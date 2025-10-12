Η Κατζουράκη στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος «Αθήνα 2025»

Με άψογη εμφάνιση και σήμερα (12/10) στην τελευταία σειρά του προκριματικού, η Εμμανουέλα Κατζουράκη ολοκλήρωσε τον αγώνα της στο Σκητ Γυναικών και προκρίθηκε στον τελικό (σήμερα 14:45), του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025, που διεξάγεται στο σκοπευτήριο Μαλακάσας.

Ξεκινώντας από την πέμπτη θέση της κατάταξης προχθές (10/10), με σκορ 23/25, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης ανέκαμψε γρήγορα και παρέμεινε μεταξύ των κορυφαίων της κατάταξης.

Προκρίθηκε στον τελικό του Σκητ Γυναικών με την δεύτερη καλύτερη επίδοση, 120/125 (23,25,24,24,24) σε τετραπλή ισοβαθμία με τις Γιανγκ (Κίνα), Ροντρίγκεζ (Μεξικό) και Νικολάου (Κύπρος).