Τρίτη, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η Κίνα καταβάλλει προσπάθεια να συμβάλλει στην επίλυση της σύγκρουσης επικοινωνώντας και συντονιζόμενη με τα μέρη και περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, είπε ο υπουργός σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη, πάντα κατά το Νέα Κίνα.

«Υποστηρίζουμε την ενεργή μεσολάβηση που διεξάγεται από το Πακιστάν και άλλες χώρες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις ΗΠΑ και το Ιράν», σημείωσε.

Ακόμη, ο κ. Ουάνγκ επανέλαβε την έκκληση του Πεκίνου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών υποδομών.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ χθες πως παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, έπειτα από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχώρησε σε πλήγματα τη νύχτα στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες που καταγράφονταν τις τελευταίες ημέρες έδωσαν τη θέση τους σε πολεμική ρητορική, μολονότι τα όπλα είχαν σχεδόν σιγήσει από την 8η Απριλίου μεν, αλλά ο de facto αποκλεισμός του στενού του Ορμούζ δεν έχει τερματιστεί, οδηγώντας σε ανάφλεξη των τιμών του πετρελαίου.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum