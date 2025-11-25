menu
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2025
Η κατάσταση στην Ουκρανία

Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου
Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου
0

Η Ουκρανία περνά δύσκολες ώρες.

Ο Πρόεδρος Trump έδωσεν ένα υπόµνηµα-τελεσίγραφο για ειρήνευση στην Ουκρανίαν από 28 σηµεία. Ζήτησεν από τον Πρόεδρον Zelensky ή να το δεχτεί µέχρι την Πέµπτη, 27 Νοεµβρίου, άλλως οι ΗΠΑ θα σταµατήσουν να βοηθούν την Ουκρανίαν στρατιωτικά.

Ο πρόεδρος Zelensky αποκάλεσε αυτή τη στιγµή ως τη χειρότερη για τη χώρα του από την αρχήν του πολέµου. Τους ζητούν, όπως ισχυρίζεται, να παραδώσουν εθνικόν έδαφος, αλλά ακόµη να συµπεριφερθούν µε τέτοιον τρόπον που είναι εναντίον της ακεραιότητας της Ουκρανίας. Ο κ. Zelensky δήλωσεν ότι δεν θα πράξει ό,τιδήποτε που θα είναι εναντίον του εθνικού συµφέροντος της χώρας του.

Ο Sir Keir Starmer και το Η.Β. µεσολαβούν στον Πρόεδρον Trump υπέρ της Ουκρανίας. Προς το παρόν δεν φαίνεται η προσπάθεια αυτή να φέρει καρπούς. Ακόµη και ο Βρεττανός Μονάρχης επεστρατέυθη γι’ αυτό, κατά τον Βρεττανικό τύπον (βλ. Daily Mail, November 22, 2025, σελ. 1 & 6). Η ΕΕ προσπαθεί επίσης υπέρ της Ουκρανίας.

Εν τω µεταξύ ο Ρώσος Πρόεδρος Putin εδήλωσεν ότι το σχέδιο Trump µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διαπραγµατεύσεις (οπ. παρ.).

Η υπόθεση της Ουκρανίας είναι κλασσική περίπτωση µιας αδύνατης χώρας έναντι γιγαντιαίου αντιπάλου. Στην εποχή µας παράδειγµα ήταν το δράµα της Αιθιοπίας έναντι στην επίθεση του Μουσσολίνι πριν από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµον. Και δεν θα ξεχάσει κανένας τα λόγια του Αυτοκράτορα της Αιθιοπίας προσφωνώντας την Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών στη Γενεύη: «…. ας ελπίσωµεν ότι κάποιος από σας δεν θα καταστεί κάποτε η Αιθιοπία κάποιου (“somebody’s Ethiopia”)» Και όντως, αρκετά κράτη από τότε υπήρξαν η «Αιθιοπία κάποιου». Όπως η Κύπρος στην δεύτερην εισβολή, του Αυγούστου του 1974, µετά που ο Γκιουνές έθεσεν το τελεσίγραφόν του στη Γενεύη, εµείς δεν το ακολουθήσαµε, και η Τουρκία προχώρησε στη δεύτερη εισβολή.

Ή τώρα η Ουκρανία, κάτω από την µπότα των Μεγάλων ∆υνάµεων. Ως πότε!

Η υπόθεση συνεχίζεται.

*Ο δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου είναι νοµικός, πολιτικός επιστήµων, διεθνολόγος και πολιτικός αναλυτής.

